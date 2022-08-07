"Фенербахче" нацелился на нападающего "Шахтера"

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"Фенербахче" нацелился на нападающего "Шахтера"

Фото: твиттер Лассины Траоре/Автор неизвестен

Стамбульский "Фенербахче" проявляет интерес к буркинийскому нападающему донецкого "Шахтера" Лассине Траоре, сообщает Fotomac.

По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сам форвард также хочет перебраться в Турцию.

В прошлом сезоне 21-летний Траоре провел за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах и забил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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