Феерии ПСВ и "Фейеноорда", уверенная победа "Аякса": результаты 4-го тура Эредивизии

Фото: твиттер "Фейеноорда"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 4-го тура чемпионата Нидерландов. ПСВ и "Фейеноорд" разгромили "Эксельсиор" и "Эммен", "Аякс" уверенно обыграл "Утрехт".

"Утрехт" - "Аякс" - 0:2 (0:2)

Голы: Бергейс, 10 - 0:1, Бробби, 45 - 0:2

"Эксельсиор" - ПСВ - 1:6 (0:3)

Голы: Верман, 2 - 0:1, Сангаре, 29 - 0:2, Сангаре, 45 - 0:3, Симонс, 55 - 0:4, Гакпо, 59 - 0:5, Хореманс, 74 - 1:5, Симонс, 84 - 1:6

НЕК - "Гронинген" - 1:1 (0:0)

Голы: Дуарте, 75 - 0:1, Сиссоко, 88 - 1:1

"Гоу Эхед Иглс" - "Спарта" - 0:1 (0:1)

Гол: Лауритсен, 18 - 0:1

"Витесс" - "Валвейк" - 2:2 (0:1)

Голы: Йозефзон, 35 - 0:1, Бельхассани, 50 - 0:2, Беро, 61 (с пенальти) - 1:2, Фламинго, 71 - 2:2

"Фейеноорд" - "Эммен" - 4:0 (0:0)

Голы: Тимбер, 60 - 1:0, Хименес, 85 - 2:0, Расмуссен, 88 - 3:0, Шиманьски, 90+2 - 4:0

"Херенвен" - "Фортуна" - 2:1 (2:0)

Голы: ван Хойдонк, 22 - 1:0, ван Эвейк, 44 - 2:0, Йылмаз, 84 (с пенальти) - 2:1

"Волендам" - "Твенте" - 1:0 (0:0)

Гол: Зиифьюк, 83 - 1:0

"Камбюр" - АЗ - 0:1 (0:1)

Гол: Класи, 90 - 0:1

Положение команд: "Аякс" - 12, "Фейеноорд" - 10, ПСВ, АЗ - 9 (3), "Херенвен" - 8, "Твенте", "Эксельсиор" - 6 (3), "Гронинген" - 5, НЕК, "Волендам" - 4 (3), "Камбур", "Спарта", "Эммен" - 4, "Ваалвейк" - 3, "Утрехт" - 2, "Витесс" - 1, "Гоу Эхед Иглс", "Фортуна" - 0.

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