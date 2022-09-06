Феерии "Реала" и "Ман Сити", победа ПСЖ с хоккейным счетом: результаты Юношеской лиги УЕФА 6 сентября

Состоялись восемь матчей 1-го тура Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить крупные победы "Реала" и "Манчестер Сити" над "Селтиком" и "Севилья", а также победу ПСЖ над "Ювентусом" с хоккейным счетом.

Группа Е

"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - "Милан" (Италия) - 1:1 (0:1)

Голы: Кубис, 10 - 0:1, Конате, 66 - 1:1

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Челси" - 4:2 (3:1)

Голы: Губижан, 6 - 1:0, Рукавина, 20 - 2:0, Каслдайн, 29 - 2:1, Крдзалич, 34 - 3:1, Топич, 48 - 4:1, Каслдайн, 82 - 4:2

Группа F

"Селтик" (Шотландия) - "Реал" (Испания) - 0:6 (0:4)

Голы: Форчуни, 7 - 0:1, Энрикес, 19 - 0:2, Гарсия, 30 - 0:3, Мартинес, 32 - 0:4, Мартинес, 50 - 0:5, Перес, 68 - 0:6

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Шахтер" (Украина) - 0:2 (0:1)

Голы: Булеца, 16 - 0:1, Сихиев, 78 - 0:2

Группа G

"Севилья" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия) - 1:5 (1:1)

Голы: Хормиго, 14 - 1:0, Боржес, 44 - 1:1, Мебуде, 53 - 1:2, Диксон, 75 - 1:3, Боржес, 88 - 1:4, Боржес, 90+6 - 1:5

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Копенгаген" (Дания) - 0:2 (0:0)

Голы: Оскарссон, 78 - 0:1, Шлихтинг, 83 - 0:2

Группа Н

"Бенфика" (Португалия) - "Маккаби" (Хайфа, Израиль) - 0:1 (0:1)

Гол: Разон, 14 - 0:1

ПСЖ (Франция) - "Ювентус" (Италия) - 5:3 (5:1)

Голы: Хусни, 3 - 1:0, Зейре-Эмери, 7 - 2:0, Мбангула, 17 - 2:1, Хусни, 36 - 3:1, Гарби, 44 - 4:1, Лемина, 45+2 - 5:1, Хаса, 77 - 5:2, Хюйсен, 79 - 5:3

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