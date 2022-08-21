Феерия "Баварии", провал "Байера", камбэк "Вердера": результаты 3-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить сверхкрупную победу "Баварии" над "Бохумом", разгромное поражение "Байера" от "Хоффенхайма", а также камбэк "Вердера" в поединке с дортмундской "Боруссией".

"Бохум" – "Бавария" - 0:7 (0:4)

Голы: Сане, 4 - 0:1, де Лигт, 25 - 0:2, Коман, 33 - 0:3, Мане, 42 - 0:4, Мане, 60 (автогол) - 0:5, Гамбоа, 69 (автогол) - 0:6, Гнабри, 76 - 0:7

"Боруссия" Д – "Вердер" - 2:3 (1:0)

Голы: Брандт, 45 - 1:0, Геррейру, 77 - 2:0, Бьюкенен, 89 - 2:1, Шмидт, 90+3 - 2:2, Берк, 90+5 - 2:3

"Боруссия" – "Герта" - 1:0 (1:0)

Гол: Плеа, 34 (с пенальти) - 1:0

"Байер" – "Хоффенхайм" - 0:3 (0:2)

Голы: Баумгартнер, 9 - 0:1, Крамарич, 34 - 0:2, Рюттер, 78 - 0:3

"Унион" – "РБ Лейпциг" - 2:1 (2:0)

Голы: Сьебатшо, 32 - 1:0, Беккер, 38 - 2:0, Орбан, 83 - 2:1

"Айнтрахт" - "Кельн" - 1:1 (0:0)

Голы: Камада, 72 - 1:0, Тильманн, 82 - 1:1

"Вольфсбург" – "Шальке" - 0:0

"Аугсбург" – "Майнц" - 1:2 (1:1)

Голы: Онисиво, 31 - 0:1, Демирович, 35 - 1:1, Ли Чжэ Сон, 90 - 1:2

"Штутгарт" – "Фрайбург" - 0:1 (0:1)

Гол: Грифо, 11 - 0:1

Положение команд: "Бавария" - 9, "Боруссия" М, "Унион", "Майнц" - 7, "Фрайбург", "Хоффенхайм", "Боруссия" Д - 6, "Кельн", "Вердер" - 5, "Аугсбург" - 3, "РБ Лейпциг", "Штутгарт", "Шальке", "Вольфсбург", "Айнтрахт" - 2, "Герта" - 1, "Байер", "Бохум" - 0.

Не пропустите: Полузащитник ПСЖ перешел в "Айнтрахт". | https://dailysports.net