Феерия ПСВ, поражения "Аякса" и "Фейеноорда": результаты 7-го тура Эревидизии

Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить победу ПСВ над "Фейеноордом" и поражение "Аякса" от АЗ.

АЗ - "Аякс" - 2:1 (2:1)

Голы: Кудус, 12 - 0:1, Мес де Вит, 40 - 1:1, Одгор, 45+5 - 2:1

ПСВ - "Фейеноорд" - 4:3 (2:2)

Голы: Идрисси, 3 - 0:1, Брэнтуэйт, 16 - 1:1, Гакпо, 25 - 2:1, Данило, 42 - 2:2, Тиль, 47 - 3:2, Кекчю, 73 - 3:3, Обиспо, 83 - 4:3

"Утрехт" - НЕК - 0:0

"Спарта" - "Гронинген" - 2:1 (0:0)

Голы: Пепи, 61 - 0:1, Мейнанс, 73 - 1:1, ван Кроой, 90 (с пенальти) - 2:1

"Витесс" - "Волендам" - 1:1 (0:1)

Голы: Мюрен, 21 - 0:1, Бялек, 48 - 1:1

"Валвейк" - "Камбюр" - 5:1 (1:1)

Голы: Якобс, 17 - 0:1, Крамер, 32 (с пенальти) - 1:1, Тол, 77 (автогол) - 2:1, Баккали, 82 - 3:1, Бельхассани, 86 - 4:1, Крамер, 89 - 5:1

"Фортуна" - "Эксельсиор" - 1:0 (0:0)

Гол: Вита, 87 - 1:0

"Гоу Эхед Иглс" - "Эммен" - 2:0 (1:0)

Голы: Эдвардсен, 31 - 1:0, Эдвардсен, 57 - 2:0

"Херенвен" - "Твенте" - 2:1 (2:1)

Голы: Мисидьян, 2 - 0:1, ван Эвейк, 28 - 1:1, Бохневич, 36 - 2:1

Положение команд: ПСВ, "Аякс" - 18, АЗ - 17, "Фейеноорд" - 16, "Твенте" - 13, "Херенвен" - 12, "Спарта" - 10, "Валвейк", "Утрехт", "Эксельсиор" - 9, НЕК, "Гронинген" - 8, "Гоу Эхед Иглс" - 6, "Витесс", "Волендам" - 5, "Фортуна", "Камбюр", "Эммен" - 4.

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