Феерии "Ювентуса", "Милана" и "Наполи": все результаты 1-го тура чемпионата Италии

Фото: твиттер "Милана"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить крупные победы "Ювентуса" и "Наполи" над "Сассуоло" и "Вероной", результативный успех "Милана" в поединке с "Удинезе", а также тяжелейшую победу "Интера" над "Лечче".

"Милан" – "Удинезе" - 4:2 (2:2)

Голы: Бекао, 2 - 0:1, Эрнандес, 11 (с пенальти) - 1:1, Ребич, 15 - 2:1, Мазина, 45 - 2:2, Браим Диас, 46 - 3:2, Ребич, 68 - 4:2

"Ювентус" – "Сассуоло" - 3:0 (2:0)

Голы: Ди Мария, 26 - 1:0, Влахович, 43 (с пенальти) - 2:0, Влахович, 51 - 3:0

"Лечче" – "Интер" - 1:2 (0:1)

Голы: Лукаку, 2 - 0:1, Сисей, 48 - 1:1, Думфрис, 90+5 - 1:2

"Монца" – "Торино" - 1:2 (0:1)

Голы: Миранчук, 43 - 0:1, Санабрия, 66 - 0:2, Мота, 90 - 1:2

"Фиорентина" – "Кремонезе" - 3:2 (2:1)

Голы: Бонавентура, 16 - 1:0, Окереке, 19 - 1:1, Йович, 34 - 2:1, Бьянкетти, 68 - 2:2, Мандрагора, 90+5 - 3:2

"Салернитана" – "Рома" - 0:1 (0:1)

Гол: Кристанте, 33 - 0:1

"Верона" – "Наполи" - 2:5 (1:2)

Голы: Лазанья, 29 - 1:0, Кварацхелия, 37 - 1:1, Осимхен, 45 - 1:2, Анри, 48 - 2:2, Зелиньски, 55 - 2:3, Лоботка, 65 - 2:4, Политано, 79 - 2:5.

"Сампдория" – "Аталанта" - 0:2 (0:1)

Голы: Толои, 26 - 0:1, Лукман, 90 - 0:2

"Лацио" – "Болонья" - 2:1 (0:1)

Голы: Арнаутович, 38 (с пенальти) - 0:1, Де Сильвестри, 68 (автогол) - 1:1, Иммобиле, 79 - 2:1

"Специя" – "Эмполи" - 1:0 (1:0)

Гол: Нзола, 36 - 1:0

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