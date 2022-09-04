Феерия "Аякса", поражение ПСВ, камбэк "Фейеноорда": результаты 5-го тура Эредивизии
Фото: твиттер "Аякса"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить крупную победу "Аякса" над "Камбуром", поражение ПСВ от "Твенте", а также камбэк "Фейеноорда" в поединке с "Гоу Эхед Иглс".
"Аякс" - "Камбур" - 4:0 (2:0)
Голы: Бергвейн, 35 - 1:0, Бергвейн, 40 - 2:0, Ренс, 53 - 3:0, Кудус, 64 - 4:0
"Твенте" - ПСВ - 2:1 (2:0)
Голы: Черны, 17 - 1:0, Черны, 24 - 2:0, Тиль, 55 - 2:1
"Гоу Эхед Иглс" - "Фейеноорд" - 3:4 (2:2)
Голы: Волемарк, 3 (автогол) - 1:0, Лидберг, 13 - 2:0, Данило, 24 - 2:1, Данило, 42 - 2:2, Дилросун, 56 - 2:3, Шиманьски, 79 - 2:4, Эдвардсен, 90+6 - 3:4
"Фортуна" - "Утрехт" - 3:4 (0:0)
Голы: Дост, 64 - 0:1, Гут, 67 - 1:1, Дувикас, 70 (с пенальти) - 1:2, Дувикас, 77 - 1:3, Йылмаз, 82 (с пенальти) - 2:3, Дувикас, 86 - 2:4, Нослин, 90+7 - 3:4
"Спарта" - "Волендам" - 4:0 (1:0)
Голы: ван Кроой, 14 - 1:0, Лауритсен, 68 - 2:0, Лауритсен, 72 - 3:0, Мейнанс, 85 - 4:0
"Валвейк" - "Эксельсиор" - 5:2 (1:2)
Голы: Бас, 15 - 0:1, Адейойе, 38 - 1:1, Эль-Яакуби, 43 - 1:2, Клемент, 50 - 2:2, Лутонда, 60 - 3:2, Анита, 80 - 4:2, Крамер, 90 - 5:2
"Эммен" - АЗ - 0:3 (0:3)
Голы: Одгор, 21 - 0:1, де Вит, 27 - 0:2, Рейндерс, 34 - 0:3
"Херенвен" - НЕК - 0:0
"Гронинген" - "Витесс" - 0:1 (0:0)
Гол: Беро, 77 - 0:1
Положение команд: "Аякс" - 15, "Фейеноорд", АЗ - 13, ПСВ, "Твенте" - 12, "Херенвен" - 9, "Спарта" - 7, "Валвейк", НЕК, "Эксельсиор" - 6, "Гронинген", "Утрехт" - 5, "Камбур", "Эммен", "Волендам", "Витесс" - 4, "Гоу Эхед Иглс", "Фортуна" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23