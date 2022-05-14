Феерия "Локомотива" и "Динамо", победа "Ростова" и другие результаты субботних матчей РПЛ

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Феерия "Локомотива" и "Динамо", победа "Ростова" и другие результаты субботних матчей РПЛ

Фото: твиттер "Локомотива"\Автор неизвестен

Завершились субботние матчи 29-го тура РПЛ.

"Уфа" - "Арсенал" - 2:1

Голы: Кабутов, 13 - 1:0, Кангва, 25 - 1:1, Агаларов, 76 - 2:1.

"Локомотив" - "Динамо" - 3:3

Голы: Смолов, 9 - 0:1, Едвай, 28 - 1:1, Захарян, 33 - 1:2, Фомин (пен), 38 - 1:3, Кухта, 65 - 2:3, Керк, 72 - 3:3.

"Ростов" - "Химки" - 2:1

Голы: Тугарев, 12 - 1:0, Полоз, 17 - 2:0, Мирзов, 90+6 - 2:1.

"Ахмат" - "Крылья Советов" - 1:0

Гол: Конате, 54 - 1:0.

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