Феерии ПСВ и "Фейеноорда", уверенная победа "Аякса": результаты 4-го тура Эредивизии
Фото: твиттер "Фейеноорда"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 4-го тура чемпионата Нидерландов. ПСВ и "Фейеноорд" разгромили "Эксельсиор" и "Эммен", "Аякс" уверенно обыграл "Утрехт".
"Утрехт" - "Аякс" - 0:2 (0:2)
Голы: Бергейс, 10 - 0:1, Бробби, 45 - 0:2
"Эксельсиор" - ПСВ - 1:6 (0:3)
Голы: Верман, 2 - 0:1, Сангаре, 29 - 0:2, Сангаре, 45 - 0:3, Симонс, 55 - 0:4, Гакпо, 59 - 0:5, Хореманс, 74 - 1:5, Симонс, 84 - 1:6
НЕК - "Гронинген" - 1:1 (0:0)
Голы: Дуарте, 75 - 0:1, Сиссоко, 88 - 1:1
"Гоу Эхед Иглс" - "Спарта" - 0:1 (0:1)
Гол: Лауритсен, 18 - 0:1
"Витесс" - "Валвейк" - 2:2 (0:1)
Голы: Йозефзон, 35 - 0:1, Бельхассани, 50 - 0:2, Беро, 61 (с пенальти) - 1:2, Фламинго, 71 - 2:2
"Фейеноорд" - "Эммен" - 4:0 (0:0)
Голы: Тимбер, 60 - 1:0, Хименес, 85 - 2:0, Расмуссен, 88 - 3:0, Шиманьски, 90+2 - 4:0
"Херенвен" - "Фортуна" - 2:1 (2:0)
Голы: ван Хойдонк, 22 - 1:0, ван Эвейк, 44 - 2:0, Йылмаз, 84 (с пенальти) - 2:1
"Волендам" - "Твенте" - 1:0 (0:0)
Гол: Зиифьюк, 83 - 1:0
"Камбюр" - АЗ - 0:1 (0:1)
Гол: Класи, 90 - 0:1
Положение команд: "Аякс" - 12, "Фейеноорд" - 10, ПСВ, АЗ - 9 (3), "Херенвен" - 8, "Твенте", "Эксельсиор" - 6 (3), "Гронинген" - 5, НЕК, "Волендам" - 4 (3), "Камбур", "Спарта", "Эммен" - 4, "Ваалвейк" - 3, "Утрехт" - 2, "Витесс" - 1, "Гоу Эхед Иглс", "Фортуна" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23