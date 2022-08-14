Феерия "Спартака", успех "Зенита", первое поражение ЦСКА: результаты 5-го тура РПЛ
Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен
Состоялись матчи 5-го тура РПЛ. Стоит отметить крупную победу "Спартака" над "Сочи", успех "Зенита" в поединке с ЦСКА, а также результативную победу "Ростова" в матче с "Пари НН".
"Спартак" – "Сочи" - 3:0 (0:0)
Голы: Промес, 57 - 1:0, Зиньковский, 71 - 2:0, Промес, 84 - 3:0
"Зенит" – ЦСКА - 2:1 (1:0)
Голы: Малком, 45 - 1:0, Чалов, 63 (с пенальти) - 1:1, Мантуан, 85 - 2:1
"Пари НН" – "Ростов" - 3:4 (1:2)
Голы: Полоз, 15 (с пенальти) - 0:1, Калинский, 20 (с пенальти) - 1:1, Уткин, 39 - 1:2, Полоз, 57 - 1:3, Милсон, 66 - 2:3, Глебов, 67 - 2:4, Сулейманов, 82 - 3:4
"Локомотив" – "Крылья Советов" - 1:1 (0:0)
Голы: Глушенков, 68 - 0:1, Миранчук, 90 (с пенальти) - 1:1
"Факел" – "Урал" - 0:0
"Динамо" - "Краснодар" - 0:0
"Химки" - Ахмат" - 1:3 (0:2)
Голы: Трошечкин, 14 - 0:1, Швец, 43 - 0:2, Ломовицкий, 61 - 1:2, Тимофеев, 90+3 - 1:3
"Оренбург" - "Торпедо" - 1:0 (1:0)
Голы: Воробьев, 31 - 1:0
Положение команд: "Спартак" - 13, "Зенит", "Ростов" - 11, ЦСКА - 10, "Сочи", "Динамо" - 9, "Краснодар", "Ахмат" - 8, "Химки" - 7, "Оренбург" - 6, "Крылья Советов" - 5, "Факел", "Локомотив" - 3, "Нижний Новгород" - 2, "Торпедо", "Урал" - 1.
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