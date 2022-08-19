Феерия "Ференцвароша" Черчесова, успех "Фенербахче": результаты квалификации Лиги Европы 18 августа
Фото: твиттер "Фенербахче"/Автор неизвестен
Состоялись 10 первых матчей плей-офф раунда Лиги Европы. Стоит отметить уверенные победы "Ференцвароша" и "Фенербахче" над "Шэмрок Роверс" и "Аустрией".
ХИК Финляндия – "Силькеборг" Дания - 1:0 (0:0)
Гол: Браун, 80 - 1:0
"Ференцварош" Венгрия – "Шэмрок Роверс" Ирландия - 4:0 (2:0)
Голы: Ауски, 13 - 1:0, Траоре, 34 - 2:0, Траоре, 48 - 3:0, Чивич, 90 - 4:0
"Пюник" Армения – "Шериф" Молдова - 0:0
"Мальме" Швеция – "Сивасспор" Турция - 3:1 (2:1)
Голы: Зейдан, 18 - 1:0, Джеймс, 30 - 1:1, Кристиансен, 37 - 2:1, Мойсандер, 68 - 3:1
"Аполлон" Кипр – "Олимпиакос" Греция - 1:1 (1:1)
Голы: Янга, 18 - 1:0, Хван Ин Бом, 28 - 1:1
"Цюрих" Швейцария – "Хартс" Шотландия - 2:1 (2:1)
Голы: Шенкленд, 22 (с пенальти) - 0:1, Герреро, 32 - 1:1, Джемаили, 34 - 2:1
"Лудогорец" Болгария – "Жальгирис" Литва - 1:0 (1:0)
Гол: Татомирович, 2 (автогол) - 1:0
"Днепр-1" Украина – АЕК Кипр - 1:2 (0:2)
Голы: Альтман, 16 - 0:1, Сваток, 29 (автогол) - 0:2, Сваток, 90 - 1:2
"Гент" Бельгия – "Омония" Кипр - 0:2 (0:1)
Голы: Харалампус, 19 - 0:1, Баркер, 76 - 0:2
"Аустрия" Австрия – "Фенербахче" Турция - 0:2 (0:1)
Гол: Кинг, 8 - 0:1, Дурсун, 89 - 0:2
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|Шальке
|4
|7
|3
|Базель
|4
|7
|4
|Ференцварош
|4
|4
|5
|Харт оф Мидлотиан
|4
|3
|Группа B
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|4
|9
|2
|Стяуа Бухарест
|4
|6
|3
|Парма
|4
|6
|4
|Бешикташ
|4
|4
|5
|Стандард Льеж
|4
|4
|Группа C
|М
|О
|1
|Днепр Днепропетровск
|4
|9
|2
|Реал Сарагоса
|4
|7
|3
|Аустрия Вена
|4
|7
|4
|Клуб Брюгге
|4
|5
|5
|Утрехт
|4
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|10
|2
|Сошо
|4
|9
|3
|Спортинг Лиссабон
|4
|7
|4
|Паниониос
|4
|3
|5
|Динамо Тбилиси
|4
|0
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|М
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|1
|Мидлсбро
|4
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|2
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|3
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|5
|Айгалео ФК Афины
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|1
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|1
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|4
|9
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|7
|3
|Грацер АК
|4
|7
|4
|Рейнджерс
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|6
|5
|Амика
|4
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Штутгарт
|4
|9
|2
|Бенфика
|4
|9
|3
|Херенвен
|4
|7
|4
|Динамо Загреб
|4
|4
|5
|Беверен
|4
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Лилль
|4
|9
|2
|Севилья
|4
|7
|3
|Алемания Аахен
|4
|7
|4
|Зенит Санкт-Петербург
|4
|5
|5
|АЕК
|4
|0