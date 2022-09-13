Феерии "Реал", "Барселоны" и "Атлетико": результаты 5-го тура Ла Лиги
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Испании. "Реал", "Барселона" и "Атлетико" разгромили "Мальорку", "Кадис" и "Сельту".
"Реал" – "Мальорка" - 4:1 (1:1)
Голы: Мурики, 35 - 0:1, Вальверде, 45 - 1:1, Винисиус Жуниор, 72 - 2:1, Родриго, 89 - 3:1, Рюдигер, 90 - 4:1
"Кадис" – "Барселона" - 0:4 (0:0)
Голы: де Йонг, 55 - 0:1, Левандовски, 65 - 0:2, Фати, 86 - 0:3, Дембеле, 90+2 - 0:4
"Эспаньол" – "Севилья" - 2:3 (1:3)
Голы: Ламела, 1 - 0:1, Кармона, 26 - 0:2, Кармона, 45 - 0:3, Хоселу, 45 (с пенальти) - 1:3, Брэйтуэйт, 62 - 2:3
"Эльче" – "Атлетик" - 1:4 (0:4)
Голы: Меркау, 9 (автогол) - 0:1, Сансет, 14 (с пенальти) - 0:2, Уильямс, 22 - 0:3, Беренгер, 44 - 0:4, Понсе, 59 - 1:4
"Альмерия" – "Осасуна" - 0:1 (0:1)
Гол: Чими Авила, 28 - 0:1
"Хетафе" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (1:0)
Голы: Унал, 45 - 1:0, Аленья, 48 - 2:0, Мендес, 50 - 2:1
"Жирона" – "Вальядолид" - 2:1 (1:1)
Голы: Рейньер, 21 - 1:0, Мончу, 38 - 1:1, Ромеу, 88 - 2:1
"Райо Вальекано" – "Валенсия" - 2:1 (1:0)
Голы: Паласон, 5 - 1:0, Нико Гонсалес, 52 (автогол) - 2:0, Диакаби, 90 - 2:1
"Атлетико" – "Сельта" - 4:1 (1:0)
Голы: Корреа, 9 - 1:0, де Пауль, 50 - 2:0, Карраско, 66 - 3:0, Вейга, 71 - 3:1, Нуньес, 82 (автогол) - 4:1
"Бетис" – "Вильярреал" - 1:0 (0:0)
Гол: Родри, 61 - 1:0
Положение команд: "Реал" - 15, "Барселона" - 13, "Бетис", "Осасуна" - 12, "Вильярреал", "Атлетик", "Атлетико" - 10, "Жирона", "Райо Вальекано", "Сельта", "Реал Сосьедад" - 7, "Валенсия" - 6, "Мальорка" - 5, "Альмерия", "Севилья", "Эспаньол", "Вальядолид", "Хетафе" - 4, "Эльче" - 1, "Кадис" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14