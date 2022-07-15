"Фенербахче" может усилиться форвардом "Шахтера"

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"Фенербахче" может усилиться форвардом "Шахтера"

Фото: твиттер Лассины Траоре/Автор неизвестен

Стамбульский "Фенербахче" проявляет интерес к нападающему донецкого "Шахтера" Лассины Траоре, сообщает Takvim.

По сведениям источника, турецкий клуб намерен арендовать футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа.

В прошлом сезоне 21-летний Траоре провел за "Шахтер" 14 матчей во всех турнирах и забил девять голов. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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