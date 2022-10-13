Феерия "Ливерпуля", суперничья "Барселоны" и "Интера", победа "Тоттенхэма": результаты Лиги чемпионов 12 октября
Фото: твиттер "Тоттенхэма"/Автор неизвестен
12 октября состоялись матчи 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить разгромную победу "Ливерпуля" над "Рейнджерс", сверхрезультативную ничью "Барселоны" и "Интера", а также успех "Тоттенхэма" в поединке с "Айнтрахтом".
Группа А
"Рейнджерс" Шотландия – "Ливерпуль" Англия - 1:7 (1:1)
Голы: Арфилд, 17 - 1:0, Фирмино, 24 - 1:1, Фирмино, 55 - 1:2, Нуньес, 66 - 1:3, Салах, 75 - 1:4, Салах, 80 - 1:5, Салах, 81 - 1:6, Эллиотт, 87 - 1:7
"Наполи" Италия – "Аякс" Нидерланды - 4:2 (2:0)
Голы: Лосано, 4 - 1:0, Распадори, 16 - 2:0, Классен, 49 - 2:1, Кварацхелия, 62 (с пенальти) - 3:1, Бергвейн, 83 (с пенальти) - 3:2, Осимхен, 89 - 4:2
Положение команд: "Наполи" - 12, "Ливерпуль" - 9, "Аякс" - 3, "Рейнджерс" - 0.
Группа В
"Атлетико" Испания – "Брюгге" Бельгия - 0:0
Байер Германия – Порту Португалия 0:3 (0:1, 0:2)
Голы: Галено, 6 - 0:1, Тареми, 53 (с пенальти) - 0:2, Тареми, 64 (с пенальти) - 0:3
Положение команд: "Брюгге" - 10, "Порту" - 6, "Атлетико" - 4, "Байер" - 3.
Группа С
"Барселона" Испания – "Интер" Италия - 3:3 (1:0)
Голы: Дембеле, 40 - 1:0, Барелла, 50 - 1:1, Мартинес, 63 - 1:2, Левандовски, 83 - 2:2, Гозенс, 89 - 2:3, Левандовски, 90+3 - 3:3
"Виктория Пльзень" Чехия – "Бавария" Германия - 2:4 (0:4)
Голы: Мане, 10 - 0:1, Мюллер, 14 - 0:2, Горетцка, 24 - 0:3, Горетцка, 35 - 0:4, Влканова, 62 - 1:4, Климент, 75 - 2:4
Положение команд: "Бавария" - 12, "Интер" - 7, "Барселона" - 4, "Виктория Пльзень" - 0.
Группа D
"Тоттенхэм" Англия – "Айнтрахт" Германия - 3:2 (3:1)
Голы: Камада, 14 - 0:1, Сон Хын Мин, 20 - 1:1, Кейн, 28 (с пенальти) - 2:1, Сон Хын Мин, 36 - 3:1, Алиду, 87 - 3:2
"Спортинг" Португалия – "Марсель" Франция - 0:2 (0:2)
Голы: Гендузи, 20 (с пенальти) - 0:1, Санчес, 30 - 0:2
Положение команд: "Тоттенхэм" - 7, "Марсель", "Спортинг" - 6, "Айнтрахт" - 4.
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