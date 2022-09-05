Феерия "Валенсии", успехи "Барселоны" и "Реала": результаты 4-го тура Ла Лиги
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 4-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить разгромную победу "Барселоны" над "Севильей", непростой успех "Реала" в поединке с "Бетисом", а также ничью "Атлетико" и "Реалом Сосьедад". Кроме того, "Валенсия" разгромила "Хетафе".
"Вильярреал" – "Эльче" - 4:0 (2:0)
Голы: Морено, 26 - 1:0, Ло Чельсо, 36 - 2:0, Коклен, 89 - 3:0, Моралес, 90 - 4:0
"Севилья" – "Барселона" - 0:3 (0:2)
Голы: Рафинья, 21 - 0:1, Левандовски, 36 - 0:2, Гарсия, 50 - 0:3
"Реал" – "Бетис" - 2:1 (1:1)
Голы: Винисиус Жуниор, 9 - 1:0, Каналес, 17 - 1:1, Родриго, 65 - 2:1
"Осасуна" – "Райо Вальекано" - 2:1 (0:0)
Голы: Орос, 54 - 1:0, Лежен, 75 - 1:1, Гарсия, 90 - 2:1
"Атлетик" – "Эспаньол" - 0:1 (0:0)
Гол: Брэйтуэйт, 83 - 0:1
"Вальядолид" – "Альмерия" - 1:0 (0:0)
Гол: Вейсман, 90 - 1:0
"Сельта" – "Кадис" - 3:0 (0:0)
Голы: Аспас, 56 - 1:0, Оскар Родригес, 62 - 2:0, Аспас, 75 - 3:0
"Мальорка" – "Жирона" - 1:1 (0:0)
Голы: Раильо, 87 - 1:0, Сайс, 90 (с пенальти) - 1:1
"Реал Сосьедад" – "Атлетико" - 1:1 (0:1)
Голы: Мората, 5 - 0:1, Садик, 55 - 1:1
"Валенсия" – "Хетафе" - 5:1 (3:0)
Голы: Лато, 7 - 1:0, Лино, 14 - 2:0, Кастильехо, 16 - 3:0, Нико Гонсалес, 65 - 4:0, Дуро, 68 - 5:0, Альварес, 78 - 5:1.
Положение команд: "Реал" - 12, "Барселона", "Вильярреал" - 10, "Бетис", "Осасуна" - 9, "Атлетик", "Атлетико", "Сельта", "Реал Сосьедад" - 7, "Валенсия" - 6, "Мальорка" - 5, "Жирона", "Альмерия", "Райо Вальекано", "Эспаньол", "Вальядолид" - 4, "Севилья", "Эльче", "Хетафе" - 1, "Кадис" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14