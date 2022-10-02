Феерии "Монако" и "Марселя", сложная победа ПСЖ: результаты 9-го тура Лиги 1

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Феерии "Монако" и "Марселя", сложная победа ПСЖ: результаты 9-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Франции. "Монако" и "Марсель" разгромили "Нант" и "Анжер", ПСЖ не без труда победил "Ниццу".

ПСЖ – "Ницца" - 2:1 (1:0)
Голы: Месси, 28 - 1:0, Лаборд, 47 - 1:1, Мбаппе, 83 - 2:1

"Монако" – "Нант" - 4:1 (3:0)
Голы: Эмболо, 2 - 1:0, Бен-Йеддер, 6 - 2:0, Бен-Йеддер, 28 - 3:0, Бен-Йеддер, 62 (с пенальти) - 4:0, Кайо Энрике, 79 (автогол) - 4:1

"Лорьян" – "Лилль" - 2:1 (1:0)
Голы: Диаките, 9 (автогол) - 1:0, Дэвид, 78 - 1:1, Ле Бри, 87 - 2:1

"Анжер" – "Марсель" - 0:3 (0:1)
Голы: Клосс, 35 - 0:1, Суарес, 50 - 0:2, Жерсон, 59 - 0:3

"Труа" – "Реймс" - 2:2 (0:1)
Голы: Балогун, 12 - 0:1, Одобер, 51 - 1:1, Ито, 54 - 1:2, Поросо, 90 - 2:2

"Тулуза" – "Монпелье" - 4:2 (3:1)
Голы: Коцца, 7 - 0:1, Спирингс, 18 - 1:1, Абухляль, 24 - 2:1, Шаиби, 31 - 3:1, Деягере, 48 - 4:1, Ваи, 68 - 4:2

"Осер" – "Брест" - 1:1 (0:0)
Голы: Слимани, 64 - 0:1, Ньянг, 86 (с пенальти) - 1:1

"Аяччо" – "Клермон" - 1:3 (0:1)
Голы: Кье, 11 - 0:1, Авинель, 70 - 1:1, Рашани, 89 - 1:2, Доссу, 90 - 1:3

"Страсбур" – "Ренн" - 1:3 (0:1)
Голы: Калимуэндо, 38 - 0:1, Терье, 49 - 0:2, Гуири, 61 - 0:3, Диалло, 72 (с пенальти) - 1:3

Положение команд: ПСЖ - 25, "Марсель" - 23, "Лорьян" - 22, "Ланс" - 21, "Монако" - 17, "Ренн" - 15, "Лион", "Лилль", "Клермон" - 13, "Монпелье" - 12, "Труа", "Тулуза" - 11, "Ницца", "Осер", "Анжер" - 8, "Нант", "Реймс" - 7, "Брест" - 6, "Страсбур" - 5, "Аяччо" - 4.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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