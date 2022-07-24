Феерии "Спартака" и "Зенита", крупные победы ЦСКА и "Динамо": результаты 2-го тура РПЛ
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 2-го тура чемпионата России. Стоит отметить крупные победы "Спартака", "Зенита", ЦСКА и "Динамо" над "Краснодаром", "Крыльями Советов", "Сочи" и "Торпедо".
"Зенит" – "Крылья Советов" - 3:0 (3:0)
Голы: Мостовой, 5 - 1:0, Кузяев, 12 (с пенальти) - 2:0, Мостовой, 31 - 3:0
ЦСКА – "Сочи" - 3:0 (1:0)
Голы: Медина, 35 - 1:0, Карраскаль, 56 - 2:0, Медина, 90 - 3:0
"Краснодар" – "Спартак" - 1:4 (0:1)
Голы: Зобнин, 35 - 0:1, Промес, 46 - 0:2, Бородин, 53 (автогол) - 0:3, Сперцян, 60 (с пенальти) - 1:3, Мозес, 83 - 1:4.
"Химки" – "Пари НН" - 3:0 (0:0)
Голы: Руденко, 62 - 1:0, Мирзов, 80 - 2:0, Долгов, 89 - 3:0
"Динамо" – "Торпедо" - 4:0 (3:0)
Голы: Смолов, 32 - 1:0, Фомин, 36 (с пенальти) - 2:0, Захарян, 45 - 3:0, Смолов, 69 (с пенальти) - 4:0
"Ахмат" – "Факел" - 2:1 (1:1)
Голы: Максимов, 27 - 0:1, Ильин, 37 - 1:1, Агаларов, 64 - 2:1
"Локомотив" – "Ростов" - 2:2 (1:1)
Голы: Комличенко, 4 - 0:1, Миранчук, 35 (с пенальти) - 1:1, Уткин, 88 - 1:2, Марадишвили, 90+4 - 2:2
"Оренбург" – "Урал" - 3:0 (0:0)
Голы: Сычевой, 46 - 1:0, Сычевой, 67 - 2:0, Сычевой, 77 - 3:0
Положение команд: ЦСКА - 6, "Динамо", "Спартак", "Зенит", "Химки", "Ахмат" - 4, "Крылья Советов", "Сочи", "Оренбург" - 3, "Ростов", "Локомотив" - 2, "Факел", "Краснодар", "Пари НН" - 1, "Урал", "Торпедо" - 0.
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