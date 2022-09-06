Феерии "Реала" и "Ман Сити", победа ПСЖ с хоккейным счетом: результаты Юношеской лиги УЕФА 6 сентября
Состоялись восемь матчей 1-го тура Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить крупные победы "Реала" и "Манчестер Сити" над "Селтиком" и "Севилья", а также победу ПСЖ над "Ювентусом" с хоккейным счетом.
Группа Е
"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - "Милан" (Италия) - 1:1 (0:1)
Голы: Кубис, 10 - 0:1, Конате, 66 - 1:1
"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Челси" - 4:2 (3:1)
Голы: Губижан, 6 - 1:0, Рукавина, 20 - 2:0, Каслдайн, 29 - 2:1, Крдзалич, 34 - 3:1, Топич, 48 - 4:1, Каслдайн, 82 - 4:2
Группа F
"Селтик" (Шотландия) - "Реал" (Испания) - 0:6 (0:4)
Голы: Форчуни, 7 - 0:1, Энрикес, 19 - 0:2, Гарсия, 30 - 0:3, Мартинес, 32 - 0:4, Мартинес, 50 - 0:5, Перес, 68 - 0:6
"РБ Лейпциг" (Германия) - "Шахтер" (Украина) - 0:2 (0:1)
Голы: Булеца, 16 - 0:1, Сихиев, 78 - 0:2
Группа G
"Севилья" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:5 (1:1)
Голы: Хормиго, 14 - 1:0, Боржес, 44 - 1:1, Мебуде, 53 - 1:2, Диксон, 75 - 1:3, Боржес, 88 - 1:4, Боржес, 90+6 - 1:5
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Копенгаген" (Дания) - 0:2 (0:0)
Голы: Оскарссон, 78 - 0:1, Шлихтинг, 83 - 0:2
Группа Н
"Бенфика" (Португалия) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 0:1 (0:1)
Гол: Разон, 14 - 0:1
ПСЖ (Франция) - "Ювентус" (Италия) - 5:3 (5:1)
Голы: Хусни, 3 - 1:0, Зейре-Эмери, 7 - 2:0, Мбангула, 17 - 2:1, Хусни, 36 - 3:1, Гарби, 44 - 4:1, Лемина, 45+2 - 5:1, Хаса, 77 - 5:2, Хюйсен, 79 - 5:3
Не пропустите: Суперкомпьютер назвал главных претендентов на победу в ЛЧ. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Конте жестко раскритиковал календарь матчей "Тоттенхэма"
-
Кроос ярко высказался о Роналду
-
Мбаппе рассказал о разговоре с президентом Франции
-
Дортмундская "Боруссия" стартовала в Лиге чемпионов с крупной победы
-
"Челси" сенсационно проиграл матч Лиги чемпионов в Загребе
-
Байи раскритиковал "Манчестер Юнайтед", которому он принадлежит
-
Хави отреагировал на информацию об уходе Пьянича из "Барселоны"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" поборются за де Йонга в январе
-
Михайлович уволен из "Болоньи"
-
Аллегри назвал главного фаворита Лиги чемпионов
-
"Заря" подписала бывшего защитника сборной Украины
-
Диего Коста договорился с клубом АПЛ
-
В "Ювентусе" назвали сроки восстановления Погба
-
Мбаппе оценил свои шансы на "Золотой мяч"
-
Феерии "Реала" и "Ман Сити", победа ПСЖ с хоккейным счетом: результаты Юношеской лиги УЕФА 6 сентября
-
Менди не принял предложение нового контракта от "Челси"
-
"Арсенал" летом хотел купить форварда "Барселоны"
-
Обамеянг вынужден тренироваться в маске после нападения на него (фото)
-
Суперкомпьютер назвал главных претендентов на победу в Лиге чемпионов
-
Пьянич нашел новый клуб, он покинет "Барселону" до конце недели
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4