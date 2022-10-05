Феерия "Реала", позор "Шахтера", успех ПСЖ: результаты Юношеской лиги УЕФА 5 октября

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись семь матчей 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить крупную победу "Реала" над "Шахтером", успех ПСЖ в матче с "Бенфикой", а также ничью "Челси" и "Милана".

Группа Е

"Ред Булл Зальцбург" Австрия - "Динамо" Загреб, Хорватия - 2:0 (0:0)

Голы: Конате, 71 - 1:0, Шахин, 90 - 2:0

"Челси" Англия - "Милан" Италия - 1:1 (0:1)

Голы: Шимич, 10 - 0:1, Бартесаги, 65 (автогол) - 1:1

Положение команд: "Милан", "Ред Булл Зальцбург" - 5, "Динамо" - 3, "Челси" - 2.

Группа F

"РБ Лейпциг" Германия - "Селтик" Шотландия - 1:2 (0:2)

Голы: Вата, 1 - 0:1, Летсоса, 10 - 0:2, Фойгт, 58 - 1:2

"Реал" Испания - "Шахтер" Украина - 6:1 (3:1)

Голы: Браво, 30 - 1:0, Торрес, 33 - 2:0, Наверсос, 42 (автогол) - 2:1, Фортуни, 45 - 3:1, Торрес, 48 - 4:1, Паласиос, 54 - 5:1, Паласиос, 7 - 6:1

Положение команд: "Реал" - 7, "Шахтер" - 6, "Селтик" - 3, "РБ Лейпциг" - 1.

Группа G

"Манчестер Сити" Англия - "Копенгаген" Дания - 1:1 (0:0)

Голы: Сансах, 55 - 0:1, Ндала, 90+2 - 1:1

"Севилья" Испания - "Боруссия" Дортмунд, Германия - 1:1 (0:0)

Голы: Муньос, 66 - 1:0, Бруннер, 71 - 1:1

Положение команд: "Манчестер Сити", "Копенгаген" - 7, "Боруссия", "Севилья" - 1.

Группа Н

"Бенфика" Португалия - ПСЖ Франция - 0:1 (0:0)

Гол: Хусни, 80 - 0:1

Положение команд: ПСЖ - 9, "Ювентус" - 4, "Маккаби" Хайфа - 3, "Бенфика" - 1.

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