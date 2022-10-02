Феерия "Шахтера", трудная победа "Динамо": результаты 5-го тура УПЛ
Фото: твиттер "Шахтера"/*Автор неизвестен
Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Украины. "Шахтер" уничтожил "Металлист", "Динамо" победило "Минай".
"Металлист" - "Шахтер" - 1:6 (0:4)
Голы: Сикан, 18 - 0:1, Сикан, 30 - 0:2, Зубков, 35 - 0:3, Сикан, 38 - 0:4, Траоре, 72 - 0:5, Чидомере, 88 - 1:5, Джурасек, 90+1 - 1:6
"Минай" – "Динамо" Киев - 0:1 (0:0)
Гол: Цыганков, 51 - 0:1
"Заря" - "Кривбасс" - 2:2 (2:1)
Голы: Хобленко, 10 (с пенальти) - 1:1, Кирюханцев, 17 - 1:1, Кирюханцев, 28 - 2:1, Волошин, 66 - 2:2
"Верес" - "Рух" - 2:2 (2:1)
Голы: Дахновский, 9 - 1:0, Таллес, 26 - 1:1, Клец, 31 - 2:1, Дидык, 53 - 2:2
"Металлист 1925" - "Колос" - 2:0 (2:0)
Голы: Мартынюк, 10 (с пенальти) - 1:0, Русин, 30 - 2:0
"Ингулец" - "Ворскла" - 0:1 (0:1)
Гол: Олейник, 34 - 0:1
"Львов" - "Днепр-1" - 0:3 (0:2)
Голы: Довбик, 39 - 0:1, Гуцуляк, 45 - 0:2, Гуцуляк, 79 - 0:3
"Черноморец" - "Александрия" - 1:2 (0:0)
Голы: Мирошниченко, 71 - 0:1, Брагару, 79 - 1:1, Ковалец, 83 - 1:2
Положение команд: "Шахтер" - 13, "Днепр-1" - 12 (4), "Заря", "Колос", "Александрия", "Верес" - 10, "Металлист 1925" - 8, "Металлист" - 7, "Динамо" - 6 (4), "Рух", "Минай", "Ворскла", "Львов" - 4, "Ингулец", "Черноморец", "Кривбасс" - 2.
Не пропустите: Киевское "Динамо" избавилось от иностранного форварда. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
8 голов: "Реал Сосьедад" в невероятном матче обыграл "Жирону"
-
Феерии "Баварии" и "РБ Лейпциг", поражение Дортмунда: результаты 8-го тура Бундеслиги
-
"Аталанта" победила "Фиорентину" и догнала лидера Серии А
-
"Астон Вилла" в большинстве не смогла обыграть "Лидс"
-
Тен Хаг назвал причину неучастия Роналду в матче с "Манчестер Сити"
-
"Шальке" проиграл "Аугсбургу" в Бундеслиге
-
"Монако" одержал крупную победу в Лиге 1
-
Феерия "Шахтера", трудная победа "Динамо": результаты 5-го тура УПЛ
-
Холанд повторил достижение Роналду в АПЛ
-
"Бетис" в меньшинстве проиграл "Сельте"
-
"Заря" упустила победу над худшей командой УПЛ
-
Фоден побил рекорд Месси
-
"Хоффенхайм" упустил победу над "Гертой"
-
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 6:3 (видеообзор)
-
Клуб Берлускони одержал вторую победу подряд в Серии А
-
"Сассуоло" выиграл со счетом 5:0 в матче Серии А
-
"Манчестер Сити" с хоккейным счетом разгромил "Манчестер Юнайтед"
-
"Валенсия" на 96-й минуте спаслась от поражения в Барселоне
-
"Минай" - "Динамо" Киев - 0:1 (видеообзор)
-
"Реал" теряет Куртуа
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13