Феерии "Реал", "Барселоны" и "Атлетико": результаты 5-го тура Ла Лиги

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Феерии "Реал", "Барселоны" и "Атлетико": результаты 5-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 5-го тура чемпионата Испании. "Реал", "Барселона" и "Атлетико" разгромили "Мальорку", "Кадис" и "Сельту".

"Реал" – "Мальорка" - 4:1 (1:1)
Голы: Мурики, 35 - 0:1, Вальверде, 45 - 1:1, Винисиус Жуниор, 72 - 2:1, Родриго, 89 - 3:1, Рюдигер, 90 - 4:1

"Кадис" – "Барселона" - 0:4 (0:0)
Голы: де Йонг, 55 - 0:1, Левандовски, 65 - 0:2, Фати, 86 - 0:3, Дембеле, 90+2 - 0:4

"Эспаньол" – "Севилья" - 2:3 (1:3)
Голы: Ламела, 1 - 0:1, Кармона, 26 - 0:2, Кармона, 45 - 0:3, Хоселу, 45 (с пенальти) - 1:3, Брэйтуэйт, 62 - 2:3

"Эльче" – "Атлетик" - 1:4 (0:4)
Голы: Меркау, 9 (автогол) - 0:1, Сансет, 14 (с пенальти) - 0:2, Уильямс, 22 - 0:3, Беренгер, 44 - 0:4, Понсе, 59 - 1:4

"Альмерия" – "Осасуна" - 0:1 (0:1)
Гол: Чими Авила, 28 - 0:1

"Хетафе" – "Реал Сосьедад" - 2:1 (1:0)
Голы: Унал, 45 - 1:0, Аленья, 48 - 2:0, Мендес, 50 - 2:1

"Жирона" – "Вальядолид" - 2:1 (1:1)
Голы: Рейньер, 21 - 1:0, Мончу, 38 - 1:1, Ромеу, 88 - 2:1

"Райо Вальекано" – "Валенсия" - 2:1 (1:0)
Голы: Паласон, 5 - 1:0, Нико Гонсалес, 52 (автогол) - 2:0, Диакаби, 90 - 2:1

"Атлетико" – "Сельта" - 4:1 (1:0)
Голы: Корреа, 9 - 1:0, де Пауль, 50 - 2:0, Карраско, 66 - 3:0, Вейга, 71 - 3:1, Нуньес, 82 (автогол) - 4:1

"Бетис" – "Вильярреал" - 1:0 (0:0)
Гол: Родри, 61 - 1:0

Положение команд: "Реал" - 15, "Барселона" - 13, "Бетис", "Осасуна" - 12, "Вильярреал", "Атлетик", "Атлетико" - 10, "Жирона", "Райо Вальекано", "Сельта", "Реал Сосьедад" - 7, "Валенсия" - 6, "Мальорка" - 5, "Альмерия", "Севилья", "Эспаньол", "Вальядолид", "Хетафе" - 4, "Эльче" - 1, "Кадис" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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