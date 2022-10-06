Феерии "Ман Сити" и "Челси", позор "Милана": результаты Лиги чемпионов 5 октября

Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупные победы "Манчестер Сити" и "Челси" над "Копенгагеном" и "Миланом", а также разгром "Севильи" в поединке с дортмундской "Боруссией".

Группа Е

"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Динамо" Загреб Хорватия - 1:0 (0:0)

Гол: Окафор, 71 (с пенальти) - 1:0

"Челси" Англия – "Милан" Италия - 3:0 (1:0)

Голы: Фофана, 24 - 1:0, Обамеянг, 56 - 2:0, Джеймс, 61 - 3:0

Положение команд: "Ред Булл Зальцбург" - 5, "Челси", "Милан" - 4, "Динамо" - 3.

Группа F

"Реал" Испания – "Шахтер" Украина - 2:1 (2:1)

Голы: Родриго, 13 - 1:0, Винисиус Жуниор, 28 - 2:0, Зубков, 39 - 2:1

"РБ Лейпциг" Германия – "Селтик" Шотландия - 3:1 (1:0)

Голы: Нкунку, 27 - 1:0, Жота, 47 - 1:1, Силва, 64 - 2:1, Силва, 77 - 3:1

Положение команд: "Реал" - 9, "Шахтер" - 4, "РБ Лейпциг" - 3, "Селтик" - 1.

Группа G

"Манчестер Сити" Англия – "Копенгаген" Дания - 5:0 (3:0)

Голы: Холанд, 7 - 1:0, Холанд, 32 - 2:0, Хочолава, 39 (автогол) - 3:0, Марез, 55 (с пенальти) - 4:0, Альварес, 76 - 5:0

"Севилья" Испания – "Боруссия" Дортмунд Германия - 1:4 (0:3)

Голы: Геррейру, 6 - 0:1, Беллингем, 41 - 0:2, Адейеми, 43 - 0:3, Эн-Несири, 51 - 1:3, Брандт, 75 - 1:4

Положение команд: "Манчестер Сити" - 9, "Боруссия" - 6, "Севилья", "Копенгаген" - 1.

Группа Н

"Бенфика" Португалия – ПСЖ Франция - 1:1 (1:1)

Голы: Месси, 22 - 0:1, Данилу, 41 (автогол) - 1:1

"Ювентус" Италия – "Маккаби" Хайфа Израиль - 3:1 (1:0)

Голы: Рабьо, 35 - 1:0, Влахович, 50 - 2:0, Давид, 75 - 2:1, Рабьо, 83 - 3:1

Положение команд: ПСЖ, "Бенфика" - 7, "Ювентус" - 3, "Маккаби" - 0.

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