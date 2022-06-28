"Фенербахче" может купить форварда "Реала"

Фото: твиттер Мариано Диаса/Автор неизвестен

Стамбульский "Фенербахче" проявляет интерес к нападающему мадридского "Реала" Мариано Диасу, сообщает AS.

По сведениям источника, турецкий клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма трансфера может составить около пяти миллионов евро.

В минувшем сезоне 28-летний Диас провел за "Реал" 11 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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