Феерия "Баварии", провал "Байера", камбэк "Вердера": результаты 3-го тура Бундеслиги

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Феерия "Баварии", провал "Байера", камбэк "Вердера": результаты 3-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить сверхкрупную победу "Баварии" над "Бохумом", разгромное поражение "Байера" от "Хоффенхайма", а также камбэк "Вердера" в поединке с дортмундской "Боруссией".

"Бохум" – "Бавария" - 0:7 (0:4)
Голы: Сане, 4 - 0:1, де Лигт, 25 - 0:2, Коман, 33 - 0:3, Мане, 42 - 0:4, Мане, 60 (автогол) - 0:5, Гамбоа, 69 (автогол) - 0:6, Гнабри, 76 - 0:7

"Боруссия" Д – "Вердер" - 2:3 (1:0)
Голы: Брандт, 45 - 1:0, Геррейру, 77 - 2:0, Бьюкенен, 89 - 2:1, Шмидт, 90+3 - 2:2, Берк, 90+5 - 2:3

"Боруссия" – "Герта" - 1:0 (1:0)
Гол: Плеа, 34 (с пенальти) - 1:0

"Байер" – "Хоффенхайм" - 0:3 (0:2)
Голы: Баумгартнер, 9 - 0:1, Крамарич, 34 - 0:2, Рюттер, 78 - 0:3

"Унион" – "РБ Лейпциг" - 2:1 (2:0)
Голы: Сьебатшо, 32 - 1:0, Беккер, 38 - 2:0, Орбан, 83 - 2:1

"Айнтрахт" - "Кельн" - 1:1 (0:0)
Голы: Камада, 72 - 1:0, Тильманн, 82 - 1:1

"Вольфсбург" – "Шальке" - 0:0

"Аугсбург" – "Майнц" - 1:2 (1:1)
Голы: Онисиво, 31 - 0:1, Демирович, 35 - 1:1, Ли Чжэ Сон, 90 - 1:2

"Штутгарт" – "Фрайбург" - 0:1 (0:1)
Гол: Грифо, 11 - 0:1

Положение команд: "Бавария" - 9, "Боруссия" М, "Унион", "Майнц" - 7, "Фрайбург", "Хоффенхайм", "Боруссия" Д - 6, "Кельн", "Вердер" - 5, "Аугсбург" - 3, "РБ Лейпциг", "Штутгарт", "Шальке", "Вольфсбург", "Айнтрахт" - 2, "Герта" - 1, "Байер", "Бохум" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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