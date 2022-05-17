Фердинанд высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"

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Фердинанд высказался о будущем Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мнением по поводу будущего в команде португальского нападающего Криштиану Роналду при новом главном тренере Эрике тен Хаге.

"Я на 100 процентов уверен, что Криштиану останется в команде. Его наследие, которое он оставит здесь, будет иным по сравнению с тем, что он ожидал. Но он будет оказывать влияние на партнеров, на молодых игроков и помогать в формировании культуры.

Новый тренер будет реализовывать свои идеи через конкретных игроков, и Роналду будет одним из них по очевидным причинам. Это его самоотверженность, усердие и характер. Из его заявления можно понять, что он хочет, чтобы тренер преуспел. Ему нужно время, и его необходимо предоставить. Важной частью процесса является то, что он будет прокладывать курс, а игроки должны следовать за ним.

Тен Хаг захочет перезапустить клубную культуру, и ему понадобятся помощники в раздевалке. Я всегда говорил об этом. Так было, когда я сам играл на "Олд Траффорд". Всегда нужны такие игроки (и не только капитан), которые помогают создавать культуру и устанавливать стандарты изо дня в день", – сказал Фердинанд.

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