Феерия "Баварии", крупные победы "Айнтрахта" и "Штутгарта": результаты 10-го тура Бундеслиги

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Феерия "Баварии", крупные победы "Айнтрахта" и "Штутгарта": результаты 10-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер "Штутгарта"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупные победы "Баварии", "Айнтрахта" и "Штутгарта" над "Фрайбургом", "Байером" и "Бохумом". Лидер турнира "Унион" победил дортмундскую "Боруссию".

"Бавария" – "Фрайбург" - 5:0 (2:0)
Голы: Гнабри, 13 - 1:0, Шупо-Мотинг, 33 - 2:0, Сане, 52 - 3:0, Мане, 55 - 4:0, Забитцер, 80 - 5:0

"Унион" – "Боруссия" Д - 2:0 (2:0)
Голы: Хаберер, 8 - 1:0, Хаберер, 21 - 2:0

"Кельн" – "Аугсбург" - 3:2 (0:1)
Голы: Нидерлехнер, 14 - 0:1, Тиггес, 47 - 1:1, Хусейнбашич, 61 - 2:1, Калиджури, 68 - 2:2, Тиггес, 81 - 3:2

"Айнтрахт" – "Байер" - 5:1 (1:0)
Голы: Камада, 45 (с пенальти) - 1:0, Инкапиэ, 56 - 1:1, Коло-Муани, 58 - 2:1, Линдстрем, 65 - 3:1, Камада, 72 (с пенальти) - 4:1, Аларио, 86 - 5:1

"РБ Лейпциг" – "Герта" - 3:2 (3:0)
Голы: Форсберг, 25 - 1:0, Раум, 30 - 2:0, Орбан, 45 - 3:0, Лукебакио, 62 (с пенальти) - 3:1, Йоветич, 64 - 3:2

"Шальке" – "Хоффенхайм" - 0:3 (0:2)
Голы: Сков, 11 (с пенальти) - 0:1, Даббур, 45 - 0:2, Сков, 59 (с пенальти) - 0:3

"Вердер" – "Майнц" - 0:2 (0:1)
Голы: Ингвартсен, 36 - 0:1, Ли Чжэ Сон, 65 - 0:2

"Вольфсбург" – "Боруссия" М - 2:2 (1:1)
Голы: Тюрам, 13 - 0:1, Герхардт, 43 - 1:1, Тюрам, 47 - 1:2, Мармуш, 69 - 2:2

"Штутгарт" – "Бохум" - 4:1 (2:1) 
Голы: Мвумпа, 3 (с пенальти) - 1:0, Ахамада, 22 - 2:0, Цоллер, 29 - 2:1, Мвумпа, 64 - 3:1, Эндо, 71 - 4:1

Положение команд: "Унион" - 23, "Бавария" - 19, "Фрайбург" - 18, "Хоффенхайм", "Айнтрахт" - 17, "Боруссия" М, "Кельн", "Боруссия" Д - 16, "Вердер", "РБ Лейпциг", "Майнц" - 15, "Аугсбург" - 13, "Вольфсбург" - 10, "Штутгарт", "Герта", "Байер" - 8, "Шальке" - 6, "Бохум" - 4.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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