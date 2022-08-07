Феерия "Тоттехэма", успех "Ман Сити", провал "МЮ": результаты 1-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Тоттенхэма" над "Саутгемптоном", успех "Манчестер Сити" в поединке с "Вест Хэмом", а также неожиданное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Брайтона".
"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" - 0:2 (0:1)
Голы: Холанд, 36 (с пенальти) - 0:1, Холанд, 65 - 0:2
"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" - 1:2 (0:2)
Голы: Гросс, 30 - 0:1, Гросс, 39 - 0:2, Мак Аллистер, 68 (автогол)
"Эвертон" – "Челси" - 0:1 (0:1)
Гол: Жоржиньо, 45 (с пенальти) - 0:1
"Тоттенхэм" – "Саутгемптон" - 4:1 (2:1)
Голы: Уорд-Проуз, 12 - 0:1, Сессеньон, 21 - 1:1, Дайер, 31 - 2:1, Салису, 61 (автогол) - 3:1, Кулусевски, 63 - 4:1
"Фулхэм" – "Ливерпуль" - 2:2 (1:0)
Голы: Митрович, 32 - 1:0, Нуньес, 68 - 1:1, Митрович, 72 (с пенальти) - 2:1, Салах, 80 - 2:2
"Лестер" – "Брентфорд" - 2:2 (1:0)
Голы: Кастань, 33 - 1:0, Дьюзбери-Холл, 46 - 2:0, Тоуни, 62 - 2:1, Дасилва, 86 - 2:2
"Борнмут" – "Астон Вилла" - 2:0 (1:0)
Голы: Лерма, 2 - 1:0, Мур, 80 - 2:0
"Лидс" – "Вулверхэмптон" - 2:1 (1:1)
Голы: Поденсе, 6 - 0:1, Родриго, 24 - 1:1, Аит-Нури, 74 (автогол) - 2:1
"Ньюкасл" – "Ноттингем Форест" - 2:0 (0:0)
Голы: Шер, 58 - 1:0, Уилсон, 78 - 2:0
"Кристал Пэлас" – "Арсенал" - 0:2 (0:1)
Голы: Мартинелли, 20 - 0:1, Гехи, 85 (автогол) - 0:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18