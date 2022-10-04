Феерия "Ман Сити", разгром "МЮ", победы "Челси" и "Арсенала": результаты 9-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Англии. "Манчестер Сити" разгромил "Манчестер Юнайтед", "Челси" обыграл "Кристал Пэлас", "Арсенал" победил "Тоттенхэм".

"Манчестер Сити" – "Манчестер Юнайтед" - 6:3 (4:0)

Голы: Фоден, 8 - 1:0, Холанд, 34 - 2:0, Холанд, 37 - 3:0, Фоден, 44 - 4:0, Антони, 56 - 4:1, Холанд, 64 - 5:1, Фоден, 72 - 6:1, Марсьяль, 84 - 6:2, Марсьяль, 90 (с пенальти) - 6:3

"Ливерпуль" – "Брайтон" - 3:3 (1:2)

Голы: Троссард, 4 - 0:1, Троссард, 17 - 0:2, Фирмино, 33 - 1:2, Фирмино, 54 - 2:2, Уэбстер, 63 (автогол) - 3:2, Троссард, 83 - 3:3

"Кристал Пэлас" – "Челси" - 1:2 (1:1)

Голы: Эдуар, 7 - 1:0, Обамеянг, 38 - 1:1, Галлахер, 90 - 1:2

"Арсенал" – "Тоттенхэм" - 3:1 (1:1)

Голы: Парти, 20 - 1:0, Кейн, 31 (с пенальти) - 1:1, Жезус, 49 - 2:1, Джака, 67 - 3:1

"Лидс" – "Астон Вилла" - 0:0

"Лестер" – "Ноттингем Форест" - 4:0 (3:0)

Голы: Мэддисон, 25 - 1:0, Барнс, 27 - 2:0, Мэддисон, 35 - 3:0, Дака, 73 - 4:0

"Фулхэм" – "Ньюкасл" - 1:4 (0:3)

Голы: Уилсон, 11 - 0:1, Альмирон, 33 - 0:2, Лонгстафф, 43 - 0:3, Альмирон, 57 - 0:4, Декордова-Рид, 88 - 1:4

"Борнмут" – "Брентфорд" - 0:0

"Саутгемптон" – "Эвертон" - 1:2 (0:0)

Голы: Арибо, 49 - 1:0, Коуди, 52 - 1:1, Макнил, 54 - 1:2

"Вест Хэм" – "Вулверхэмптон" - 2:0 (1:0)

Голы: Скамакка, 29 - 1:0, Боуэн, 54 - 2:0

Положение команд: "Арсенал" - 21, "Манчестер Сити" - 20, "Тоттенхэм" - 17, "Брайтон" - 14 (7), "Челси" - 13 (7), "Манчестер Юнайтед" - 12 (7), "Ньюкасл", "Фулхэм" - 11, "Ливерпуль" - 10 (7), "Брентфорд", "Эвертон" - 10, "Лидс" - 9 (7), "Борнмут" - 9, "Астон Вилла" - 8, "Вест Хэм", "Саутгемптон" - 7, "Кристал Пэлас" - 6 (7), "Вулверхэмптон" - 6, "Лестер", "Ноттингем Форест" - 4.

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