Феерия ПСЖ, потери "Монако" и "Марселя": результаты 2-го тура Лиги 1
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 2-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупную победу ПСЖ над "Монпелье", ничью между "Монако" и "Ренном", а также ничейный результат в поединке "Брест" - "Марсель".
ПСЖ – "Монпелье" - 5:2 (2:0)
Голы: Сако, 39 (автогол) - 1:0, Неймар, 43 (с пенальти) - 2:0, Неймар, 51 - 3:0, Хазри, 58 - 3:1, Мбаппе, 69 - 4:1, Санчеш, 87 - 5:1, Тшато, 90 - 5:2
"Монако" – "Ренн" - 1:1 (0:0)
Голы: Лаборд, 59 - 0:1, Эмболо, 72 - 1:1
"Аяччо" – "Ланс" - 0:0
"Осер" – "Анжер" - 2:2 (2:1)
Голы: Жанвье, 4 - 1:0, Унтонджи, 10 (автогол) - 2:0, Дьони, 22 - 2:1, Салама, 77 - 2:2
"Реймс" – "Клермон" - 2:4 (2:0)
Голы: Думбия, 23 (с пенальти) - 1:0, Балогун, 30 (с пенальти) - 2:0, Андрич, 51 (с пенальти) - 2:1, Андрич, 62 - 2:2, Сарачевич, 72 - 2:3, Бела, 77 - 2:4
"Труа" – "Тулуза" - 0:3 (0:1)
Голы: Ларуси, 36 (автогол) - 0:1, Рафаэл Ратао, 54 - 0:2, Хили, 85 - 0:3
"Ницца" – "Страсбур" - 1:1 (1:0)
Голы: Делор, 35 (с пенальти) - 1:0, Гамейро, 55 - 1:1
"Брест" – "Марсель" - 1:1 (0:1)
Голы: Нуну Тавареш, 38 - 0:1, Ле-Мелу, 61 - 1:1
"Нант" – "Лилль" - 1:1 (1:0)
Голы: Саймон, 28 - 1:0, Исмаили, 76 - 1:1
"Лорьян" - "Лион" - перенесен
Положение команд: ПСЖ - 6, "Лилль", "Марсель", "Тулуза", "Монако", "Ланс" - 4, "Лион" - 3 (1), "Лорьян", "Монпелье", "Клермон" - 3, "Ницца", "Анжер", "Нант" - 2, "Брест", "Страсбур", "Аяччо", "Ренн", "Осер" - 1, "Труа", "Реймс" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13