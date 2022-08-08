Феерии ПСЖ и "Марселя", успех "Монако": результаты 1-го тура Лиги 1

Теги псжмарсельмонаколион

Феерии ПСЖ и "Марселя", успех "Монако": результаты 1-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупные победы ПСЖ и "Марселя" над "Клермоном" и "Реймсом", а также успех "Монако" в поединке со "Страсбуром".

"Клермон" – ПСЖ - 0:5 (0:3)
Голы: Неймар, 9 - 0:1, Хакими, 26 - 0:2, Маркиньос, 38 - 0:3, Месси, 80 - 0:4, Месси, 86 - 0:5

"Страсбур" – "Монако" - 1:2 (0:1)
Голы: Диатта, 42 - 0:1, Диоп, 53 - 0:2, Диалло, 65 - 1:2

"Лион" – "Аяччо" - 2:1 (2:1)
Голы: Тете, 12 - 1:0, Ляказетт, 22 (с пенальти) - 2:0, Мангани, 31 (с пенальти) - 2:1

"Марсель" – "Реймс" - 4:1 (2:0)
Голы: Фас, 13 (автогол) - 1:0, Нуну Тавареш, 45 - 2:0, Суарес, 75 - 3:0, Балоган, 84 - 3:1, Суарес, 90 - 4:1

"Лилль" – "Осер" - 4:1 (3:0)
Голы: Андре, 1 - 1:0, Дэвид, 3 - 2:0, Дэвид, 39 - 3:0, Зедадка, 64 - 4:0, Шарбонье, 68 - 4:1

"Тулуза" – "Ницца" - 1:1 (1:0)
Голы: Даллинга, 20 - 1:0, Рэмзи, 78 - 1:1

"Анжер" – "Нант" - 0:0

"Монпелье" – "Труа" - 3:2 (2:2)
Голы: Сен-Люс, 3 - 1:0, Тардье, 12 (с пенальти) - 1:1, Саванье, 15 - 2:1, Балде, 17 - 2:2, Саванье, 81 - 3:2

"Ланс" – "Брест" - 3:2 (1:0)
Голы: Сотока, 27 - 1:0, Сотока, 62 - 2:0, Сотока, 65 - 3:0, Белькебла, 66 - 3:1, Дель Кастийо, 82 (с пенальти) - 3:2

"Ренн" – "Лорьян" - 0:1 (0:0)
Гол: Теате, 65 (автогол) - 0:1

Не пропустите: ПСЖ близок к трансферу лидера "Наполи". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" надолго теряет Мозеса

"Спартак" надолго теряет Мозеса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов