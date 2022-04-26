Феерия "Ман Сити", победа "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 34-го тура АПЛ
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 34-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить
"Манчестер Сити" - "Уотфорд" - 5:1 (3:1)
Голы: Жезус, 4 - 1:0, Жезус, 23 - 2:0, Камара, 28 - 2:1, Родри, 34 - 3:1, Жезус (пенальти), 49 - 4:1, Жезус, 53 - 5:1
"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1 (2:1)
Голы: Тавареш, 3 - 1:0, Сака (пен), 32 - 2:0, Роналду, 34 - 2:1, Джака, 70 - 3:1
"Челси" – "Вест Хэм" - 1:0 (0:0)
Гол: Пулишич, 90 - 1:0
"Ливерпуль" – "Эвертон" - 2:0 (0:0)
Голы: Робертсон, 62 - 1:0, Ориги, 85 - 2:0
"Кристал Пэлас" – "Лидс" - 0:0
"Норвич" – "Ньюкасл" - 0:3 (0:2)
Голы: Жоэлинтон, 35 - 0:1, Жоэлинтон, 41 - 0:2, Бруно Гимараэс, 49 - 0:3
"Лестер" – "Астон Вилла" - 0:0
"Брентфорд" – "Тоттенхэм" - 0:0
"Брайтон" – "Саутгемптон" - 2:2 (2:1)
Голы: Уэлбек, 2 - 1:0, Салису, 44 (автогол) - 2:0, Уорд-Проуз, 45 - 2:1, Уорд-Проуз, 54 - 2:2
"Бернли" – "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)
Гол: Выдра, 62 - 1:0
Положение команд: "Манчестер Сити" - 80 (33), "Ливерпуль" - 79 (33), "Челси" - 65 (32), "Арсенал" - 60 (33), "Тоттенхэм" - 58 (33), "Манчестер Юнайтед" - 54, "Вест Хэм" - 52, "Вулверхэмптон" - 49 (33), "Ньюкасл" - 43, "Лестер" - 42 (32), "Брайтон" - 41, "Брентфорд", "Саутгемптон" - 40, "Кристал Пэлас" - 38 (33), "Астон Вилла" - 37 (32), "Лидс" - 34 (33), "Бернли" - 31 (33), "Эвертон" - 29 (32), "Уотфорд" - 22 (33), "Норвич" - 21 (33).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18