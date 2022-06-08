Феерия Бельгии, успехи Нидерландов и Украины: результаты Лиги наций 8 июня

Фото: твиттер сборной Нидерландов/Автор неизвестен

8 июня состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить разгромное поражение Польши от Бельгии, успехи Нидерландов и Украины в матчах с Уэльсом и Ирландией.

Лига А

Группа 4

Бельгия – Польша - 6:1 (1:1)

Голы: Левандовски, 28 - 0:1, Витцель, 42 - 1:1, де Брюйне, 59 - 2:1, Троссард, 73 - 3:1, Троссард, 80 - 4:1, Дендонкер, 83 - 5:1, Опенда, 90 - 6:1

Уэльс – Нидерланды - 1:2 (0:0)

Голы: Копмейнерс, 50 - 0:1, Норрингтон-Дэвис, 90+2 - 1:1, Вегорст, 90+4 - 1:2

Положение команд: Нидерланды - 6, Бельгия, Польша - 3, Уэльс - 0.

Лига В

Группа 1

Ирландия – Украина - 0:1 (0:0)

Гол: Цыганков, 47 - 0:1

Шотландия – Армения - 2:0 (2:0)

Голы: Ралстон, 28 - 1:0, Маккенна, 40 - 2:0

Положение команд: Шотландия, Украина - 3 (1), Армения - 3 (2), Ирландия - 0 (2).

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