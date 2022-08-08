Феерии ПСЖ и "Марселя", успех "Монако": результаты 1-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Франции. Стоит отметить крупные победы ПСЖ и "Марселя" над "Клермоном" и "Реймсом", а также успех "Монако" в поединке со "Страсбуром".

"Клермон" – ПСЖ - 0:5 (0:3)

Голы: Неймар, 9 - 0:1, Хакими, 26 - 0:2, Маркиньос, 38 - 0:3, Месси, 80 - 0:4, Месси, 86 - 0:5

"Страсбур" – "Монако" - 1:2 (0:1)

Голы: Диатта, 42 - 0:1, Диоп, 53 - 0:2, Диалло, 65 - 1:2

"Лион" – "Аяччо" - 2:1 (2:1)

Голы: Тете, 12 - 1:0, Ляказетт, 22 (с пенальти) - 2:0, Мангани, 31 (с пенальти) - 2:1

"Марсель" – "Реймс" - 4:1 (2:0)

Голы: Фас, 13 (автогол) - 1:0, Нуну Тавареш, 45 - 2:0, Суарес, 75 - 3:0, Балоган, 84 - 3:1, Суарес, 90 - 4:1

"Лилль" – "Осер" - 4:1 (3:0)

Голы: Андре, 1 - 1:0, Дэвид, 3 - 2:0, Дэвид, 39 - 3:0, Зедадка, 64 - 4:0, Шарбонье, 68 - 4:1

"Тулуза" – "Ницца" - 1:1 (1:0)

Голы: Даллинга, 20 - 1:0, Рэмзи, 78 - 1:1

"Анжер" – "Нант" - 0:0

"Монпелье" – "Труа" - 3:2 (2:2)

Голы: Сен-Люс, 3 - 1:0, Тардье, 12 (с пенальти) - 1:1, Саванье, 15 - 2:1, Балде, 17 - 2:2, Саванье, 81 - 3:2

"Ланс" – "Брест" - 3:2 (1:0)

Голы: Сотока, 27 - 1:0, Сотока, 62 - 2:0, Сотока, 65 - 3:0, Белькебла, 66 - 3:1, Дель Кастийо, 82 (с пенальти) - 3:2

"Ренн" – "Лорьян" - 0:1 (0:0)

Гол: Теате, 65 (автогол) - 0:1

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