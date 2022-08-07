"Фенербахче" нацелился на нападающего "Шахтера"
Фото: твиттер Лассины Траоре/Автор неизвестен
Стамбульский "Фенербахче" проявляет интерес к буркинийскому нападающему донецкого "Шахтера" Лассине Траоре, сообщает Fotomac.
По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам форвард также хочет перебраться в Турцию.
В прошлом сезоне 21-летний Траоре провел за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах и забил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
Не пропустите: Бразилец из "Шахтера" перешел в "Монцу". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 августа
-
"Рома" уничтожила "Шахтер"
-
"Марсель" Жиго одержал крупную победу в 1-м туре Лиги 1
-
Бывший талант киевского "Динамо" близок к переходу в итальянский "Кремонезе"
-
Влашич может перейти в клуб Серии А
-
"Барселона" устроила яркую церемонию для Дани Алвеса (видео)
-
"Барселона" в ярком стиле выиграла Кубок Гампера
-
"Фенербахче" нацелился на нападающего "Шахтера"
-
"Эвертон" подпишет защитника сборной Англии
-
Феерия ЦСКА, успех "Спартака", потеря "Зенита": результаты 4-го тура РПЛ
-
"Ростов" Карпина обыграл "Оренбург" в матче с тремя пенальти
-
Кавани близок к переходу в аргентинский топ-клуб
-
Кьеллини сыграл в "волейбол" в матче чемпионата МЛС (видео)
-
"Севилья" подпишет Иско, но при одном условии
-
"Манчестер Юнайтед" не может договориться по трансферу ветерана "Болоньи"
-
"Атлетико" уничтожил "Ювентус". Мората сделал хет-трик
-
Феерии "Баварии" и "Фрайбурга", успех Дортмунда: результаты 1-го тура Бундеслиги
-
Феерия "Тоттехэма", успех "Ман Сити", провал "МЮ": результаты 1-го тура АПЛ
-
Холанд принес "Манчестер Сити" победу в 1-м туре АПЛ
-
ПСЖ близок к трансферу лидера "Наполи"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Истанбул ББ
|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
|57
|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
|44
|7
|Фенербахче
|28
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
|33
|11
|Касимпаса
|28
|32
|12
|Генчлербирлиги
|28
|31
|13
|Денизлиспор
|28
|31
|14
|Малатия Беледийеспор
|28
|28
|15
|Джайкур Ризеспор
|27
|28
|16
|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
|28
|25
|18
|Анкарагюджю
|28
|24