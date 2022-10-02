Феерии "Баварии" и "РБ Лейпциг", поражение Дортмунда: результаты 8-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупные победы "Баварии" и "РБ Лейпциг" над "Байером" и "Бохумом", а также поражение дортмундской "Боруссии" от "Кельна".

"Бавария" – "Байер" - 4:0 (3:0)

Голы: Сане, 3 - 1:0, Мусиала, 17 - 2:0, Мане, 38 - 3:0, Мюллер, 84 - 4:0

"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 3:2 (0:1)

Голы: Брандт, 31 - 0:1, Кайнц, 53 - 1:1, Тиггес, 56 - 2:1, Любичич, 71 - 3:1, Шмитц, 78 (автогол) - 3:2

"Айнтрахт" – "Унион" - 2:0 (2:0)

Голы: Гетце, 12 - 1:0, Линдстрем, 42 - 2:0

"Фрайбург" – "Майнц" - 2:1 (2:0)

Голы: Грегорич, 3 - 1:0, Кьере, 37 - 2:0, Аарон Мартин, 52 - 2:1

"РБ Лейпциг" – "Бохум" - 4:0 (2:0)

Голы: Вернер, 15 - 1:0, Нкунку, 23 (с пенальти) - 2:0, Вернер, 53 - 3:0, Нкунку, 85 - 4:0

"Герта" – "Хоффенхайм" - 1:1 (1:1)

Голы: Крамарич, 25 - 0:1, Лукебакио, 37 - 1:1

"Шальке" – "Аугсбург" - 2:3 (1:2)

Голы: Демирович, 9 - 0:1, Демирович, 21 - 0:2, Теродде, 33 - 1:2, Краус, 63 - 2:2, Хан, 77 - 2:3

"Вольфсбург" – "Штутгарт" - 3:2 (2:2)

Голы: Гирасси, 22 - 0:1, Мармуш, 23 - 1:1, Арнольд, 38 - 2:1, Мавропанос, 45 - 2:2, Герхардт, 90 - 3:2

"Вердер" – "Боруссия" Менхенгладбах - 5:1 (4:0)

Голы: Фюллькруг, 5 - 1:0, Дукш, 8 - 2:0, Фюллькруг, 13 - 3:0, Бенсебайни, 37 (автогол) - 4:0, Тюрам, 63 - 4:1, Вайзер, 73 - 5:1

Положение команд: "Унион", "Фрайбург" - 17, "Бавария", "Боруссия" Д - 15, "Хоффенхайм", "Айнтрахт" - 14, "Кельн" - 13, "Вердер", "Боруссия" М, "Аугсбург" - 12, "РБ Лейпциг", "Майнц" - 11, "Вольфсбург" - 8, "Герта" - 7, "Шальке" - 6, "Штутгарт", "Байер" - 5, "Бохум" - 1.

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