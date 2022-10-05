Феерия "Наполи", поражение "Барселоны", победа "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 4 октября

Фото: твиттер "Порту"/Автор неизвестен

Состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить победу "Интера" над "Барселоной", разгромное поражение "Аякса" от "Наполи", а также успех "Ливерпуля" в поединке с "Рейнджерс".

Группа А

"Аякс" Нидерланды – "Наполи" Италия - 1:6 (1:3)

Голы: Кудус, 9 - 1:0, Распадори, 18 - 1:1, Ди Лоренцо, 33 - 1:2, Зелиньски, 45 - 1:3, Распадори, 47 - 1:4, Кварацхелия, 63 - 1:5, Симеоне, 81 - 1:6

"Ливерпуль" Англия – "Рейнджерс" Шотландия - 2:0 (1:0)

Голы: Александер-Арнолд, 7 - 1:0, Салах, 53 (с пенальти) - 2:0

Положение команд: "Наполи" - 9, "Ливерпуль" - 6, "Аякс" - 3, "Рейнджерс" - 0.

Группа В

"Брюгге" Бельгия – "Атлетико" Испания - 2:0 (1:0)

Голы: Соуа, 36 - 1:0, Жуджла, 62 - 2:0

"Порту" Португалия – "Байер" Германия - 2:0 (0:0)

Голы: Сануси, 69 - 1:0, Галено, 86 - 2:0

Положение команд: "Брюгге" - 9, "Порту", "Байер", "Атлетико" - 3.

Группа С

"Бавария" Германия – "Виктория Пльзень" Чехия - 5:0 (3:0)

Голы: Сане, 7 - 1:0, Гнабри, 13 - 2:0, Мане, 21 - 3:0, Сане, 50 - 4:0, Шупо-Мотинг, 59 - 5:0

"Интер" Италия – "Барселона" Испания - 1:0 (1:0)

Гол: Чалханоглу, 45 - 1:0

Положение команд: "Бавария" - 9, "Интер" - 6, "Барселона" - 3, "Виктория Пльзень" - 0.

Группа D

"Марсель" Франция – "Спортинг" Португалия - 4:1 (3:1)

Голы: Тринкау, 1 - 0:1, Санчес, 13 - 1:1, Харит, 16 - 2:1, Балерди, 28 - 3:1, Мбемба, 84 - 4:1

"Айнтрахт" Германия – "Тоттенхэм" Англия - 0:0

Положение команд: "Спортинг" - 6, "Тоттенхэм", Айнтрахт" - 4, "Марсель" - 3.

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