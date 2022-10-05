Феерия "Реала", позор "Шахтера", успех ПСЖ: результаты Юношеской лиги УЕФА 5 октября
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Состоялись семь матчей 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить крупную победу "Реала" над "Шахтером", успех ПСЖ в матче с "Бенфикой", а также ничью "Челси" и "Милана".
Группа Е
"Ред Булл Зальцбург" Австрия - "Динамо" Загреб, Хорватия - 2:0 (0:0)
Голы: Конате, 71 - 1:0, Шахин, 90 - 2:0
"Челси" Англия - "Милан" Италия - 1:1 (0:1)
Голы: Шимич, 10 - 0:1, Бартесаги, 65 (автогол) - 1:1
Положение команд: "Милан", "Ред Булл Зальцбург" - 5, "Динамо" - 3, "Челси" - 2.
Группа F
"РБ Лейпциг" Германия - "Селтик" Шотландия - 1:2 (0:2)
Голы: Вата, 1 - 0:1, Летсоса, 10 - 0:2, Фойгт, 58 - 1:2
"Реал" Испания - "Шахтер" Украина - 6:1 (3:1)
Голы: Браво, 30 - 1:0, Торрес, 33 - 2:0, Наверсос, 42 (автогол) - 2:1, Фортуни, 45 - 3:1, Торрес, 48 - 4:1, Паласиос, 54 - 5:1, Паласиос, 7 - 6:1
Положение команд: "Реал" - 7, "Шахтер" - 6, "Селтик" - 3, "РБ Лейпциг" - 1.
Группа G
"Манчестер Сити" Англия - "Копенгаген" Дания - 1:1 (0:0)
Голы: Сансах, 55 - 0:1, Ндала, 90+2 - 1:1
"Севилья" Испания - "Боруссия" Дортмунд, Германия - 1:1 (0:0)
Голы: Муньос, 66 - 1:0, Бруннер, 71 - 1:1
Положение команд: "Манчестер Сити", "Копенгаген" - 7, "Боруссия", "Севилья" - 1.
Группа Н
"Бенфика" Португалия - ПСЖ Франция - 0:1 (0:0)
Гол: Хусни, 80 - 0:1
Положение команд: ПСЖ - 9, "Ювентус" - 4, "Маккаби" Хайфа - 3, "Бенфика" - 1.
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|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4