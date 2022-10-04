Феерия "Ман Сити", разгром "МЮ", победы "Челси" и "Арсенала": результаты 9-го тура АПЛ

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Феерия "Ман Сити", разгром "МЮ", победы "Челси" и "Арсенала": результаты 9-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед", "Челси" обыграл "Кристал Пэлас", "Арсенал" победил "Тоттенхэм".

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 6:3 (4:0)
Голы: Фоден, 8 - 1:0, Холанд, 34 - 2:0, Холанд, 37 - 3:0, Фоден, 44 - 4:0, Антони, 56 - 4:1, Холанд, 64 - 5:1, Фоден, 72 - 6:1, Марсьяль, 84 - 6:2, Марсьяль, 90 (с пенальти) - 6:3

"Ливерпуль" – "Брайтон" - 3:3 (1:2)
Голы: Троссард, 4 - 0:1, Троссард, 17 - 0:2, Фирмино, 33 - 1:2, Фирмино, 54 - 2:2, Уэбстер, 63 (автогол) - 3:2, Троссард, 83 - 3:3

"Кристал Пэлас" – "Челси" - 1:2 (1:1)
Голы: Эдуар, 7 - 1:0, Обамеянг, 38 - 1:1, Галлахер, 90 - 1:2

"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 3:1 (1:1)
Голы: Парти, 20 - 1:0, Кейн, 31 (с пенальти) - 1:1, Жезус, 49 - 2:1, Джака, 67 - 3:1

"Лидс" – "Астон Вилла" - 0:0

"Лестер" – "Ноттингем Форест" - 4:0 (3:0)
Голы: Мэддисон, 25 - 1:0, Барнс, 27 - 2:0, Мэддисон, 35 - 3:0, Дака, 73 - 4:0

"Фулхэм" – "Ньюкасл" - 1:4 (0:3)
Голы: Уилсон, 11 - 0:1, Альмирон, 33 - 0:2, Лонгстафф, 43 - 0:3, Альмирон, 57 - 0:4, Декордова-Рид, 88 - 1:4

"Борнмут" – "Брентфорд" - 0:0

"Саутгемптон" – "Эвертон" - 1:2 (0:0)
Голы: Арибо, 49 - 1:0, Коуди, 52 - 1:1, Макнил, 54 - 1:2

"Вест Хэм" – "Вулверхэмптон" - 2:0 (1:0)
Голы: Скамакка, 29 - 1:0, Боуэн, 54 - 2:0

Положение команд: "Арсенал" - 21, "Манчестер Сити" - 20, "Тоттенхэм" - 17, "Брайтон" - 14 (7), "Челси" - 13 (7), "Манчестер Юнайтед" - 12 (7), "Ньюкасл", "Фулхэм" - 11, "Ливерпуль" - 10 (7), "Брентфорд", "Эвертон" - 10, "Лидс" - 9 (7), "Борнмут" - 9, "Астон Вилла" - 8, "Вест Хэм", "Саутгемптон" - 7, "Кристал Пэлас" - 6 (7), "Вулверхэмптон" - 6, "Лестер", "Ноттингем Форест" - 4.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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