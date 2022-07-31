Феерии "Спартака" и "Зенита", позор "Локомотива": результаты 3-го тура РПЛ

Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 3-го тура чемпионата России. Стоит отметить крупные победы "Спартака" и "Зенита" над "Оренбургом" и "Локомотивом", а также успех "Сочи" в поединке с "Ахматом".

"Спартак" – "Оренбург" - 4:1 (3:0)

Голы: Мартинс, 2 - 1:0, Соболев, 12 - 2:0, Промес, 38 - 3:0, Башич, 55 - 3:1, Промес, 90 - 4:1

"Зенит" – "Локомотив" - 5:0 (0:0)

Голы: Вендел, 63 - 1:0, Клаудиньо, 75 - 2:0, Сергеев, 80 - 3:0, Бакаев, 90 (с пенальти) - 4:0, Сергеев, 90 - 5:0

"Факел" – "Динамо" - 3:3 (0:2)

Голы: Смолов, 26 (с пенальти) - 0:1, Смолов, 43 - 0:2, Гонгадзе, 46 - 1:2, Акбашев, 48 - 2:2, Черов, 49 (автогол) - 2:3, Альшин, 86 - 3:3

"Пари НН" – ЦСКА - 2:2 (0:2)

Голы: Чалов, 15 - 0:1, Кучаев, 22 - 0:2, Сулейманов, 60 - 1:2, Сулейманов, 85 - 2:2

"Крылья Советов" – "Торпедо" - 1:1 (0:1)

Голы: Караев, 19 - 0:1, Шитов, 68 - 1:1

"Ростов" – "Химки" - 1:0 (1:0)

Гол: Комличенко, 40 - 1:0

"Урал" – "Краснодар" - 1:3 (0:1)

Голы: Бородин, 28 - 0:1, Сперцян, 59 (с пенальти) - 0:2, Сперцян, 74 (с пенальти) - 0:3, Каштанов, 90 - 1:3

"Сочи" – "Ахмат" - 2:1 (1:0)

Голы: Нобоа, 20 (с пенальти) - 1:0, Нобоа, 49 - 2:0, Трошечкин, 60 - 2:1

Положение команд: "Зенит", "Спартак", ЦСКА - 7, "Сочи" - 6, "Динамо", "Ростов" - 5, "Химки", "Ахмат", "Краснодар", "Крылья Советов" - 4, "Оренбург" - 3, "Факел", "Нижний Новгород", "Локомотив" - 2, "Торпедо" - 1, "Урал" - 0.

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