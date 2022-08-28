Феерии ПСВ и "Фейеноорда", уверенная победа "Аякса": результаты 4-го тура Эредивизии

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Феерии ПСВ и "Фейеноорда", уверенная победа "Аякса": результаты 4-го тура Эредивизии

Фото: твиттер "Фейеноорда"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 4-го тура чемпионата Нидерландов. ПСВ и "Фейеноорд" разгромили "Эксельсиор" и "Эммен", "Аякс" уверенно обыграл "Утрехт".

"Утрехт" - "Аякс" - 0:2 (0:2)
Голы: Бергейс, 10 - 0:1, Бробби, 45 - 0:2

"Эксельсиор" - ПСВ - 1:6 (0:3)
Голы: Верман, 2 - 0:1, Сангаре, 29 - 0:2, Сангаре, 45 - 0:3, Симонс, 55 - 0:4, Гакпо, 59 - 0:5, Хореманс, 74 - 1:5, Симонс, 84 - 1:6

НЕК - "Гронинген" - 1:1 (0:0)
Голы: Дуарте, 75 - 0:1, Сиссоко, 88 - 1:1

"Гоу Эхед Иглс" - "Спарта" - 0:1 (0:1)
Гол: Лауритсен, 18 - 0:1

"Витесс" - "Валвейк" - 2:2 (0:1)
Голы: Йозефзон, 35 - 0:1, Бельхассани, 50 - 0:2, Беро, 61 (с пенальти) - 1:2, Фламинго, 71 - 2:2

"Фейеноорд" - "Эммен" - 4:0 (0:0)
Голы: Тимбер, 60 - 1:0, Хименес, 85 - 2:0, Расмуссен, 88 - 3:0, Шиманьски, 90+2 - 4:0

"Херенвен" - "Фортуна" - 2:1 (2:0)
Голы: ван Хойдонк, 22 - 1:0, ван Эвейк, 44 - 2:0, Йылмаз, 84 (с пенальти) - 2:1

"Волендам" - "Твенте" - 1:0 (0:0)
Гол: Зиифьюк, 83 - 1:0

"Камбюр" - АЗ - 0:1 (0:1)
Гол: Класи, 90 - 0:1

Положение команд: "Аякс" - 12, "Фейеноорд" - 10, ПСВ, АЗ - 9 (3), "Херенвен" - 8, "Твенте", "Эксельсиор" - 6 (3), "Гронинген" - 5, НЕК, "Волендам" - 4 (3), "Камбур", "Спарта", "Эммен" - 4, "Ваалвейк" - 3, "Утрехт" - 2, "Витесс" - 1, "Гоу Эхед Иглс", "Фортуна" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
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