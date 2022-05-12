"Фенербахче" нацелился на форварда "Реала"

Фото: твиттер Мариано Диаса/Автор неизвестен

Стамбульский "Фенербахче" проявляет интерес к нападающему мадридского "Реала" Мариано Диасу, сообщает Footmercato.

По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Форвард может согласиться на смену клуба, так как на него не рассчитывает главный тренер команды Карло Анчелотти.

В нынешнем сезоне 28-летний Диас провел за "Реал" девять матчей и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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