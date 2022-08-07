Феерии "Баварии" и "Фрайбурга", успех Дортмунда: результаты 1-го тура Бундеслиги

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Феерии "Баварии" и "Фрайбурга", успех Дортмунда: результаты 1-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить разгромные победы "Баварии" и "Фрайбурга" над "Айнтрахтом" и "Аугсбургом", а также успех дортмундской "Боруссии" в поединке с "Байером".

"Айнтрахт" – "Бавария" - 1:6 (0:5)
Голы: Киммих, 5 - 0:1, Павар, 10 - 0:2, Мане, 29 - 0:3, Мусиала, 35 - 0:4, Гнабри, 43 - 0:5, Коло-Муани, 64 - 1:5, Мусиала, 83 - 1:6

"Боруссия" Дортмунд – "Байер" - 1:0 (1:0)
Гол: Ройс, 9 - 1:0

"Штутгарт" – "РБ Лейпциг" - 1:1 (1:1)
Голы: Нкунку, 8 - 0:1, Ахамада, 31 - 1:1

"Кельн" – "Шальке" - 3:1 (0:0)
Голы: Килиан, 49 - 1:0, Кайнц, 62 - 2:0, Бюльтер, 76 - 2:1, Любичич, 80 - 3:1 

"Унион" – "Герта" - 3:1 (1:0)
Голы: Сьебатшо, 31 - 1:0, Беккер, 50 - 2:0, Кнохе, 54 - 3:0, Лукебакио, 85 - 3:1

"Боруссия" Менхенгладбах – "Хоффенхайм" - 3:1 (1:1)
Голы: Сков, 25 - 0:1, Бенсебайни, 42 - 1:1, Тюрам, 71 - 2:1, Эльведи, 78 - 3:1

"Вольфсбург" – "Вердер" - 2:2 (1:2)
Голы: Нмеча, 11 - 1:0, Фюллькруг, 21 - 1:1, Битенкур, 23 - 1:2, Гилавоги, 84 - 2:2

"Бохум" – "Майнц" - 1:2 (1:1)
Голы: Онисиво, 25 - 0:1, Штегер, 39 - 1:1, Онисиво, 77 - 1:2

"Аугсбург" – "Фрайбург" - 0:4 (0:0)
Голы: Грегорич, 46 - 0:1, Грифо, 47 - 0:2, Гинтер, 61 - 0:3, Доан, 78 - 0:4

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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