Феерия "Бенфики", успех "Динамо" Загреб, неудача "Шерифа": результаты квалификации ЛЧ 2 августа

Фото: твиттер загребского "Динамо"/Автор неизвестен

2 августа состоялись пять первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов. Стоит отметить разгромную победу "Бенфики" над "Мидтъюлландом", успех загребского "Динамо" в поединке с "Лудогорцем", а также поражение "Шерифа" от "Виктории Пльзень".

"Бенфика" Португалия – "Мидтьюлланд" Дания - 4:1 (3:0)

Голы: Рамуш, 16 - 1:0, Рамуш, 33 - 2:0, Фернандес, 40 - 3:0, Рамуш, 61 - 4:0, Систо, 77 (с пенальти) - 4:1

"Монако" Монако – ПСВ Нидерланды - 1:1 (0:1)

Голы: Верман, 38 - 0:1, Дисаси, 80 - 1:1

"Шериф" Молдова – "Виктория Пльзень" Чехия - 1:2 (1:1)

Голы: Рашид, 37 (с пенальти) - 1:0, Хоры, 41 (с пенальти) - 1:1, Буха, 55 - 1:2

"Лудогорец" Болгария – "Динамо" Загреб, Хорватия - 1:2 (1:2)

Голы: Перич, 6 - 0:1, Падт, 9 (автогол) - 0:2, Текпетей, 22 - 1:2

"Юнион" Бельгия – "Рейнджерс" Шотландия - 2:0 (1:0)

Голы: Теума, 27 - 1:0, Ванзейр, 76 (с пенальти) - 2:0

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