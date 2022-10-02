Феерия "Шахтера", трудная победа "Динамо": результаты 5-го тура УПЛ

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Феерия "Шахтера", трудная победа "Динамо": результаты 5-го тура УПЛ

Фото: твиттер "Шахтера"/*Автор неизвестен

Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Украины. "Шахтер" уничтожил "Металлист", "Динамо" победило "Минай".

"Металлист" - "Шахтер" - 1:6 (0:4)
Голы: Сикан, 18 - 0:1, Сикан, 30 - 0:2, Зубков, 35 - 0:3, Сикан, 38 - 0:4, Траоре, 72 - 0:5, Чидомере, 88 - 1:5, Джурасек, 90+1 - 1:6

"Минай" – "Динамо" Киев - 0:1 (0:0)
Гол: Цыганков, 51 - 0:1

"Заря" - "Кривбасс" - 2:2 (2:1)
Голы: Хобленко, 10 (с пенальти) - 1:1,  Кирюханцев, 17 - 1:1, Кирюханцев, 28 - 2:1, Волошин, 66 - 2:2

"Верес" - "Рух" - 2:2 (2:1)
Голы: Дахновский, 9 - 1:0, Таллес, 26 - 1:1, Клец, 31 - 2:1, Дидык, 53 - 2:2

"Металлист 1925" - "Колос" - 2:0 (2:0)
Голы: Мартынюк, 10 (с пенальти) - 1:0, Русин, 30 - 2:0

"Ингулец" - "Ворскла" - 0:1 (0:1)
Гол: Олейник, 34 - 0:1

"Львов" - "Днепр-1" - 0:3 (0:2)
Голы: Довбик, 39 - 0:1, Гуцуляк, 45 - 0:2, Гуцуляк, 79 - 0:3

"Черноморец" - "Александрия" - 1:2 (0:0)
Голы: Мирошниченко, 71 - 0:1, Брагару, 79 - 1:1, Ковалец, 83 - 1:2

Положение команд: "Шахтер" - 13, "Днепр-1" - 12 (4), "Заря", "Колос", "Александрия", "Верес" - 10, "Металлист 1925" - 8, "Металлист" - 7, "Динамо" - 6 (4), "Рух", "Минай", "Ворскла", "Львов" - 4, "Ингулец", "Черноморец", "Кривбасс" - 2.

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Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
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