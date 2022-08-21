Феерия "Баварии", провал "Байера", камбэк "Вердера": результаты 3-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 3-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить сверхкрупную победу "Баварии" над "Бохумом", разгромное поражение "Байера" от "Хоффенхайма", а также камбэк "Вердера" в поединке с дортмундской "Боруссией".
"Бохум" – "Бавария" - 0:7 (0:4)
Голы: Сане, 4 - 0:1, де Лигт, 25 - 0:2, Коман, 33 - 0:3, Мане, 42 - 0:4, Мане, 60 (автогол) - 0:5, Гамбоа, 69 (автогол) - 0:6, Гнабри, 76 - 0:7
"Боруссия" Д – "Вердер" - 2:3 (1:0)
Голы: Брандт, 45 - 1:0, Геррейру, 77 - 2:0, Бьюкенен, 89 - 2:1, Шмидт, 90+3 - 2:2, Берк, 90+5 - 2:3
"Боруссия" – "Герта" - 1:0 (1:0)
Гол: Плеа, 34 (с пенальти) - 1:0
"Байер" – "Хоффенхайм" - 0:3 (0:2)
Голы: Баумгартнер, 9 - 0:1, Крамарич, 34 - 0:2, Рюттер, 78 - 0:3
"Унион" – "РБ Лейпциг" - 2:1 (2:0)
Голы: Сьебатшо, 32 - 1:0, Беккер, 38 - 2:0, Орбан, 83 - 2:1
"Айнтрахт" - "Кельн" - 1:1 (0:0)
Голы: Камада, 72 - 1:0, Тильманн, 82 - 1:1
"Вольфсбург" – "Шальке" - 0:0
"Аугсбург" – "Майнц" - 1:2 (1:1)
Голы: Онисиво, 31 - 0:1, Демирович, 35 - 1:1, Ли Чжэ Сон, 90 - 1:2
"Штутгарт" – "Фрайбург" - 0:1 (0:1)
Гол: Грифо, 11 - 0:1
Положение команд: "Бавария" - 9, "Боруссия" М, "Унион", "Майнц" - 7, "Фрайбург", "Хоффенхайм", "Боруссия" Д - 6, "Кельн", "Вердер" - 5, "Аугсбург" - 3, "РБ Лейпциг", "Штутгарт", "Шальке", "Вольфсбург", "Айнтрахт" - 2, "Герта" - 1, "Байер", "Бохум" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20