Феерии "Байера" и "Боруссии" М, ничья "Боруссии" Д и "Баварии": результаты 9-го тура Бундеслиги

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Феерии "Байера" и "Боруссии" М, ничья "Боруссии" Д и "Баварии": результаты 9-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер менхенгладбахской "Боруссии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 9-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить ничью между дортмундской "Боруссией" и "Баварией", крупные победы "Байера" и менхенгладбахской "Боруссией" над "Айнтрахтом" и "Кельном".

"Штутгарт" – "Унион" - 0:1 (0:0)
Гол: Йеккель, 76 - 0:1

"Боруссия" Д – "Бавария" - 2:2 (0:1)
Голы: Горетцка, 33 - 0:1, Сане, 53 - 0:2, Мукоко, 74 - 1:2, Модест, 90+5 - 2:2

"Байер" – "Шальке" - 4:0 (2:0)
Голы: Диаби, 38 - 1:0, Фримпонг, 41 - 2:0, Фримпонг, 52 - 3:0, Паулиньо, 90 - 4:0

"Хоффенхайм" – "Вердер" - 1:2 (1:1)
Голы: Дукш, 18 - 0:1, Даббур, 32 - 1:1, Фюллькруг, 87 (с пенальти) - 1:2

"Герта" – "Фрайбург" - 2:2 (1:1)
Голы: Кьере, 22 - 0:1, Лукебакио, 34 (с пенальти) - 1:1, Сердар, 61 - 2:1, Шаде, 78 - 2:2

"Боруссия" М – "Кельн" - 5:2 (2:1)
Голы: Фридрих, 27 - 1:0, Кайнц, 31 (с пенальти) - 1:1, Бенсебайни, 45 (с пенальти) - 2:1, Штиндль, 47 - 3:1, Бенсебайни, 76 - 4:1, Хусейнбашич, 83 - 4:2, Тюрам, 90 - 5:2

"Аугсбург" – "Вольфсбург" - 1:1 (0:1)
Голы: Герхардт, 27 - 0:1, Гумны, 55 - 1:1

"Майнц" – "РБ Лейпциг" - 1:1 (1:0)
Голы: Ингвартсен, 45 - 1:0, Нкунку, 80 - 1:1

"Бохум" – "Айнтрахт" - 3:0 (0:0)
Голы: Хофманн, 71 - 1:0, Ндика, 87 (автогол) - 2:0, Ферстер, 90 - 3:0

Положение команд: "Унион" - 20, "Фрайбург" - 18, "Бавария", "Боруссия" Д - 16, "Вердер", "Боруссия" М - 15, "Хоффенхайм", "Айнтрахт" - 14, "Кельн", "Аугсбург" - 13, "РБ Лейпциг", "Майнц" - 12, "Вольфсбург" - 9, "Герта", "Байер" - 8, "Шальке" - 6, "Штутгарт" - 5, "Бохум" - 4.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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