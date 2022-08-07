Феерия ЦСКА, успех "Спартака", потеря "Зенита": результаты 4-го тура РПЛ

Фото: твиттер ЦСКА/Автор неизвестен

Состоялись матчи 4-го тура Российской Премьер-Лиги. Стоит отметить крупную победу ЦСКА над "Факелом", успех "Спартака" в поединке с "Уралом", а также ничью между "Зенитом" и "Ахматом".

"Крылья Советов" – "Динамо" - 0:2 (0:1)

Голы: Фернандес, 13 - 0:1, Грулев, 60 - 0:2

ЦСКА – "Факел" - 4:1 (0:1)

Голы: Гонгадзе, 42 (автогол) - 0:1, Кучаев, 57 - 1:1, Медина, 70 (с пенальти) - 2:1, Чалов, 72 - 3:1, Карраскаль, 83 - 4:1

"Урал" – "Спартак" - 0:2 (0:2)

Голы: Промес, 27 - 0:1, Игнатов, 43 - 0:2

"Ахмат" – "Зенит" - 0:0

"Краснодар" – "Локомотив" - 3:0 (0:0)

Голы: Рамирес, 78 - 1:0, Олусегун, 85 - 2:0, Олусегун, 90 - 3:0

"Торпедо" – "Химки" - 1:3 (1:1)

Голы: Руденко, 15 - 0:1, Померко, 25 (с пенальти) - 1:1, Долгов, 68 - 1:2, Долгов, 72 - 1:3

"Ростов" – "Оренбург" - 2:1 (1:0)

Голы: Полоз, 45 (с пенальти) - 1:0, Комличенко, 60 (с пенальти) - 2:0, Воробьев, 69 (с пенальти) - 2:1

"Сочи" – "Пари НН" - 2:1 (2:0)

Голы: Нобоа, 33 (с пенальти) - 1:0, Юсупов, 38 - 2:0, Юлдошев, 83 - 2:1

Положение команд: "Спартак", ЦСКА - 10, "Сочи" - 9, "Зенит", "Динамо", "Ростов" - 8, "Химки", "Краснодар" - 7, "Ахмат" - 5, "Крылья Советов" - 4, "Оренбург" - 3, "Факел", "Пари НН", "Локомотив" - 2, "Торпедо" - 1, "Урал" - 0.

Не пропустите: Феерия "Тоттехэма", успех "Ман Сити", провал "МЮ": результаты 1-го тура АПЛ. | https://dailysports.net