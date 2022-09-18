Феерия ПСВ, поражения "Аякса" и "Фейеноорда": результаты 7-го тура Эревидизии
Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 7-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить победу ПСВ над "Фейеноордом" и поражение "Аякса" от АЗ.
АЗ - "Аякс" - 2:1 (2:1)
Голы: Кудус, 12 - 0:1, Мес де Вит, 40 - 1:1, Одгор, 45+5 - 2:1
ПСВ - "Фейеноорд" - 4:3 (2:2)
Голы: Идрисси, 3 - 0:1, Брэнтуэйт, 16 - 1:1, Гакпо, 25 - 2:1, Данило, 42 - 2:2, Тиль, 47 - 3:2, Кекчю, 73 - 3:3, Обиспо, 83 - 4:3
"Утрехт" - НЕК - 0:0
"Спарта" - "Гронинген" - 2:1 (0:0)
Голы: Пепи, 61 - 0:1, Мейнанс, 73 - 1:1, ван Кроой, 90 (с пенальти) - 2:1
"Витесс" - "Волендам" - 1:1 (0:1)
Голы: Мюрен, 21 - 0:1, Бялек, 48 - 1:1
"Валвейк" - "Камбюр" - 5:1 (1:1)
Голы: Якобс, 17 - 0:1, Крамер, 32 (с пенальти) - 1:1, Тол, 77 (автогол) - 2:1, Баккали, 82 - 3:1, Бельхассани, 86 - 4:1, Крамер, 89 - 5:1
"Фортуна" - "Эксельсиор" - 1:0 (0:0)
Гол: Вита, 87 - 1:0
"Гоу Эхед Иглс" - "Эммен" - 2:0 (1:0)
Голы: Эдвардсен, 31 - 1:0, Эдвардсен, 57 - 2:0
"Херенвен" - "Твенте" - 2:1 (2:1)
Голы: Мисидьян, 2 - 0:1, ван Эвейк, 28 - 1:1, Бохневич, 36 - 2:1
Положение команд: ПСВ, "Аякс" - 18, АЗ - 17, "Фейеноорд" - 16, "Твенте" - 13, "Херенвен" - 12, "Спарта" - 10, "Валвейк", "Утрехт", "Эксельсиор" - 9, НЕК, "Гронинген" - 8, "Гоу Эхед Иглс" - 6, "Витесс", "Волендам" - 5, "Фортуна", "Камбюр", "Эммен" - 4.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23