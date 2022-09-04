Феерия "Аякса", поражение ПСВ, камбэк "Фейеноорда": результаты 5-го тура Эредивизии

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Феерия "Аякса", поражение ПСВ, камбэк "Фейеноорда": результаты 5-го тура Эредивизии

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить крупную победу "Аякса" над "Камбуром", поражение ПСВ от "Твенте", а также камбэк "Фейеноорда" в поединке с "Гоу Эхед Иглс".

"Аякс" - "Камбур" - 4:0 (2:0)
Голы: Бергвейн, 35 - 1:0, Бергвейн, 40 - 2:0, Ренс, 53 - 3:0, Кудус, 64 - 4:0

"Твенте" - ПСВ - 2:1 (2:0)
Голы: Черны, 17 - 1:0, Черны, 24 - 2:0, Тиль, 55 - 2:1

"Гоу Эхед Иглс" - "Фейеноорд" - 3:4 (2:2)
Голы: Волемарк, 3 (автогол) - 1:0, Лидберг, 13 - 2:0, Данило, 24 - 2:1, Данило, 42 - 2:2, Дилросун, 56 - 2:3, Шиманьски, 79 - 2:4, Эдвардсен, 90+6 - 3:4

"Фортуна" - "Утрехт" - 3:4 (0:0)
Голы: Дост, 64 - 0:1, Гут, 67 - 1:1, Дувикас, 70 (с пенальти) - 1:2, Дувикас, 77 - 1:3, Йылмаз, 82 (с пенальти) - 2:3, Дувикас, 86 - 2:4, Нослин, 90+7 - 3:4

"Спарта" - "Волендам" - 4:0 (1:0)
Голы: ван Кроой, 14 - 1:0, Лауритсен, 68 - 2:0, Лауритсен, 72 - 3:0, Мейнанс, 85 - 4:0

"Валвейк" - "Эксельсиор" - 5:2 (1:2)
Голы: Бас, 15 - 0:1, Адейойе, 38 - 1:1, Эль-Яакуби, 43 - 1:2, Клемент, 50 - 2:2, Лутонда, 60 - 3:2, Анита, 80 - 4:2, Крамер, 90 - 5:2

"Эммен" - АЗ - 0:3 (0:3)
Голы: Одгор, 21 - 0:1, де Вит, 27 - 0:2, Рейндерс, 34 - 0:3

"Херенвен" - НЕК - 0:0

"Гронинген" - "Витесс" - 0:1 (0:0)
Гол: Беро, 77 - 0:1

Положение команд: "Аякс" - 15, "Фейеноорд", АЗ - 13, ПСВ, "Твенте" - 12, "Херенвен" - 9, "Спарта" - 7, "Валвейк", НЕК, "Эксельсиор" - 6, "Гронинген", "Утрехт" - 5, "Камбур", "Эммен", "Волендам", "Витесс" - 4, "Гоу Эхед Иглс", "Фортуна" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
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