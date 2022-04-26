Феерия "Ман Сити", победа "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 34-го тура АПЛ

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Феерия "Ман Сити", победа "Ливерпуля", неудача "МЮ": результаты 34-го тура АПЛ

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 34-го тура чемпионата Англии. Стоит отметить 

"Манчестер Сити" - "Уотфорд" - 5:1 (3:1)
Голы: Жезус, 4 - 1:0, Жезус, 23 - 2:0, Камара, 28 - 2:1, Родри, 34 - 3:1, Жезус (пенальти), 49 - 4:1, Жезус, 53 - 5:1

"Арсенал" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1 (2:1)
Голы: Тавареш, 3 - 1:0, Сака (пен), 32 - 2:0, Роналду, 34 - 2:1, Джака, 70 - 3:1

"Челси" – "Вест Хэм" - 1:0 (0:0)
Гол: Пулишич, 90 - 1:0

"Ливерпуль" – "Эвертон" - 2:0 (0:0)
Голы: Робертсон, 62 - 1:0, Ориги, 85 - 2:0

"Кристал Пэлас" – "Лидс" - 0:0

"Норвич" – "Ньюкасл" - 0:3 (0:2)
Голы: Жоэлинтон, 35 - 0:1, Жоэлинтон, 41 - 0:2, Бруно Гимараэс, 49 - 0:3

"Лестер" – "Астон Вилла" - 0:0

"Брентфорд" – "Тоттенхэм" - 0:0

"Брайтон" – "Саутгемптон" - 2:2 (2:1)
Голы: Уэлбек, 2 - 1:0, Салису, 44 (автогол) - 2:0, Уорд-Проуз, 45 - 2:1, Уорд-Проуз, 54 - 2:2

"Бернли" – "Вулверхэмптон" - 1:0 (0:0)
Гол: Выдра, 62 - 1:0

Положение команд: "Манчестер Сити" - 80 (33), "Ливерпуль" - 79 (33), "Челси" - 65 (32), "Арсенал" - 60 (33), "Тоттенхэм" - 58 (33), "Манчестер Юнайтед" - 54, "Вест Хэм" - 52, "Вулверхэмптон" - 49 (33), "Ньюкасл" - 43, "Лестер" - 42 (32), "Брайтон" - 41, "Брентфорд", "Саутгемптон" - 40, "Кристал Пэлас" - 38 (33), "Астон Вилла" - 37 (32), "Лидс" - 34 (33), "Бернли" - 31 (33), "Эвертон" - 29 (32), "Уотфорд" - 22 (33), "Норвич" - 21 (33).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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