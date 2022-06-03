Феерия Нидерландов, позор Хорватии и Бельгии, провал Франции: результаты Лиги наций 3 июня

Фото: твиттер сборной Франции/Автор неизвестен

Состоялись матчи 1-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить крупные победы Нидерландов и Австрии над Бельгией и Хорватией, а также поражение Франции от Дании.

Лига А

Группа 1

Франция – Дания - 1:2 (0:0)

Голы: Бензема, 51 - 1:0, Корнелиус, 68 - 1:1, Корнелиус, 88 - 1:2

Хорватия – Австрия - 0:3 (0:1)

Голы: Арнаутович, 41 - 0:1, Грегорич, 54 - 0:2, Забитцер, 57 - 0:3

Положение команд: Австрия, Дания - 3, Франция, Хорватия - 0.

Лига С

Группа 3

Казахстан – Азербайджан - 2:0 (2:0)

Голы: Аймбетов, 50 - 1:0, Аймбетов, 57 - 2:0

Беларусь – Словакия - 0:1 (0:0)

Гол: Суслов, 61 - 0:1

Положение команд: Казахстан, Словакия - 3, Беларусь, Азербайджан - 0.

Лига D

Группа 1

Лихтенштейн – Молдова - 0:2 (0:1)

Голы: Николэеску, 5 (с пенальти) - 0:1, Болохан, 90 - 0:2

Латвия – Андорра - 3:0 (1:0)

Голы: Улдрикис, 9 - 1:0, Улдрикис, 77 - 2:0, Икауниекс, 85 (с пенальти)

Положение команд: Латвия, Молдова - 3, Лихтенштейн, Андорра - 0.

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