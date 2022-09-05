Феерия "Валенсии", успехи "Барселоны" и "Реала": результаты 4-го тура Ла Лиги

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Феерия "Валенсии", успехи "Барселоны" и "Реала": результаты 4-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 4-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить разгромную победу "Барселоны" над "Севильей", непростой успех "Реала" в поединке с "Бетисом", а также ничью "Атлетико" и "Реалом Сосьедад". Кроме того, "Валенсия" разгромила "Хетафе".

"Вильярреал" – "Эльче" - 4:0 (2:0)
Голы: Морено, 26 - 1:0, Ло Чельсо, 36 - 2:0, Коклен, 89 - 3:0, Моралес, 90 - 4:0

"Севилья" – "Барселона" - 0:3 (0:2)
Голы: Рафинья, 21 - 0:1, Левандовски, 36 - 0:2, Гарсия, 50 - 0:3

"Реал" – "Бетис" - 2:1 (1:1)
Голы: Винисиус Жуниор, 9 - 1:0, Каналес, 17 - 1:1, Родриго, 65 - 2:1

"Осасуна" – "Райо Вальекано" - 2:1 (0:0)
Голы: Орос, 54 - 1:0, Лежен, 75 - 1:1, Гарсия, 90 - 2:1

"Атлетик" – "Эспаньол" - 0:1 (0:0)
Гол: Брэйтуэйт, 83 - 0:1

"Вальядолид" – "Альмерия" - 1:0 (0:0)
Гол: Вейсман, 90 - 1:0

"Сельта" – "Кадис" - 3:0 (0:0)
Голы: Аспас, 56 - 1:0, Оскар Родригес, 62 - 2:0, Аспас, 75 - 3:0

"Мальорка" – "Жирона" - 1:1 (0:0)
Голы: Раильо, 87 - 1:0, Сайс, 90 (с пенальти) - 1:1

"Реал Сосьедад" – "Атлетико" - 1:1 (0:1)
Голы: Мората, 5 - 0:1, Садик, 55 - 1:1

"Валенсия" – "Хетафе" - 5:1 (3:0)
Голы: Лато, 7 - 1:0, Лино, 14 - 2:0, Кастильехо, 16 - 3:0, Нико Гонсалес, 65 - 4:0, Дуро, 68 - 5:0, Альварес, 78 - 5:1.

Положение команд: "Реал" - 12, "Барселона", "Вильярреал" - 10, "Бетис", "Осасуна" - 9, "Атлетик", "Атлетико", "Сельта", "Реал Сосьедад" - 7, "Валенсия" - 6, "Мальорка" - 5, "Жирона", "Альмерия", "Райо Вальекано", "Эспаньол", "Вальядолид" - 4, "Севилья", "Эльче", "Хетафе" - 1, "Кадис" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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