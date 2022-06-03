Феерия Нидерландов, позор Хорватии и Бельгии, провал Франции: результаты Лиги наций 3 июня
Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен
Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить крупные победы Нидерландов и Австрии над Бельгией и Хорватией, а также поражение Франции от Дании.
Лига А
Группа 1
Франция – Дания - 1:2 (0:0)
Голы: Бензема, 51 - 1:0, Корнелиус, 68 - 1:1, Корнелиус, 88 - 1:2
Хорватия – Австрия - 0:3 (0:1)
Голы: Арнаутович, 41 - 0:1, Грегорич, 54 - 0:2, Забитцер, 57 - 0:3
Положение команд: Австрия, Дания - 3, Франция, Хорватия - 0.
Лига С
Группа 3
Казахстан – Азербайджан - 2:0 (2:0)
Голы: Аймбетов, 50 - 1:0, Аймбетов, 57 - 2:0
Беларусь – Словакия - 0:1 (0:0)
Гол: Суслов, 61 - 0:1
Положение команд: Казахстан, Словакия - 3, Беларусь, Азербайджан - 0.
Лига D
Группа 1
Лихтенштейн – Молдова - 0:2 (0:1)
Голы: Николэеску, 5 (с пенальти) - 0:1, Болохан, 90 - 0:2
Латвия – Андорра - 3:0 (1:0)
Голы: Улдрикис, 9 - 1:0, Улдрикис, 77 - 2:0, Икауниекс, 85 (с пенальти)
Положение команд: Латвия, Молдова - 3, Лихтенштейн, Андорра - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4