Феерии "Баварии" и "РБ Лейпциг", поражение Дортмунда: результаты 8-го тура Бундеслиги

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Феерии "Баварии" и "РБ Лейпциг", поражение Дортмунда: результаты 8-го тура Бундеслиги

Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупные победы "Баварии" и "РБ Лейпциг" над "Байером" и "Бохумом", а также поражение дортмундской "Боруссии" от "Кельна".

"Бавария" – "Байер" - 4:0 (3:0)
Голы: Сане, 3 - 1:0, Мусиала, 17 - 2:0, Мане, 38 - 3:0, Мюллер, 84 - 4:0

"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 3:2 (0:1)
Голы: Брандт, 31 - 0:1, Кайнц, 53 - 1:1, Тиггес, 56 - 2:1, Любичич, 71 - 3:1, Шмитц, 78 (автогол) - 3:2

"Айнтрахт" – "Унион" - 2:0 (2:0)
Голы: Гетце, 12 - 1:0, Линдстрем, 42 - 2:0

"Фрайбург" – "Майнц" - 2:1 (2:0)
Голы: Грегорич, 3 - 1:0, Кьере, 37 - 2:0, Аарон Мартин, 52 - 2:1

"РБ Лейпциг" – "Бохум" - 4:0 (2:0)
Голы: Вернер, 15 - 1:0, Нкунку, 23 (с пенальти) - 2:0, Вернер, 53 - 3:0, Нкунку, 85 - 4:0

"Герта" – "Хоффенхайм" - 1:1 (1:1)
Голы: Крамарич, 25 - 0:1, Лукебакио, 37 - 1:1

"Шальке" – "Аугсбург" - 2:3 (1:2)
Голы: Демирович, 9 - 0:1, Демирович, 21 - 0:2, Теродде, 33 - 1:2, Краус, 63 - 2:2, Хан, 77 - 2:3

"Вольфсбург" – "Штутгарт" - 3:2 (2:2)
Голы: Гирасси, 22 - 0:1, Мармуш, 23 - 1:1, Арнольд, 38 - 2:1, Мавропанос, 45 - 2:2, Герхардт, 90 - 3:2

"Вердер" – "Боруссия" Менхенгладбах - 5:1 (4:0)
Голы: Фюллькруг, 5 - 1:0, Дукш, 8 - 2:0, Фюллькруг, 13 - 3:0, Бенсебайни, 37 (автогол) - 4:0, Тюрам, 63 - 4:1, Вайзер, 73 - 5:1

Положение команд: "Унион", "Фрайбург" - 17, "Бавария", "Боруссия" Д - 15, "Хоффенхайм", "Айнтрахт" - 14, "Кельн" - 13, "Вердер", "Боруссия" М, "Аугсбург" - 12, "РБ Лейпциг", "Майнц" - 11, "Вольфсбург" - 8, "Герта" - 7, "Шальке" - 6, "Штутгарт", "Байер" - 5, "Бохум" - 1.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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