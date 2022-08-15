Феерии "Ювентуса", "Милана" и "Наполи": все результаты 1-го тура чемпионата Италии

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Феерии "Ювентуса", "Милана" и "Наполи": все результаты 1-го тура чемпионата Италии

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить крупные победы "Ювентуса" и "Наполи" над "Сассуоло" и "Вероной", результативный успех "Милана" в поединке с "Удинезе", а также тяжелейшую победу "Интера" над "Лечче".

"Милан" – "Удинезе" - 4:2 (2:2)
Голы: Бекао, 2 - 0:1, Эрнандес, 11 (с пенальти) - 1:1, Ребич, 15 - 2:1, Мазина, 45 - 2:2, Браим Диас, 46 - 3:2, Ребич, 68 - 4:2

"Ювентус" – "Сассуоло" - 3:0 (2:0)
Голы: Ди Мария, 26 - 1:0, Влахович, 43 (с пенальти) - 2:0, Влахович, 51 - 3:0

"Лечче" – "Интер" - 1:2 (0:1)
Голы: Лукаку, 2 - 0:1, Сисей, 48 - 1:1, Думфрис, 90+5 - 1:2

"Монца" – "Торино" - 1:2 (0:1)
Голы: Миранчук, 43 - 0:1, Санабрия, 66 - 0:2, Мота, 90 - 1:2

"Фиорентина" – "Кремонезе" - 3:2 (2:1)
Голы: Бонавентура, 16 - 1:0, Окереке, 19 - 1:1, Йович, 34 - 2:1, Бьянкетти, 68 - 2:2, Мандрагора, 90+5 - 3:2

"Салернитана" – "Рома" - 0:1 (0:1)
Гол: Кристанте, 33 - 0:1

"Верона" – "Наполи" - 2:5 (1:2)
Голы: Лазанья, 29 - 1:0, Кварацхелия, 37 - 1:1, Осимхен, 45 - 1:2, Анри, 48 - 2:2, Зелиньски, 55 - 2:3, Лоботка, 65 - 2:4, Политано, 79 - 2:5.

"Сампдория" – "Аталанта" - 0:2 (0:1)
Голы: Толои, 26 - 0:1, Лукман, 90 - 0:2

"Лацио" – "Болонья" - 2:1 (0:1)
Голы: Арнаутович, 38 (с пенальти) - 0:1, Де Сильвестри, 68 (автогол) - 1:1, Иммобиле, 79 - 2:1

"Специя" – "Эмполи" - 1:0 (1:0)
Гол: Нзола, 36 - 1:0

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Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
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