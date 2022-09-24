Феерии Португалии и Украины, провал Испании: результаты Лиги наций 24 сентября
Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен
Состоялись очередные матчи группового этапа Лиги наций. Украина уничтожила Армению, Португалия разгромила Чехию, Испания проиграла Швейцарии.
Лига А
Группа 2
Чехия – Португалия - 0:4 (0:2)
Голы: Далот, 33 - 0:1, Фернандеш, 45 - 0:2, Далот, 52 - 0:3, Жота, 82 - 0:4
Испания – Швейцария - 1:2 (0:1)
Голы: Аканджи, 21 - 0:1, Альба, 55 - 1:1, Гарсия, 58 (автогол) - 1:2
Положение команд: Португалия - 10, Испания - 8, Швейцария - 6, Чехия - 4.
Лига В
Группа 1
Армения – Украина - 0:5 (0:1)
Голы: Тымчик, 22 - 0:1, Зубков, 57 - 0:2, Довбик, 69 - 0:3, Игнатенко, 81 - 0:4, Довбик, 84 - 0:5
Шотландия – Ирландия - 2:1 (0:1)
Голы: Иган, 18 - 0:1, Хендри, 49 - 1:1, Кристи, 82 (с пенальти) - 2:1
Положение команд: Шотландия - 12, Украина - 10, Ирландия - 4, Армения - 3.
Группа 2
Израиль – Албания - 2:1 (0:0)
Голы: Вейсман, 46 - 1:0, Узуни, 88 - 1:1, Барибо, 90 - 2:1
Положение команд: Израиль - 8 (4), Исландия - 3 (3), Албания - 1 (3).
Группа 4
Словения – Норвегия - 2:1 (0:0)
Голы: Холанд, 47 - 0:1, Шпорар, 69 - 1:1, Шешко, 81 - 2:1
Сербия – Швеция - 4:1 (2:1)
Голы: Классон, 15 - 0:1, Митрович, 19 - 1:1, Митрович, 45 - 2:1, Митрович, 48 - 3:1, Лукич, 70 - 4:1
Положение команд: Норвегия, Сербия - 10, Словения - 5, Швеция - 3.
Лига С
Группа 2
Северная Ирландия – Косово - 2:1 (0:0)
Голы: Мурики, 58 - 0:1, Уайт, 82 - 1:1, Мадженнис, 90 - 2:1
Кипр – Греция - 1:0 (1:0)
Гол: Ционис, 18 - 1:0
Положение команд: Греция - 12, Косово - 6, Северная Ирландия, Кипр - 5.
Не пропустите: Победа Италии, провал Германии, феерия Болгарии: матчи Лиги наций 23 сентября. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Феерии Португалии и Украины, провал Испании: результаты Лиги наций 24 сентября
-
Испания неожиданно проиграла Швейцарии в Лиге наций
-
Португалия разгромила Чехию в Лиге наций
-
Украина уничтожила Армению в матче Лиги наций
-
Дембеле получил травму и пропустит матч сборной
-
Бывший тренер сборной Украины будет работать в АПЛ
-
Появились интересные детали трансфера Гризманна в "Барселону"
-
Наставник сборной Германии странно высказался о поражении от Венгрии
-
Французский топ-клуб проведет матч без болельщиков в Лиге чемпионов
-
Жиру обновил многолетний рекорд сборной Франции
-
Появились подробности травмы голкипера "Милана"
-
1
Очередной шедевр от Месси: видеообзор матча Аргентина - Гондурас
-
Месси высказался об изменениях по сравнению с прошлым сезоном
-
Защитник сборной Франции выбыл на два месяца из-за травмы
-
Рабьо окончательно определился с будущим в "Ювентусе"
-
Ключевой игрок "Баварии" травмировался в матче за сборную Канады
-
Лидер сборной Германии нашел причину поражения от Венгрии
-
Мбаппе раскрыл детали конфликта с Федерацией футбола Франции
-
Фанаты "Интера" выступили с требованием уволить президента клуба
-
Названа заявка сборной Украины на матч с Арменией
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4