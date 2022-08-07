Феерия "Тоттехэма", успех "Ман Сити", провал "МЮ": результаты 1-го тура АПЛ

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Феерия "Тоттехэма", успех "Ман Сити", провал "МЮ": результаты 1-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Тоттенхэма" над "Саутгемптоном", успех "Манчестер Сити" в поединке с "Вест Хэмом", а также неожиданное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Брайтона".

"Вест Хэм" – "Манчестер Сити" - 0:2 (0:1)
Голы: Холанд, 36 (с пенальти) - 0:1, Холанд, 65 - 0:2

"Манчестер Юнайтед" – "Брайтон" - 1:2 (0:2)
Голы: Гросс, 30 - 0:1, Гросс, 39 - 0:2, Мак Аллистер, 68 (автогол)

"Эвертон" – "Челси" - 0:1 (0:1)
Гол: Жоржиньо, 45 (с пенальти) - 0:1

"Тоттенхэм" – "Саутгемптон" - 4:1 (2:1)
Голы: Уорд-Проуз, 12 - 0:1, Сессеньон, 21 - 1:1, Дайер, 31 - 2:1, Салису, 61 (автогол) - 3:1, Кулусевски, 63 - 4:1

"Фулхэм" – "Ливерпуль" - 2:2 (1:0)
Голы: Митрович, 32 - 1:0, Нуньес, 68 - 1:1, Митрович, 72 (с пенальти) - 2:1, Салах, 80 - 2:2

"Лестер" – "Брентфорд" - 2:2 (1:0)
Голы: Кастань, 33 - 1:0, Дьюзбери-Холл, 46 - 2:0, Тоуни, 62 - 2:1, Дасилва, 86 - 2:2

"Борнмут" – "Астон Вилла" - 2:0 (1:0)
Голы: Лерма, 2 - 1:0, Мур, 80 - 2:0

"Лидс" – "Вулверхэмптон" - 2:1 (1:1)
Голы: Поденсе, 6 - 0:1, Родриго, 24 - 1:1, Аит-Нури, 74 (автогол) - 2:1

"Ньюкасл" – "Ноттингем Форест" - 2:0 (0:0)
Голы: Шер, 58 - 1:0, Уилсон, 78 - 2:0 

"Кристал Пэлас" – "Арсенал" - 0:2 (0:1)
Голы: Мартинелли, 20 - 0:1, Гехи, 85 (автогол) - 0:2

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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