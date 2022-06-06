Феерии Португалии и Грузии, успех Норвегии: результаты Лиги наций 5 июня
Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен
5 июня состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить крупную победу Португалии над Швейцарией, разгром Болгарии в матче с Болгарией, а также победу Норвегии над Швецией.
Лига А
Группа 2
Португалия – Швейцария - 4:0 (3:0)
Голы: Карвалью, 15 - 1:0, Роналду, 35 - 2:0, Роналду, 39 - 3:0, Канселу, 68 - 4:0
Чехия – Испания - 2:2 (1:1)
Голы: Пешек, 4 - 1:0, Гави, 45 - 1:1, Кухта, 66 - 2:1, Мартинес, 90 - 2:2
Положение команд: Португалия, Чехия - 4, Испания - 2, Швейцария - 0.
Лига В
Группа 4
Швеция – Норвегия - 1:2 (0:1)
Голы: Холанд, 20 (с пенальти) - 0:1, Холанд, 69 - 0:2, Эланга, 90 - 1:2
Сербия – Словения - 4:1 (1:1)
Голы: Митрович, 24 - 1:0, Стоянович, 30 - 1:1, Милинкович-Савич, 56 - 2:1, Йович, 85 - 3:1, Радонич, 90 - 4:1
Положение команд: Норвегия - 6, Сербия, Швеция - 3, Словения - 0.
Лига С
Группа 2
Кипр – Северная Ирландия - 0:0
Косово – Греция - 0:1 (0:1)
Гол: Бакасетас, 36 - 0:1
Положение команд: Греция - 6, Косово - 3, Северная Ирландия, Кипр - 1.
Группа 4
Болгария – Грузия - 2:5 (0:2)
Голы: Давиташвили, 4 - 0:1, Христов, 31 (автогол) - 0:2, Илиев, 50 - 1:2, Зивзивадзе, 52 - 1:3, Кварацхелия, 58 (с пенальти) - 1:4, Казаишвили, 69 - 1:5, Стефанов, 83 - 2:5
Гибралтар – Северная Македония - 0:2 (0:1)
Голы: Барди, 21 - 0:1, Николов, 84 - 0:2
Положение команд: Грузия - 6, Северная Македония - 4, Болгария - 1, Гибралтар - 0.
Лига D
Группа 2
Сан-Марино – Мальта - 0:2 (0:0)
Голы: Бусуттиль, 59 - 0:1, Гийомье, 75 - 0:2
Положение команд: Эстония, Мальта - 3 (1), Сан-Марино - 0 (2).
Не пропустите: Месси забил 5 голов в матче за сборную Аргентины. | https://dailysports.net
Лента новостей
-
Главные новости дня: 5 июня
-
Феерии Португалии и Грузии, успех Норвегии: результаты Лиги наций 5 июня
-
Грузия неожиданно разгромила Болгарию в Лиге наций
-
Холанд принес победу сборной Норвегии в матче со Швецией
-
Испания на 90-й минуте спаслась от поражения в матче с Чехией
-
Португалия разнесла Швейцарию. Роналду сделал дубль
-
Ваноли рассказал, почему не покинул "Спартак" по ходу сезона
-
"Атлетико" назвал "Ньюкаслу" цену на Карраско
-
"Рома" подпишет ветерана "Манчестер Юнайтед"
-
Месси забил 5 голов в матче за сборную Аргентины
-
"Барселона" далека от договоренности по трансферу Рафиньи
-
Рабьо может вернуться в ПСЖ
-
Колумбия победила Саудовскую Аравию
-
Кимпембе высказался о своем будущем в ПСЖ
-
"Тоттенхэм" отказался подписывать Дибалу: названа причина
-
"Атлетико" нацелился на одного из лучших бомбардиров Ла Лиги
-
Определились 30 участников ЧМ-2022
-
Уэльс обыграл Украину и вышел на ЧМ-2022
-
Пьянич может перейти во французский топ-клуб
-
"Интер" может подписать хавбека "Челси"
Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Грузия
|6
|16
|2
|Казахстан
|6
|6
|3
|Латвия
|6
|4
|4
|Андорра
|6
|4
|Группа 2
|М
|О
|1
|Беларусь
|6
|14
|2
|Люксембург
|6
|10
|3
|Молдова
|6
|9
|4
|Сан-Марино
|6
|0
|Группа 3
|М
|О
|1
|Косово
|6
|14
|2
|Азербайджан
|6
|9
|3
|Фарерские острова
|6
|5
|4
|Мальта
|6
|3
|Группа 4
|М
|О
|1
|Македония
|6
|15
|2
|Армения
|6
|10
|3
|Гибралтар
|6
|6
|4
|Лихтенштейн
|6
|4