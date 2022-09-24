Феерии Португалии и Украины, провал Испании: результаты Лиги наций 24 сентября

Теги португалияиспанияукраина

Феерии Португалии и Украины, провал Испании: результаты Лиги наций 24 сентября

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Украина уничтожила Армению, Португалия разгромила Чехию, Испания проиграла Швейцарии.

Лига А

Группа 2

Чехия – Португалия - 0:4 (0:2)
Голы: Далот, 33 - 0:1, Фернандеш, 45 - 0:2, Далот, 52 - 0:3, Жота, 82 - 0:4

Испания – Швейцария - 1:2 (0:1)
Голы: Аканджи, 21 - 0:1, Альба, 55 - 1:1, Гарсия, 58 (автогол) - 1:2

Положение команд: Португалия - 10, Испания - 8, Швейцария - 6, Чехия - 4.

Лига В

Группа 1

Армения – Украина - 0:5 (0:1)
Голы: Тымчик, 22 - 0:1, Зубков, 57 - 0:2, Довбик, 69 - 0:3, Игнатенко, 81 - 0:4, Довбик, 84 - 0:5

Шотландия – Ирландия - 2:1 (0:1)
Голы: Иган, 18 - 0:1, Хендри, 49 - 1:1, Кристи, 82 (с пенальти) - 2:1

Положение команд: Шотландия - 12, Украина - 10, Ирландия - 4, Армения - 3.

Группа 2

Израиль – Албания - 2:1 (0:0)
Голы: Вейсман, 46 - 1:0, Узуни, 88 - 1:1, Барибо, 90 - 2:1

Положение команд: Израиль - 8 (4), Исландия - 3 (3), Албания - 1 (3).

Группа 4

Словения – Норвегия - 2:1 (0:0)
Голы: Холанд, 47 - 0:1, Шпорар, 69 - 1:1, Шешко, 81 - 2:1

Сербия – Швеция - 4:1 (2:1)
Голы: Классон, 15 - 0:1, Митрович, 19 - 1:1, Митрович, 45 - 2:1, Митрович, 48 - 3:1, Лукич, 70 - 4:1

Положение команд: Норвегия, Сербия - 10, Словения - 5, Швеция - 3.

Лига С

Группа 2

Северная Ирландия – Косово - 2:1 (0:0)
Голы: Мурики, 58 - 0:1, Уайт, 82 - 1:1, Мадженнис, 90 - 2:1

Кипр – Греция - 1:0 (1:0)
Гол: Ционис, 18 - 1:0

Положение команд: Греция - 12, Косово - 6, Северная Ирландия, Кипр - 5.

Не пропустите: Победа Италии, провал Германии, феерия Болгарии: матчи Лиги наций 23 сентября. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Испания неожиданно проиграла Швейцарии в Лиге наций

Испания неожиданно проиграла Швейцарии в Лиге наций

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа 1 М О
1 Грузия Грузия 6 16
2 Казахстан Казахстан 6 6
3 Латвия Латвия 6 4
4 Андорра Андорра 6 4
Группа 2 М О
1 Беларусь Беларусь 6 14
2 Люксембург Люксембург 6 10
3 Молдова Молдова 6 9
4 Сан-Марино Сан-Марино 6 0
Группа 3 М О
1 Косово Косово 6 14
2 Азербайджан Азербайджан 6 9
3 Фарерские острова Фарерские острова 6 5
4 Мальта Мальта 6 3
Группа 4 М О
1 Македония Македония 6 15
2 Армения Армения 6 10
3 Гибралтар Гибралтар 6 6
4 Лихтенштейн Лихтенштейн 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов