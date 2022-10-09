Феерии "Байера" и "Боруссии" М, ничья "Боруссии" Д и "Баварии": результаты 9-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить ничью между дортмундской "Боруссией" и "Баварией", крупные победы "Байера" и менхенгладбахской "Боруссией" над "Айнтрахтом" и "Кельном".

"Штутгарт" – "Унион" - 0:1 (0:0)

Гол: Йеккель, 76 - 0:1

"Боруссия" Д – "Бавария" - 2:2 (0:1)

Голы: Горетцка, 33 - 0:1, Сане, 53 - 0:2, Мукоко, 74 - 1:2, Модест, 90+5 - 2:2

"Байер" – "Шальке" - 4:0 (2:0)

Голы: Диаби, 38 - 1:0, Фримпонг, 41 - 2:0, Фримпонг, 52 - 3:0, Паулиньо, 90 - 4:0

"Хоффенхайм" – "Вердер" - 1:2 (1:1)

Голы: Дукш, 18 - 0:1, Даббур, 32 - 1:1, Фюллькруг, 87 (с пенальти) - 1:2

"Герта" – "Фрайбург" - 2:2 (1:1)

Голы: Кьере, 22 - 0:1, Лукебакио, 34 (с пенальти) - 1:1, Сердар, 61 - 2:1, Шаде, 78 - 2:2

"Боруссия" М – "Кельн" - 5:2 (2:1)

Голы: Фридрих, 27 - 1:0, Кайнц, 31 (с пенальти) - 1:1, Бенсебайни, 45 (с пенальти) - 2:1, Штиндль, 47 - 3:1, Бенсебайни, 76 - 4:1, Хусейнбашич, 83 - 4:2, Тюрам, 90 - 5:2

"Аугсбург" – "Вольфсбург" - 1:1 (0:1)

Голы: Герхардт, 27 - 0:1, Гумны, 55 - 1:1

"Майнц" – "РБ Лейпциг" - 1:1 (1:0)

Голы: Ингвартсен, 45 - 1:0, Нкунку, 80 - 1:1

"Бохум" – "Айнтрахт" - 3:0 (0:0)

Голы: Хофманн, 71 - 1:0, Ндика, 87 (автогол) - 2:0, Ферстер, 90 - 3:0

Положение команд: "Унион" - 20, "Фрайбург" - 18, "Бавария", "Боруссия" Д - 16, "Вердер", "Боруссия" М - 15, "Хоффенхайм", "Айнтрахт" - 14, "Кельн", "Аугсбург" - 13, "РБ Лейпциг", "Майнц" - 12, "Вольфсбург" - 9, "Герта", "Байер" - 8, "Шальке" - 6, "Штутгарт" - 5, "Бохум" - 4.