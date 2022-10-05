Феерия "Наполи", поражение "Барселоны", победа "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 4 октября
Фото: твиттер "Порту"/Автор неизвестен
Состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить победу "Интера" над "Барселоной", разгромное поражение "Аякса" от "Наполи", а также успех "Ливерпуля" в поединке с "Рейнджерс".
Группа А
"Аякс" Нидерланды – "Наполи" Италия - 1:6 (1:3)
Голы: Кудус, 9 - 1:0, Распадори, 18 - 1:1, Ди Лоренцо, 33 - 1:2, Зелиньски, 45 - 1:3, Распадори, 47 - 1:4, Кварацхелия, 63 - 1:5, Симеоне, 81 - 1:6
"Ливерпуль" Англия – "Рейнджерс" Шотландия - 2:0 (1:0)
Голы: Александер-Арнолд, 7 - 1:0, Салах, 53 (с пенальти) - 2:0
Положение команд: "Наполи" - 9, "Ливерпуль" - 6, "Аякс" - 3, "Рейнджерс" - 0.
Группа В
"Брюгге" Бельгия – "Атлетико" Испания - 2:0 (1:0)
Голы: Соуа, 36 - 1:0, Жуджла, 62 - 2:0
"Порту" Португалия – "Байер" Германия - 2:0 (0:0)
Голы: Сануси, 69 - 1:0, Галено, 86 - 2:0
Положение команд: "Брюгге" - 9, "Порту", "Байер", "Атлетико" - 3.
Группа С
"Бавария" Германия – "Виктория Пльзень" Чехия - 5:0 (3:0)
Голы: Сане, 7 - 1:0, Гнабри, 13 - 2:0, Мане, 21 - 3:0, Сане, 50 - 4:0, Шупо-Мотинг, 59 - 5:0
"Интер" Италия – "Барселона" Испания - 1:0 (1:0)
Гол: Чалханоглу, 45 - 1:0
Положение команд: "Бавария" - 9, "Интер" - 6, "Барселона" - 3, "Виктория Пльзень" - 0.
Группа D
"Марсель" Франция – "Спортинг" Португалия - 4:1 (3:1)
Голы: Тринкау, 1 - 0:1, Санчес, 13 - 1:1, Харит, 16 - 2:1, Балерди, 28 - 3:1, Мбемба, 84 - 4:1
"Айнтрахт" Германия – "Тоттенхэм" Англия - 0:0
Положение команд: "Спортинг" - 6, "Тоттенхэм", Айнтрахт" - 4, "Марсель" - 3.
Не пропустите: Феерии "Барселоны" и "Ливерпуля", позор "Интера": результаты Юношеской лиги УЕФА 4 октября. | https://dailysports.net
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|М
|О
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|Арсенал Лондон
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|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
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|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
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|2
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|9
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|7
|4
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|5
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|М
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|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
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|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4