Феерия "Баварии", крупные победы "Айнтрахта" и "Штутгарта": результаты 10-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер "Штутгарта"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупные победы "Баварии", "Айнтрахта" и "Штутгарта" над "Фрайбургом", "Байером" и "Бохумом". Лидер турнира "Унион" победил дортмундскую "Боруссию".
"Бавария" – "Фрайбург" - 5:0 (2:0)
Голы: Гнабри, 13 - 1:0, Шупо-Мотинг, 33 - 2:0, Сане, 52 - 3:0, Мане, 55 - 4:0, Забитцер, 80 - 5:0
"Унион" – "Боруссия" Д - 2:0 (2:0)
Голы: Хаберер, 8 - 1:0, Хаберер, 21 - 2:0
"Кельн" – "Аугсбург" - 3:2 (0:1)
Голы: Нидерлехнер, 14 - 0:1, Тиггес, 47 - 1:1, Хусейнбашич, 61 - 2:1, Калиджури, 68 - 2:2, Тиггес, 81 - 3:2
"Айнтрахт" – "Байер" - 5:1 (1:0)
Голы: Камада, 45 (с пенальти) - 1:0, Инкапиэ, 56 - 1:1, Коло-Муани, 58 - 2:1, Линдстрем, 65 - 3:1, Камада, 72 (с пенальти) - 4:1, Аларио, 86 - 5:1
"РБ Лейпциг" – "Герта" - 3:2 (3:0)
Голы: Форсберг, 25 - 1:0, Раум, 30 - 2:0, Орбан, 45 - 3:0, Лукебакио, 62 (с пенальти) - 3:1, Йоветич, 64 - 3:2
"Шальке" – "Хоффенхайм" - 0:3 (0:2)
Голы: Сков, 11 (с пенальти) - 0:1, Даббур, 45 - 0:2, Сков, 59 (с пенальти) - 0:3
"Вердер" – "Майнц" - 0:2 (0:1)
Голы: Ингвартсен, 36 - 0:1, Ли Чжэ Сон, 65 - 0:2
"Вольфсбург" – "Боруссия" М - 2:2 (1:1)
Голы: Тюрам, 13 - 0:1, Герхардт, 43 - 1:1, Тюрам, 47 - 1:2, Мармуш, 69 - 2:2
"Штутгарт" – "Бохум" - 4:1 (2:1)
Голы: Мвумпа, 3 (с пенальти) - 1:0, Ахамада, 22 - 2:0, Цоллер, 29 - 2:1, Мвумпа, 64 - 3:1, Эндо, 71 - 4:1
Положение команд: "Унион" - 23, "Бавария" - 19, "Фрайбург" - 18, "Хоффенхайм", "Айнтрахт" - 17, "Боруссия" М, "Кельн", "Боруссия" Д - 16, "Вердер", "РБ Лейпциг", "Майнц" - 15, "Аугсбург" - 13, "Вольфсбург" - 10, "Штутгарт", "Герта", "Байер" - 8, "Шальке" - 6, "Бохум" - 4.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20