Феерия "Ман Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 36-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 36-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Манчестер Сити" над "Ньюкаслом", ничью "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом", а также позорное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Брайтона".

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" - 5:0 (2:0)

Голы: Стерлинг, 19 - 1:0, Лапорт, 38 - 2:0, Родри, 61 - 3:0, Фоден, 90 - 4:0, Стерлинг, 90+3 - 5:0

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" - 1:1 (0:0)

Голы: Сон Хын Мин, 56 - 0:1, Диас, 74 - 1:1

"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" - 4:0 (1:0)

Голы: Кайседо, 15 - 1:0, Кукурелья, 49 - 2:0, Гросс, 57 - 3:0, Троссард, 60 - 4:0

"Арсенал" – "Лидс" - 2:1 (2:0)

Голы: Нкетиа, 5 - 1:0, Нкетиа, 10 - 2:0, Льоренте, 66 - 2:1

"Лестер" – "Эвертон" - 1:2 (1:2)

Голы: Миколенко, 6 - 0:1, Дака, 11 - 1:1, Холгейт, 30 - 1:2

"Челси" – "Вулверхэмптон" - 2:2 (1:0)

Голы: Лукаку, 56 (с пенальти) - 1:0, Лукаку, 58 - 2:0, Тринкау, 79 - 2:1, Коуди, 90 - 2:2

"Норвич" – "Вест Хэм" - 0:4 (0:3)

Голы: Бенрахма, 12 - 0:1, Антонио, 30 - 0:2, Бенрахма, 45 - 0:3, Лансини, 65 (с пенальти) - 0:4

"Кристал Пэлас" – "Уотфорд" - 1:0 (1:0)

Гол: Заа, 31 (с пенальти) - 1:0

"Брентфорд" – "Саутгемптон" - 3:0 (2:0)

Голы: Янссон, 13 - 1:0, Висса, 14 - 2:0, Айер, 79 - 3:0

"Бернли" – "Астон Вилла" - 1:3 (0:2)

Голы: Ингз, 7 - 0:1, Буэндиа, 31 - 0:2, Уоткинс, 52 - 1:3, Корне, 90 - 1:3

Положение команд: "Манчестер Сити" - 86 (35), "Ливерпуль" - 83 (35), "Челси" - 67 (35), "Арсенал" - 66 (35), "Тоттенхэм" - 62 (35), "Манчестер Юнайтед" - 58 (37), "Вест Хэм" - 55 (36), "Вулверхэмптон" - 50 (35), "Брайтон" - 47 (36), "Кристал Пэлас" - 44 (35), "Астон Вилла" - 43 (34), "Брентфорд" - 43 (36), "Ньюкасл" - 43 (36), "Лестер" - 42 (34), "Саутгемптон" - 40 (36), "Эвертон" - 35 (34), "Бернли" - 34 (35), "Лидс" - 34 (35), "Уотфорд" - 22 (35), "Норвич" - 21 (35).

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