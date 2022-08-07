Феерии "Баварии" и "Фрайбурга", успех Дортмунда: результаты 1-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 1-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить разгромные победы "Баварии" и "Фрайбурга" над "Айнтрахтом" и "Аугсбургом", а также успех дортмундской "Боруссии" в поединке с "Байером".

"Айнтрахт" – "Бавария" - 1:6 (0:5)

Голы: Киммих, 5 - 0:1, Павар, 10 - 0:2, Мане, 29 - 0:3, Мусиала, 35 - 0:4, Гнабри, 43 - 0:5, Коло-Муани, 64 - 1:5, Мусиала, 83 - 1:6

"Боруссия" Дортмунд – "Байер" - 1:0 (1:0)

Гол: Ройс, 9 - 1:0

"Штутгарт" – "РБ Лейпциг" - 1:1 (1:1)

Голы: Нкунку, 8 - 0:1, Ахамада, 31 - 1:1

"Кельн" – "Шальке" - 3:1 (0:0)

Голы: Килиан, 49 - 1:0, Кайнц, 62 - 2:0, Бюльтер, 76 - 2:1, Любичич, 80 - 3:1

"Унион" – "Герта" - 3:1 (1:0)

Голы: Сьебатшо, 31 - 1:0, Беккер, 50 - 2:0, Кнохе, 54 - 3:0, Лукебакио, 85 - 3:1

"Боруссия" Менхенгладбах – "Хоффенхайм" - 3:1 (1:1)

Голы: Сков, 25 - 0:1, Бенсебайни, 42 - 1:1, Тюрам, 71 - 2:1, Эльведи, 78 - 3:1

"Вольфсбург" – "Вердер" - 2:2 (1:2)

Голы: Нмеча, 11 - 1:0, Фюллькруг, 21 - 1:1, Битенкур, 23 - 1:2, Гилавоги, 84 - 2:2

"Бохум" – "Майнц" - 1:2 (1:1)

Голы: Онисиво, 25 - 0:1, Штегер, 39 - 1:1, Онисиво, 77 - 1:2

"Аугсбург" – "Фрайбург" - 0:4 (0:0)

Голы: Грегорич, 46 - 0:1, Грифо, 47 - 0:2, Гинтер, 61 - 0:3, Доан, 78 - 0:4

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