Феерия ПСЖ, потери "Монако" и "Марселя": результаты 2-го тура Лиги 1

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Феерия ПСЖ, потери "Монако" и "Марселя": результаты 2-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу ПСЖ над "Монпелье", ничью между "Монако" и "Ренном", а также ничейный результат в поединке "Брест" - "Марсель".

ПСЖ – "Монпелье" - 5:2 (2:0)
Голы: Сако, 39 (автогол) - 1:0, Неймар, 43 (с пенальти) - 2:0, Неймар, 51 - 3:0, Хазри, 58 - 3:1, Мбаппе, 69 - 4:1, Санчеш, 87 - 5:1, Тшато, 90 - 5:2

"Монако" – "Ренн" - 1:1 (0:0)
Голы: Лаборд, 59 - 0:1, Эмболо, 72 - 1:1

"Аяччо" – "Ланс" - 0:0

"Осер" – "Анжер" - 2:2 (2:1)
Голы: Жанвье, 4 - 1:0, Унтонджи, 10 (автогол) - 2:0, Дьони, 22 - 2:1, Салама, 77 - 2:2

"Реймс" – "Клермон" - 2:4 (2:0)
Голы: Думбия, 23 (с пенальти) - 1:0, Балогун, 30 (с пенальти) - 2:0, Андрич, 51 (с пенальти) - 2:1, Андрич, 62 - 2:2, Сарачевич, 72 - 2:3, Бела, 77 - 2:4

"Труа" – "Тулуза" - 0:3 (0:1)
Голы: Ларуси, 36 (автогол) - 0:1, Рафаэл Ратао, 54 - 0:2, Хили, 85 - 0:3

"Ницца" – "Страсбур" - 1:1 (1:0)
Голы: Делор, 35 (с пенальти) - 1:0, Гамейро, 55 - 1:1

"Брест" – "Марсель" - 1:1 (0:1)
Голы: Нуну Тавареш, 38 - 0:1, Ле-Мелу, 61 - 1:1

"Нант" – "Лилль" - 1:1 (1:0)
Голы: Саймон, 28 - 1:0, Исмаили, 76 - 1:1

"Лорьян" - "Лион" - перенесен

Положение команд: ПСЖ - 6, "Лилль", "Марсель", "Тулуза", "Монако", "Ланс" - 4, "Лион" - 3 (1), "Лорьян", "Монпелье", "Клермон" - 3, "Ницца", "Анжер", "Нант" - 2, "Брест", "Страсбур", "Аяччо", "Ренн", "Осер" - 1, "Труа", "Реймс" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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