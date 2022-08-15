Феерия ПСЖ, потери "Монако" и "Марселя": результаты 2-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу ПСЖ над "Монпелье", ничью между "Монако" и "Ренном", а также ничейный результат в поединке "Брест" - "Марсель".

ПСЖ – "Монпелье" - 5:2 (2:0)

Голы: Сако, 39 (автогол) - 1:0, Неймар, 43 (с пенальти) - 2:0, Неймар, 51 - 3:0, Хазри, 58 - 3:1, Мбаппе, 69 - 4:1, Санчеш, 87 - 5:1, Тшато, 90 - 5:2

"Монако" – "Ренн" - 1:1 (0:0)

Голы: Лаборд, 59 - 0:1, Эмболо, 72 - 1:1

"Аяччо" – "Ланс" - 0:0

"Осер" – "Анжер" - 2:2 (2:1)

Голы: Жанвье, 4 - 1:0, Унтонджи, 10 (автогол) - 2:0, Дьони, 22 - 2:1, Салама, 77 - 2:2

"Реймс" – "Клермон" - 2:4 (2:0)

Голы: Думбия, 23 (с пенальти) - 1:0, Балогун, 30 (с пенальти) - 2:0, Андрич, 51 (с пенальти) - 2:1, Андрич, 62 - 2:2, Сарачевич, 72 - 2:3, Бела, 77 - 2:4

"Труа" – "Тулуза" - 0:3 (0:1)

Голы: Ларуси, 36 (автогол) - 0:1, Рафаэл Ратао, 54 - 0:2, Хили, 85 - 0:3

"Ницца" – "Страсбур" - 1:1 (1:0)

Голы: Делор, 35 (с пенальти) - 1:0, Гамейро, 55 - 1:1

"Брест" – "Марсель" - 1:1 (0:1)

Голы: Нуну Тавареш, 38 - 0:1, Ле-Мелу, 61 - 1:1

"Нант" – "Лилль" - 1:1 (1:0)

Голы: Саймон, 28 - 1:0, Исмаили, 76 - 1:1

"Лорьян" - "Лион" - перенесен

Положение команд: ПСЖ - 6, "Лилль", "Марсель", "Тулуза", "Монако", "Ланс" - 4, "Лион" - 3 (1), "Лорьян", "Монпелье", "Клермон" - 3, "Ницца", "Анжер", "Нант" - 2, "Брест", "Страсбур", "Аяччо", "Ренн", "Осер" - 1, "Труа", "Реймс" - 0.

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