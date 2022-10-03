Феерии "Ювентуса" и "Лацио", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить крупные победы "Ювентуса" и "Лацио" над "Болоньей" и "Специей", поражение "Интера" от "Ромы", а также успех "Милана" в поединке с "Эмполи".

"Ювентус" – "Болонья" - 3:0 (1:0)

Голы: Костич, 24 - 1:0, Влахович, 59 - 2:0, Милик, 62 - 3:0

"Лацио" – "Специя" - 4:0 (2:0)

Голы: Дзакканьи, 12 - 1:0, Романьоли, 24 - 2:0, Милинкович-Савич, 61 - 3:0, Милинкович-Савич, 90 - 4:0

"Эмполи" – "Милан" - 1:3 (0:0)

Голы: Ребич, 79 - 0:1, Байрами, 90+2 - 1:1, Балло-Туре, 90+4 - 1:2, Леау, 90+7 - 1:3

"Интер" – "Рома" - 1:2 (1:1)

Голы: Димарко, 30 - 1:0, Дибала, 39 - 1:1, Смоллинг, 75 - 1:2

"Наполи" – "Торино" - 3:1 (3:1)

Голы: Замбо-Ангисса, 6 - 1:0, Замбо-Ангисса, 12 - 2:0, Кварацхелия, 37 - 3:0, Санабрия, 43 - 3:1

"Верона" – "Удинезе" - 1:2 (1:0)

Голы: Дойг, 23 - 1:0, Бету, 70 - 1:1, Бийол, 90 - 1:2

"Сассуоло" – "Салернитана" - 5:0 (2:0)

Голы: Лорьянте, 12 - 1:0, Пинамонти, 39 (с пенальти) - 2:0, Торстведт, 53 - 3:0, Харруи, 76 - 4:0, Антист, 90 - 5:0

"Аталанта" – "Фиорентина" - 1:0 (0:0)

Гол: Лукман, 59 - 1:0

"Сампдория" – "Монца" - 0:3 (0:1)

Голы: Пессина, 11 - 0:1, Капрари, 67 - 0:2, Сенси, 90 - 0:3

"Лечче" – "Кремонезе" - 1:1 (1:1)

Голы: Чиофани, 19 (с пенальти) - 0:1, Эспето, 42 (с пенальти) - 1:1

Положение команд: "Наполи", "Аталанта" - 20, "Удинезе" - 19, "Лацио", "Милан" - 17, "Рома" - 16, "Ювентус" - 13, "Сассуоло", "Интер" - 12, "Торино" - 10, "Фиорентина" - 9, "Специя" - 8, "Лечче", "Салернитана", "Эмполи", "Монца" - 7, "Болонья" - 6, "Верона" - 5, "Кремонезе" - 3, "Сампдория" - 2.

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