Феерия "Ференцвароша" Черчесова, успех "Фенербахче": результаты квалификации Лиги Европы 18 августа

Фото: твиттер "Фенербахче"/Автор неизвестен

Состоялись 10 первых матчей плей-офф раунда Лиги Европы. Стоит отметить уверенные победы "Ференцвароша" и "Фенербахче" над "Шэмрок Роверс" и "Аустрией".

ХИК Финляндия – "Силькеборг" Дания - 1:0 (0:0)

Гол: Браун, 80 - 1:0

"Ференцварош" Венгрия – "Шэмрок Роверс" Ирландия - 4:0 (2:0)

Голы: Ауски, 13 - 1:0, Траоре, 34 - 2:0, Траоре, 48 - 3:0, Чивич, 90 - 4:0

"Пюник" Армения – "Шериф" Молдова - 0:0

"Мальме" Швеция – "Сивасспор" Турция - 3:1 (2:1)

Голы: Зейдан, 18 - 1:0, Джеймс, 30 - 1:1, Кристиансен, 37 - 2:1, Мойсандер, 68 - 3:1

"Аполлон" Кипр – "Олимпиакос" Греция - 1:1 (1:1)

Голы: Янга, 18 - 1:0, Хван Ин Бом, 28 - 1:1

"Цюрих" Швейцария – "Хартс" Шотландия - 2:1 (2:1)

Голы: Шенкленд, 22 (с пенальти) - 0:1, Герреро, 32 - 1:1, Джемаили, 34 - 2:1

"Лудогорец" Болгария – "Жальгирис" Литва - 1:0 (1:0)

Гол: Татомирович, 2 (автогол) - 1:0

"Днепр-1" Украина – АЕК Кипр - 1:2 (0:2)

Голы: Альтман, 16 - 0:1, Сваток, 29 (автогол) - 0:2, Сваток, 90 - 1:2

"Гент" Бельгия – "Омония" Кипр - 0:2 (0:1)

Голы: Харалампус, 19 - 0:1, Баркер, 76 - 0:2

"Аустрия" Австрия – "Фенербахче" Турция - 0:2 (0:1)

Гол: Кинг, 8 - 0:1, Дурсун, 89 - 0:2

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