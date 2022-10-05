Феерия "Наполи", поражение "Барселоны", победа "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 4 октября

Теги барселонабавария мюнхенливерпульнаполиаякс

Феерия "Наполи", поражение "Барселоны", победа "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 4 октября

Фото: твиттер "Порту"/Автор неизвестен

Состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить победу "Интера" над "Барселоной", разгромное поражение "Аякса" от "Наполи", а также успех "Ливерпуля" в поединке с "Рейнджерс".

Группа А

"Аякс" Нидерланды – "Наполи" Италия - 1:6 (1:3)
Голы: Кудус, 9 - 1:0, Распадори, 18 - 1:1, Ди Лоренцо, 33 - 1:2, Зелиньски, 45 - 1:3, Распадори, 47 - 1:4, Кварацхелия, 63 - 1:5, Симеоне, 81 - 1:6

"Ливерпуль" Англия – "Рейнджерс" Шотландия - 2:0 (1:0)
Голы: Александер-Арнолд, 7 - 1:0, Салах, 53 (с пенальти) - 2:0

Положение команд: "Наполи" - 9, "Ливерпуль" - 6, "Аякс" - 3, "Рейнджерс" - 0.

Группа В

"Брюгге" Бельгия – "Атлетико" Испания - 2:0 (1:0)
Голы: Соуа, 36 - 1:0, Жуджла, 62 - 2:0

"Порту" Португалия – "Байер" Германия - 2:0 (0:0)
Голы: Сануси, 69 - 1:0, Галено, 86 - 2:0

Положение команд: "Брюгге" - 9, "Порту", "Байер", "Атлетико" - 3.

Группа С

"Бавария" Германия – "Виктория Пльзень" Чехия - 5:0 (3:0)
Голы: Сане, 7 - 1:0, Гнабри, 13 - 2:0, Мане, 21 - 3:0, Сане, 50 - 4:0, Шупо-Мотинг, 59 - 5:0

"Интер" Италия – "Барселона" Испания - 1:0 (1:0)
Гол: Чалханоглу, 45 - 1:0

Положение команд: "Бавария" - 9, "Интер" - 6, "Барселона" - 3, "Виктория Пльзень" - 0.

Группа D

"Марсель" Франция – "Спортинг" Португалия - 4:1 (3:1)
Голы: Тринкау, 1 - 0:1, Санчес, 13 - 1:1, Харит, 16 - 2:1, Балерди, 28 - 3:1, Мбемба, 84 - 4:1

"Айнтрахт" Германия – "Тоттенхэм" Англия - 0:0

Положение команд: "Спортинг" - 6, "Тоттенхэм", Айнтрахт" - 4, "Марсель" - 3.

Не пропустите: Феерии "Барселоны" и "Ливерпуля", позор "Интера": результаты Юношеской лиги УЕФА 4 октября. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 4 октября

Главные новости дня: 4 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов