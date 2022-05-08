Феерия "Ман Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 36-го тура АПЛ

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Феерия "Ман Сити", потеря "Ливерпуля", позор "МЮ": результаты 36-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 36-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить крупную победу "Манчестер Сити" над "Ньюкаслом", ничью "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом", а также позорное поражение "Манчестер Юнайтед" от "Брайтона".

"Манчестер Сити" – "Ньюкасл" - 5:0 (2:0)
Голы: Стерлинг, 19 - 1:0, Лапорт, 38 - 2:0, Родри, 61 - 3:0, Фоден, 90 - 4:0, Стерлинг, 90+3 - 5:0

"Ливерпуль" – "Тоттенхэм" - 1:1 (0:0)
Голы: Сон Хын Мин, 56 - 0:1, Диас, 74 - 1:1

"Брайтон" – "Манчестер Юнайтед" - 4:0 (1:0)
Голы: Кайседо, 15 - 1:0, Кукурелья, 49 - 2:0, Гросс, 57 - 3:0, Троссард, 60 - 4:0

"Арсенал" – "Лидс" - 2:1 (2:0)
Голы: Нкетиа, 5 - 1:0, Нкетиа, 10 - 2:0, Льоренте, 66 - 2:1

"Лестер" – "Эвертон" - 1:2 (1:2)
Голы: Миколенко, 6 - 0:1, Дака, 11 - 1:1, Холгейт, 30 - 1:2

"Челси" – "Вулверхэмптон" - 2:2 (1:0)
Голы: Лукаку, 56 (с пенальти) - 1:0, Лукаку, 58 - 2:0, Тринкау, 79 - 2:1, Коуди, 90 - 2:2

"Норвич" – "Вест Хэм" - 0:4 (0:3)
Голы: Бенрахма, 12 - 0:1, Антонио, 30 - 0:2, Бенрахма, 45 - 0:3, Лансини, 65 (с пенальти) - 0:4

"Кристал Пэлас" – "Уотфорд" - 1:0 (1:0)
Гол: Заа, 31 (с пенальти) - 1:0

"Брентфорд" – "Саутгемптон" - 3:0 (2:0)
Голы: Янссон, 13 - 1:0, Висса, 14 - 2:0, Айер, 79 - 3:0

"Бернли" – "Астон Вилла" - 1:3 (0:2)
Голы: Ингз, 7 - 0:1, Буэндиа, 31 - 0:2, Уоткинс, 52 - 1:3, Корне, 90 - 1:3

Положение команд: "Манчестер Сити" - 86 (35), "Ливерпуль" - 83 (35), "Челси" - 67 (35), "Арсенал" - 66 (35), "Тоттенхэм" - 62 (35), "Манчестер Юнайтед" - 58 (37), "Вест Хэм" - 55 (36), "Вулверхэмптон" - 50 (35), "Брайтон" - 47 (36), "Кристал Пэлас" - 44 (35), "Астон Вилла" - 43 (34), "Брентфорд" - 43 (36), "Ньюкасл" - 43 (36), "Лестер" - 42 (34), "Саутгемптон" - 40 (36), "Эвертон" - 35 (34), "Бернли" - 34 (35), "Лидс" - 34 (35), "Уотфорд" - 22 (35), "Норвич" - 21 (35).

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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