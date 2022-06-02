"Фенербахче" назвал имя нового главного тренера
Фото: твиттер "Фенербахче"/Автор неизвестен
Пресс-служба стамбульского "Фенербахче" объявила о назначении Жорже Жезуша на пост главного тренера клуба.
Португальский специалист подписал с турецким клубом контракт до лета 2023 года.
67-летний Жезуш ранее тренировал "Амору", "Фелгейраш", "Униау Мадейру", "Эштрелу", "Виторию", вновь "Эштрелу", "Виторию", "Морейренсе", "Униау Лейрию", "Белененсеш", "Брагу", "Бенфику", "Спортинг", "Аль-Хилаль", "Фламенго" и вновь "Бенфику". Трехкратный чемпион Португалии, чемпион Бразилии, обладатель Кубка Португалии, двукратный обладатель Суперкубка Португалии, обладатель Кубка португальской лиги, обладатель Суперкубка Бразилии, обладатель Кубка Либертадорес.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24