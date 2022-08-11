"Фенербахче" вышел в раунд плей-офф Лиги Европы

Фото: твиттер "Фенербахче"/Автор неизвестен

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Словацко" и "Фенербахче" сыграли вничью со счетом 1:1. По сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел турецкий клуб.

На 56-й минуте счет открыл Сердар Дурсун, но вскоре равновесие восстановил Ондржей Шашинка.

"Словацко" (Чехия) - "Фенербахче" (Турция) - 1:1 (0:0)

Голы: Дурсун, 56 - 0:1, Шашинка, 58 - 1:1

"Словацко": Нгуиэн, Томич (Синявский, 84), Шишко (Райнберк, 64), Кадлец, Доски, Даничек, Травник, Левин (Когут, 65), Петржела, Гользер (Калабишка, 64), Шашинка (Козак, 72).

"Фенербахче": Байындыр, Лемос (Энрике, 74), Перес (Мор, 65), Салаи, Осайи-Самуэль, Юксек, Крешпу да Силва (Зайц, 65), Гюлер (Линкольн, 80), Росси, Брума (Новак, 65), Дурсун.

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