Феерии ПСЖ и "Марселя", успех "Монако": результаты 1-го тура Лиги 1
Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен
Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупные победы ПСЖ и "Марселя" над "Клермоном" и "Реймсом", а также успех "Монако" в поединке со "Страсбуром".
"Клермон" – ПСЖ - 0:5 (0:3)
Голы: Неймар, 9 - 0:1, Хакими, 26 - 0:2, Маркиньос, 38 - 0:3, Месси, 80 - 0:4, Месси, 86 - 0:5
"Страсбур" – "Монако" - 1:2 (0:1)
Голы: Диатта, 42 - 0:1, Диоп, 53 - 0:2, Диалло, 65 - 1:2
"Лион" – "Аяччо" - 2:1 (2:1)
Голы: Тете, 12 - 1:0, Ляказетт, 22 (с пенальти) - 2:0, Мангани, 31 (с пенальти) - 2:1
"Марсель" – "Реймс" - 4:1 (2:0)
Голы: Фас, 13 (автогол) - 1:0, Нуну Тавареш, 45 - 2:0, Суарес, 75 - 3:0, Балоган, 84 - 3:1, Суарес, 90 - 4:1
"Лилль" – "Осер" - 4:1 (3:0)
Голы: Андре, 1 - 1:0, Дэвид, 3 - 2:0, Дэвид, 39 - 3:0, Зедадка, 64 - 4:0, Шарбонье, 68 - 4:1
"Тулуза" – "Ницца" - 1:1 (1:0)
Голы: Даллинга, 20 - 1:0, Рэмзи, 78 - 1:1
"Анжер" – "Нант" - 0:0
"Монпелье" – "Труа" - 3:2 (2:2)
Голы: Сен-Люс, 3 - 1:0, Тардье, 12 (с пенальти) - 1:1, Саванье, 15 - 2:1, Балде, 17 - 2:2, Саванье, 81 - 3:2
"Ланс" – "Брест" - 3:2 (1:0)
Голы: Сотока, 27 - 1:0, Сотока, 62 - 2:0, Сотока, 65 - 3:0, Белькебла, 66 - 3:1, Дель Кастийо, 82 (с пенальти) - 3:2
"Ренн" – "Лорьян" - 0:1 (0:0)
Гол: Теате, 65 (автогол) - 0:1
Не пропустите: ПСЖ близок к трансферу лидера "Наполи". | https://dailysports.net
Лента новостей
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за Рабьо
-
"Спартак" надолго теряет Мозеса
-
Икарди отреагировал на слухи о разводе с Вандой
-
1
"Барселона" ведет переговоры с Месси
-
Киевское "Динамо" огласило заявку на ответный матч со "Штурмом" в квалификации ЛЧ
-
1
"Барселона" - "Пумас" - 6:0 (видеообзор)
-
"Рома" - "Шахтер" - 5:0 (видеообзор)
-
Феерии ПСЖ и "Марселя", успех "Монако": результаты 1-го тура Лиги 1
-
Главные новости дня: 7 августа
-
"Рома" уничтожила "Шахтер"
-
"Марсель" Жиго одержал крупную победу в 1-м туре Лиги 1
-
Бывший талант киевского "Динамо" близок к переходу в итальянский "Кремонезе"
-
Влашич может перейти в клуб Серии А
-
"Барселона" устроила яркую церемонию для Дани Алвеса (видео)
-
"Барселона" в ярком стиле выиграла Кубок Гампера
-
"Фенербахче" нацелился на нападающего "Шахтера"
-
"Эвертон" подпишет защитника сборной Англии
-
Феерия ЦСКА, успех "Спартака", потеря "Зенита": результаты 4-го тура РПЛ
-
"Ростов" Карпина обыграл "Оренбург" в матче с тремя пенальти
-
Кавани близок к переходу в аргентинский топ-клуб
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13