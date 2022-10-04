Феерия "Ман Сити", разгром "МЮ", победы "Челси" и "Арсенала": результаты 9-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед", "Челси" обыграл "Кристал Пэлас", "Арсенал" победил "Тоттенхэм".
"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 6:3 (4:0)
Голы: Фоден, 8 - 1:0, Холанд, 34 - 2:0, Холанд, 37 - 3:0, Фоден, 44 - 4:0, Антони, 56 - 4:1, Холанд, 64 - 5:1, Фоден, 72 - 6:1, Марсьяль, 84 - 6:2, Марсьяль, 90 (с пенальти) - 6:3
"Ливерпуль" – "Брайтон" - 3:3 (1:2)
Голы: Троссард, 4 - 0:1, Троссард, 17 - 0:2, Фирмино, 33 - 1:2, Фирмино, 54 - 2:2, Уэбстер, 63 (автогол) - 3:2, Троссард, 83 - 3:3
"Кристал Пэлас" – "Челси" - 1:2 (1:1)
Голы: Эдуар, 7 - 1:0, Обамеянг, 38 - 1:1, Галлахер, 90 - 1:2
"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 3:1 (1:1)
Голы: Парти, 20 - 1:0, Кейн, 31 (с пенальти) - 1:1, Жезус, 49 - 2:1, Джака, 67 - 3:1
"Лидс" – "Астон Вилла" - 0:0
"Лестер" – "Ноттингем Форест" - 4:0 (3:0)
Голы: Мэддисон, 25 - 1:0, Барнс, 27 - 2:0, Мэддисон, 35 - 3:0, Дака, 73 - 4:0
"Фулхэм" – "Ньюкасл" - 1:4 (0:3)
Голы: Уилсон, 11 - 0:1, Альмирон, 33 - 0:2, Лонгстафф, 43 - 0:3, Альмирон, 57 - 0:4, Декордова-Рид, 88 - 1:4
"Борнмут" – "Брентфорд" - 0:0
"Саутгемптон" – "Эвертон" - 1:2 (0:0)
Голы: Арибо, 49 - 1:0, Коуди, 52 - 1:1, Макнил, 54 - 1:2
"Вест Хэм" – "Вулверхэмптон" - 2:0 (1:0)
Голы: Скамакка, 29 - 1:0, Боуэн, 54 - 2:0
Положение команд: "Арсенал" - 21, "Манчестер Сити" - 20, "Тоттенхэм" - 17, "Брайтон" - 14 (7), "Челси" - 13 (7), "Манчестер Юнайтед" - 12 (7), "Ньюкасл", "Фулхэм" - 11, "Ливерпуль" - 10 (7), "Брентфорд", "Эвертон" - 10, "Лидс" - 9 (7), "Борнмут" - 9, "Астон Вилла" - 8, "Вест Хэм", "Саутгемптон" - 7, "Кристал Пэлас" - 6 (7), "Вулверхэмптон" - 6, "Лестер", "Ноттингем Форест" - 4.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18