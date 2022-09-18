Феерия ПСВ, поражения "Аякса" и "Фейеноорда": результаты 7-го тура Эревидизии

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Феерия ПСВ, поражения "Аякса" и "Фейеноорда": результаты 7-го тура Эревидизии

Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить победу ПСВ над "Фейеноордом" и поражение "Аякса" от АЗ.

АЗ - "Аякс" - 2:1 (2:1)
Голы: Кудус, 12 - 0:1, Мес де Вит, 40 - 1:1, Одгор, 45+5 - 2:1

ПСВ - "Фейеноорд" - 4:3 (2:2)
Голы: Идрисси, 3 - 0:1, Брэнтуэйт, 16 - 1:1, Гакпо, 25 - 2:1, Данило, 42 - 2:2, Тиль, 47 - 3:2, Кекчю, 73 - 3:3, Обиспо, 83 - 4:3

"Утрехт" - НЕК - 0:0

"Спарта" - "Гронинген" - 2:1 (0:0)
Голы: Пепи, 61 - 0:1, Мейнанс, 73 - 1:1, ван Кроой, 90 (с пенальти) - 2:1

"Витесс" - "Волендам" - 1:1 (0:1)
Голы: Мюрен, 21 - 0:1, Бялек, 48 - 1:1

"Валвейк" - "Камбюр" - 5:1 (1:1)
Голы: Якобс, 17 - 0:1, Крамер, 32 (с пенальти) - 1:1, Тол, 77 (автогол) - 2:1, Баккали, 82 - 3:1, Бельхассани, 86 - 4:1, Крамер, 89 - 5:1

"Фортуна" - "Эксельсиор" - 1:0 (0:0)
Гол: Вита, 87 - 1:0

"Гоу Эхед Иглс" - "Эммен" - 2:0 (1:0)
Голы: Эдвардсен, 31 - 1:0, Эдвардсен, 57 - 2:0

"Херенвен" - "Твенте" - 2:1 (2:1)
Голы: Мисидьян, 2 - 0:1, ван Эвейк, 28 - 1:1, Бохневич, 36 - 2:1

Положение команд: ПСВ, "Аякс" - 18, АЗ - 17, "Фейеноорд" - 16, "Твенте" - 13, "Херенвен" - 12, "Спарта" - 10, "Валвейк", "Утрехт", "Эксельсиор" - 9, НЕК, "Гронинген" - 8, "Гоу Эхед Иглс" - 6, "Витесс", "Волендам" - 5, "Фортуна", "Камбюр", "Эммен" - 4.

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Крупные победы "Ман Сити", "Арсенала" и "Тоттенхэма": результаты 8-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
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