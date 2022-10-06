Феерии "Ман Сити" и "Челси", позор "Милана": результаты Лиги чемпионов 5 октября
Фото: твиттер "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупные победы "Манчестер Сити" и "Челси" над "Копенгагеном" и "Миланом", а также разгром "Севильи" в поединке с дортмундской "Боруссией".
Группа Е
"Ред Булл Зальцбург" Австрия – "Динамо" Загреб Хорватия - 1:0 (0:0)
Гол: Окафор, 71 (с пенальти) - 1:0
"Челси" Англия – "Милан" Италия - 3:0 (1:0)
Голы: Фофана, 24 - 1:0, Обамеянг, 56 - 2:0, Джеймс, 61 - 3:0
Положение команд: "Ред Булл Зальцбург" - 5, "Челси", "Милан" - 4, "Динамо" - 3.
Группа F
"Реал" Испания – "Шахтер" Украина - 2:1 (2:1)
Голы: Родриго, 13 - 1:0, Винисиус Жуниор, 28 - 2:0, Зубков, 39 - 2:1
"РБ Лейпциг" Германия – "Селтик" Шотландия - 3:1 (1:0)
Голы: Нкунку, 27 - 1:0, Жота, 47 - 1:1, Силва, 64 - 2:1, Силва, 77 - 3:1
Положение команд: "Реал" - 9, "Шахтер" - 4, "РБ Лейпциг" - 3, "Селтик" - 1.
Группа G
"Манчестер Сити" Англия – "Копенгаген" Дания - 5:0 (3:0)
Голы: Холанд, 7 - 1:0, Холанд, 32 - 2:0, Хочолава, 39 (автогол) - 3:0, Марез, 55 (с пенальти) - 4:0, Альварес, 76 - 5:0
"Севилья" Испания – "Боруссия" Дортмунд Германия - 1:4 (0:3)
Голы: Геррейру, 6 - 0:1, Беллингем, 41 - 0:2, Адейеми, 43 - 0:3, Эн-Несири, 51 - 1:3, Брандт, 75 - 1:4
Положение команд: "Манчестер Сити" - 9, "Боруссия" - 6, "Севилья", "Копенгаген" - 1.
Группа Н
"Бенфика" Португалия – ПСЖ Франция - 1:1 (1:1)
Голы: Месси, 22 - 0:1, Данилу, 41 (автогол) - 1:1
"Ювентус" Италия – "Маккаби" Хайфа Израиль - 3:1 (1:0)
Голы: Рабьо, 35 - 1:0, Влахович, 50 - 2:0, Давид, 75 - 2:1, Рабьо, 83 - 3:1
Положение команд: ПСЖ, "Бенфика" - 7, "Ювентус" - 3, "Маккаби" - 0.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4