Феерия Бельгии, успехи Нидерландов и Украины: результаты Лиги наций 8 июня
Фото: твиттер сборной Нидерландов/Автор неизвестен
8 июня состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить разгромное поражение Польши от Бельгии, успехи Нидерландов и Украины в матчах с Уэльсом и Ирландией.
Лига А
Группа 4
Бельгия – Польша - 6:1 (1:1)
Голы: Левандовски, 28 - 0:1, Витцель, 42 - 1:1, де Брюйне, 59 - 2:1, Троссард, 73 - 3:1, Троссард, 80 - 4:1, Дендонкер, 83 - 5:1, Опенда, 90 - 6:1
Уэльс – Нидерланды - 1:2 (0:0)
Голы: Копмейнерс, 50 - 0:1, Норрингтон-Дэвис, 90+2 - 1:1, Вегорст, 90+4 - 1:2
Положение команд: Нидерланды - 6, Бельгия, Польша - 3, Уэльс - 0.
Лига В
Группа 1
Ирландия – Украина - 0:1 (0:0)
Гол: Цыганков, 47 - 0:1
Шотландия – Армения - 2:0 (2:0)
Голы: Ралстон, 28 - 1:0, Маккенна, 40 - 2:0
Положение команд: Шотландия, Украина - 3 (1), Армения - 3 (2), Ирландия - 0 (2).
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4