Феерии "Монако" и "Марселя", сложная победа ПСЖ: результаты 9-го тура Лиги 1

Фото: твиттер ПСЖ/Автор неизвестен

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Франции. "Монако" и "Марсель" разгромили "Нант" и "Анжер", ПСЖ не без труда победил "Ниццу".

ПСЖ – "Ницца" - 2:1 (1:0)

Голы: Месси, 28 - 1:0, Лаборд, 47 - 1:1, Мбаппе, 83 - 2:1

"Монако" – "Нант" - 4:1 (3:0)

Голы: Эмболо, 2 - 1:0, Бен-Йеддер, 6 - 2:0, Бен-Йеддер, 28 - 3:0, Бен-Йеддер, 62 (с пенальти) - 4:0, Кайо Энрике, 79 (автогол) - 4:1

"Лорьян" – "Лилль" - 2:1 (1:0)

Голы: Диаките, 9 (автогол) - 1:0, Дэвид, 78 - 1:1, Ле Бри, 87 - 2:1

"Анжер" – "Марсель" - 0:3 (0:1)

Голы: Клосс, 35 - 0:1, Суарес, 50 - 0:2, Жерсон, 59 - 0:3

"Труа" – "Реймс" - 2:2 (0:1)

Голы: Балогун, 12 - 0:1, Одобер, 51 - 1:1, Ито, 54 - 1:2, Поросо, 90 - 2:2

"Тулуза" – "Монпелье" - 4:2 (3:1)

Голы: Коцца, 7 - 0:1, Спирингс, 18 - 1:1, Абухляль, 24 - 2:1, Шаиби, 31 - 3:1, Деягере, 48 - 4:1, Ваи, 68 - 4:2

"Осер" – "Брест" - 1:1 (0:0)

Голы: Слимани, 64 - 0:1, Ньянг, 86 (с пенальти) - 1:1

"Аяччо" – "Клермон" - 1:3 (0:1)

Голы: Кье, 11 - 0:1, Авинель, 70 - 1:1, Рашани, 89 - 1:2, Доссу, 90 - 1:3

"Страсбур" – "Ренн" - 1:3 (0:1)

Голы: Калимуэндо, 38 - 0:1, Терье, 49 - 0:2, Гуири, 61 - 0:3, Диалло, 72 (с пенальти) - 1:3

Положение команд: ПСЖ - 25, "Марсель" - 23, "Лорьян" - 22, "Ланс" - 21, "Монако" - 17, "Ренн" - 15, "Лион", "Лилль", "Клермон" - 13, "Монпелье" - 12, "Труа", "Тулуза" - 11, "Ницца", "Осер", "Анжер" - 8, "Нант", "Реймс" - 7, "Брест" - 6, "Страсбур" - 5, "Аяччо" - 4.

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