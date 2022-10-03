Феерии "Ювентуса" и "Лацио", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А

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Феерии "Ювентуса" и "Лацио", неудача "Интера": результаты 8-го тура Серии А

Фото: твиттер "Лацио"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Италии. Стоит отметить крупные победы "Ювентуса" и "Лацио" над "Болоньей" и "Специей", поражение "Интера" от "Ромы", а также успех "Милана" в поединке с "Эмполи".

"Ювентус" – "Болонья" - 3:0 (1:0)
Голы: Костич, 24 - 1:0, Влахович, 59 - 2:0, Милик, 62 - 3:0

"Лацио" – "Специя" - 4:0 (2:0)
Голы: Дзакканьи, 12 - 1:0, Романьоли, 24 - 2:0, Милинкович-Савич, 61 - 3:0, Милинкович-Савич, 90 - 4:0

"Эмполи" – "Милан" - 1:3 (0:0)
Голы: Ребич, 79 - 0:1, Байрами, 90+2 - 1:1, Балло-Туре, 90+4 - 1:2, Леау, 90+7 - 1:3

"Интер" – "Рома" - 1:2 (1:1)
Голы: Димарко, 30 - 1:0, Дибала, 39 - 1:1, Смоллинг, 75 - 1:2

"Наполи" – "Торино" - 3:1 (3:1)
Голы: Замбо-Ангисса, 6 - 1:0, Замбо-Ангисса, 12 - 2:0, Кварацхелия, 37 - 3:0, Санабрия, 43 - 3:1

"Верона" – "Удинезе" - 1:2 (1:0)
Голы: Дойг, 23 - 1:0, Бету, 70 - 1:1, Бийол, 90 - 1:2

"Сассуоло" – "Салернитана" - 5:0 (2:0)
Голы: Лорьянте, 12 - 1:0, Пинамонти, 39 (с пенальти) - 2:0, Торстведт, 53 - 3:0, Харруи, 76 - 4:0, Антист, 90 - 5:0

"Аталанта" – "Фиорентина" - 1:0 (0:0)
Гол: Лукман, 59 - 1:0

"Сампдория" – "Монца" - 0:3 (0:1)
Голы: Пессина, 11 - 0:1, Капрари, 67 - 0:2, Сенси, 90 - 0:3

"Лечче" – "Кремонезе" - 1:1 (1:1)
Голы: Чиофани, 19 (с пенальти) - 0:1, Эспето, 42 (с пенальти) - 1:1

Положение команд: "Наполи", "Аталанта" - 20, "Удинезе" - 19, "Лацио", "Милан" - 17, "Рома" - 16, "Ювентус" - 13, "Сассуоло", "Интер" - 12, "Торино" - 10, "Фиорентина" - 9, "Специя" - 8, "Лечче", "Салернитана", "Эмполи", "Монца" - 7, "Болонья" - 6, "Верона" - 5, "Кремонезе" - 3, "Сампдория" - 2.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
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