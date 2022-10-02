Феерии "Баварии" и "РБ Лейпциг", поражение Дортмунда: результаты 8-го тура Бундеслиги
Фото: твиттер "Баварии"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 8-го тура чемпионата Германии. Стоит отметить крупные победы "Баварии" и "РБ Лейпциг" над "Байером" и "Бохумом", а также поражение дортмундской "Боруссии" от "Кельна".
"Бавария" – "Байер" - 4:0 (3:0)
Голы: Сане, 3 - 1:0, Мусиала, 17 - 2:0, Мане, 38 - 3:0, Мюллер, 84 - 4:0
"Кельн" – "Боруссия" Дортмунд - 3:2 (0:1)
Голы: Брандт, 31 - 0:1, Кайнц, 53 - 1:1, Тиггес, 56 - 2:1, Любичич, 71 - 3:1, Шмитц, 78 (автогол) - 3:2
"Айнтрахт" – "Унион" - 2:0 (2:0)
Голы: Гетце, 12 - 1:0, Линдстрем, 42 - 2:0
"Фрайбург" – "Майнц" - 2:1 (2:0)
Голы: Грегорич, 3 - 1:0, Кьере, 37 - 2:0, Аарон Мартин, 52 - 2:1
"РБ Лейпциг" – "Бохум" - 4:0 (2:0)
Голы: Вернер, 15 - 1:0, Нкунку, 23 (с пенальти) - 2:0, Вернер, 53 - 3:0, Нкунку, 85 - 4:0
"Герта" – "Хоффенхайм" - 1:1 (1:1)
Голы: Крамарич, 25 - 0:1, Лукебакио, 37 - 1:1
"Шальке" – "Аугсбург" - 2:3 (1:2)
Голы: Демирович, 9 - 0:1, Демирович, 21 - 0:2, Теродде, 33 - 1:2, Краус, 63 - 2:2, Хан, 77 - 2:3
"Вольфсбург" – "Штутгарт" - 3:2 (2:2)
Голы: Гирасси, 22 - 0:1, Мармуш, 23 - 1:1, Арнольд, 38 - 2:1, Мавропанос, 45 - 2:2, Герхардт, 90 - 3:2
"Вердер" – "Боруссия" Менхенгладбах - 5:1 (4:0)
Голы: Фюллькруг, 5 - 1:0, Дукш, 8 - 2:0, Фюллькруг, 13 - 3:0, Бенсебайни, 37 (автогол) - 4:0, Тюрам, 63 - 4:1, Вайзер, 73 - 5:1
Положение команд: "Унион", "Фрайбург" - 17, "Бавария", "Боруссия" Д - 15, "Хоффенхайм", "Айнтрахт" - 14, "Кельн" - 13, "Вердер", "Боруссия" М, "Аугсбург" - 12, "РБ Лейпциг", "Майнц" - 11, "Вольфсбург" - 8, "Герта" - 7, "Шальке" - 6, "Штутгарт", "Байер" - 5, "Бохум" - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20