Феерия "Аякса", поражение ПСВ, камбэк "Фейеноорда": результаты 5-го тура Эредивизии

Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить крупную победу "Аякса" над "Камбуром", поражение ПСВ от "Твенте", а также камбэк "Фейеноорда" в поединке с "Гоу Эхед Иглс".

"Аякс" - "Камбур" - 4:0 (2:0)

Голы: Бергвейн, 35 - 1:0, Бергвейн, 40 - 2:0, Ренс, 53 - 3:0, Кудус, 64 - 4:0

"Твенте" - ПСВ - 2:1 (2:0)

Голы: Черны, 17 - 1:0, Черны, 24 - 2:0, Тиль, 55 - 2:1

"Гоу Эхед Иглс" - "Фейеноорд" - 3:4 (2:2)

Голы: Волемарк, 3 (автогол) - 1:0, Лидберг, 13 - 2:0, Данило, 24 - 2:1, Данило, 42 - 2:2, Дилросун, 56 - 2:3, Шиманьски, 79 - 2:4, Эдвардсен, 90+6 - 3:4

"Фортуна" - "Утрехт" - 3:4 (0:0)

Голы: Дост, 64 - 0:1, Гут, 67 - 1:1, Дувикас, 70 (с пенальти) - 1:2, Дувикас, 77 - 1:3, Йылмаз, 82 (с пенальти) - 2:3, Дувикас, 86 - 2:4, Нослин, 90+7 - 3:4

"Спарта" - "Волендам" - 4:0 (1:0)

Голы: ван Кроой, 14 - 1:0, Лауритсен, 68 - 2:0, Лауритсен, 72 - 3:0, Мейнанс, 85 - 4:0

"Валвейк" - "Эксельсиор" - 5:2 (1:2)

Голы: Бас, 15 - 0:1, Адейойе, 38 - 1:1, Эль-Яакуби, 43 - 1:2, Клемент, 50 - 2:2, Лутонда, 60 - 3:2, Анита, 80 - 4:2, Крамер, 90 - 5:2

"Эммен" - АЗ - 0:3 (0:3)

Голы: Одгор, 21 - 0:1, де Вит, 27 - 0:2, Рейндерс, 34 - 0:3

"Херенвен" - НЕК - 0:0

"Гронинген" - "Витесс" - 0:1 (0:0)

Гол: Беро, 77 - 0:1

Положение команд: "Аякс" - 15, "Фейеноорд", АЗ - 13, ПСВ, "Твенте" - 12, "Херенвен" - 9, "Спарта" - 7, "Валвейк", НЕК, "Эксельсиор" - 6, "Гронинген", "Утрехт" - 5, "Камбур", "Эммен", "Волендам", "Витесс" - 4, "Гоу Эхед Иглс", "Фортуна" - 0.

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