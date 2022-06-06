Феерии Португалии и Грузии, успех Норвегии: результаты Лиги наций 5 июня

Фото: твиттер сборной Португалии/Автор неизвестен

5 июня состоялись матчи 2-го тура группового этапа Лиги наций. Стоит отметить крупную победу Португалии над Швейцарией, разгром Болгарии в матче с Болгарией, а также победу Норвегии над Швецией.

Лига А

Группа 2

Португалия – Швейцария - 4:0 (3:0)

Голы: Карвалью, 15 - 1:0, Роналду, 35 - 2:0, Роналду, 39 - 3:0, Канселу, 68 - 4:0

Чехия – Испания - 2:2 (1:1)

Голы: Пешек, 4 - 1:0, Гави, 45 - 1:1, Кухта, 66 - 2:1, Мартинес, 90 - 2:2

Положение команд: Португалия, Чехия - 4, Испания - 2, Швейцария - 0.

Лига В

Группа 4

Швеция – Норвегия - 1:2 (0:1)

Голы: Холанд, 20 (с пенальти) - 0:1, Холанд, 69 - 0:2, Эланга, 90 - 1:2

Сербия – Словения - 4:1 (1:1)

Голы: Митрович, 24 - 1:0, Стоянович, 30 - 1:1, Милинкович-Савич, 56 - 2:1, Йович, 85 - 3:1, Радонич, 90 - 4:1

Положение команд: Норвегия - 6, Сербия, Швеция - 3, Словения - 0.

Лига С

Группа 2

Кипр – Северная Ирландия - 0:0

Косово – Греция - 0:1 (0:1)

Гол: Бакасетас, 36 - 0:1

Положение команд: Греция - 6, Косово - 3, Северная Ирландия, Кипр - 1.

Группа 4

Болгария – Грузия - 2:5 (0:2)

Голы: Давиташвили, 4 - 0:1, Христов, 31 (автогол) - 0:2, Илиев, 50 - 1:2, Зивзивадзе, 52 - 1:3, Кварацхелия, 58 (с пенальти) - 1:4, Казаишвили, 69 - 1:5, Стефанов, 83 - 2:5

Гибралтар – Северная Македония - 0:2 (0:1)

Голы: Барди, 21 - 0:1, Николов, 84 - 0:2

Положение команд: Грузия - 6, Северная Македония - 4, Болгария - 1, Гибралтар - 0.

Лига D

Группа 2

Сан-Марино – Мальта - 0:2 (0:0)

Голы: Бусуттиль, 59 - 0:1, Гийомье, 75 - 0:2

Положение команд: Эстония, Мальта - 3 (1), Сан-Марино - 0 (2).

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