Феерия "Тоттехэма", успех "Ман Сити", провал "МЮ": результаты 1-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Тоттенхэма" над "Саутгемптоном", успех "Манчестер Сити" в поединке с "Вест Хэмом", а также неожиданное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Брайтона".

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" - 0:2 (0:1)

Голы: Холанд, 36 (с пенальти) - 0:1, Холанд, 65 - 0:2

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" - 1:2 (0:2)

Голы: Гросс, 30 - 0:1, Гросс, 39 - 0:2, Мак Аллистер, 68 (автогол)

"Эвертон" – "Челси" - 0:1 (0:1)

Гол: Жоржиньо, 45 (с пенальти) - 0:1

"Тоттенхэм" – "Саутгемптон" - 4:1 (2:1)

Голы: Уорд-Проуз, 12 - 0:1, Сессеньон, 21 - 1:1, Дайер, 31 - 2:1, Салису, 61 (автогол) - 3:1, Кулусевски, 63 - 4:1

"Фулхэм" – "Ливерпуль" - 2:2 (1:0)

Голы: Митрович, 32 - 1:0, Нуньес, 68 - 1:1, Митрович, 72 (с пенальти) - 2:1, Салах, 80 - 2:2

"Лестер" – "Брентфорд" - 2:2 (1:0)

Голы: Кастань, 33 - 1:0, Дьюзбери-Холл, 46 - 2:0, Тоуни, 62 - 2:1, Дасилва, 86 - 2:2

"Борнмут" – "Астон Вилла" - 2:0 (1:0)

Голы: Лерма, 2 - 1:0, Мур, 80 - 2:0

"Лидс" – "Вулверхэмптон" - 2:1 (1:1)

Голы: Поденсе, 6 - 0:1, Родриго, 24 - 1:1, Аит-Нури, 74 (автогол) - 2:1

"Ньюкасл" – "Ноттингем Форест" - 2:0 (0:0)

Голы: Шер, 58 - 1:0, Уилсон, 78 - 2:0

"Кристал Пэлас" – "Арсенал" - 0:2 (0:1)

Голы: Мартинелли, 20 - 0:1, Гехи, 85 (автогол) - 0:2

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