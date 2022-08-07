Феерии "Баварии" и "Фрайбурга", успех Дортмунда: результаты 1-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить разгромные победы "Баварии" и "Фрайбурга" над "Айнтрахтом" и "Аугсбургом", а также успех дортмундской "Боруссии" в поединке с "Байером".
"Айнтрахт" – "Бавария" - 1:6 (0:5)
Голы: Киммих, 5 - 0:1, Павар, 10 - 0:2, Мане, 29 - 0:3, Мусиала, 35 - 0:4, Гнабри, 43 - 0:5, Коло-Муани, 64 - 1:5, Мусиала, 83 - 1:6
"Боруссия" Дортмунд – "Байер" - 1:0 (1:0)
Гол: Ройс, 9 - 1:0
"Штутгарт" – "РБ Лейпциг" - 1:1 (1:1)
Голы: Нкунку, 8 - 0:1, Ахамада, 31 - 1:1
"Кельн" – "Шальке" - 3:1 (0:0)
Голы: Килиан, 49 - 1:0, Кайнц, 62 - 2:0, Бюльтер, 76 - 2:1, Любичич, 80 - 3:1
"Унион" – "Герта" - 3:1 (1:0)
Голы: Сьебатшо, 31 - 1:0, Беккер, 50 - 2:0, Кнохе, 54 - 3:0, Лукебакио, 85 - 3:1
"Боруссия" Менхенгладбах – "Хоффенхайм" - 3:1 (1:1)
Голы: Сков, 25 - 0:1, Бенсебайни, 42 - 1:1, Тюрам, 71 - 2:1, Эльведи, 78 - 3:1
"Вольфсбург" – "Вердер" - 2:2 (1:2)
Голы: Нмеча, 11 - 1:0, Фюллькруг, 21 - 1:1, Битенкур, 23 - 1:2, Гилавоги, 84 - 2:2
"Бохум" – "Майнц" - 1:2 (1:1)
Голы: Онисиво, 25 - 0:1, Штегер, 39 - 1:1, Онисиво, 77 - 1:2
"Аугсбург" – "Фрайбург" - 0:4 (0:0)
Голы: Грегорич, 46 - 0:1, Грифо, 47 - 0:2, Гинтер, 61 - 0:3, Доан, 78 - 0:4
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20