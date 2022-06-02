"Фенербахче" назвал имя нового главного тренера

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"Фенербахче" назвал имя нового главного тренера

Фото: твиттер "Фенербахче"/Автор неизвестен

Пресс-служба стамбульского "Фенербахче" объявила о назначении Жорже Жезуша на пост главного тренера клуба.

Португальский специалист подписал с турецким клубом контракт до лета 2023 года.

67-летний Жезуш ранее тренировал "Амору", "Фелгейраш", "Униау Мадейру", "Эштрелу", "Виторию", вновь "Эштрелу", "Виторию", "Морейренсе", "Униау Лейрию", "Белененсеш", "Брагу", "Бенфику", "Спортинг", "Аль-Хилаль", "Фламенго" и вновь "Бенфику". Трехкратный чемпион Португалии, чемпион Бразилии, обладатель Кубка Португалии, двукратный обладатель Суперкубка Португалии, обладатель Кубка португальской лиги, обладатель Суперкубка Бразилии, обладатель Кубка Либертадорес.

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