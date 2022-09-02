"Фенербахче" согласовал трансфер форварда "Челси"

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"Фенербахче" согласовал трансфер форварда "Челси"

Фото: твиттер Миши Батшуайи/Автор неизвестен

Нападающий лондонского "Челси" и сборной Бельгии Миши Батшуайи перейдет в стамбульский "Фенербахче", сообщается на официальном сайте турецкого клуба.

Турки достигли соглашения о трансфере форварда. В ближайшее время бельгиец прилетит в Турцию, чтобы пройти медицинское обследование.

В прошлом сезоне 28-летний Батшуайи выступал за "Бешикташ" на правах аренды, провел 42 матча, забил 14 голов и отдал пять результативных передач.

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