Феерии "Барселоны" и "Реала", провал "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить крупные победы "Барселоны" и "Реала" над "Реалом Сосьедад" и "Сельтой", а также поражение "Атлетико" от "Вильярреала".

"Реал Сосьедад" – "Барселона" - 1:4 (1:1)

Голы: Левандовски, 1 - 0:1, Исак, 6 - 1:1, Дембеле, 66 - 1:2, Левандовски, 68 - 1:3, Фати, 79 - 1:4

"Сельта" – "Реал" - 1:4 (1:2)

Голы: Бензема, 14 (с пенальти) - 0:1, Аспас, 23 (с пенальти) - 1:1, Модрич, 41 - 1:2, Винисиус Жуниор, 56 - 1:3, Вальверде, 66 - 1:4

"Эспаньол" – "Райо Вальекано" - 0:2 (0:1)

Голы: Паласон, 40 - 0:1, Сисс, 59 - 0:2

"Атлетик" – "Валенсия" - 1:0 (1:0)

Гол: Беренгер, 42 - 1:0

"Атлетико" – "Вильярреал" - 0:2 (0:0)

Голы: Пино, 73 - 0:1, Морено, 90+8 - 0:2

"Эльче" – "Альмерия" - 1:1 (1:1)

Голы: Садик, 23 - 0:1, Кольядо, 30 - 1:1

"Севилья" – "Вальядолид" - 1:1 (0:0)

Голы: Ануар, 80 - 0:1, Рекик, 86 - 1:1

"Осасуна" – "Кадис" - 2:0 (1:0)

Голы: Авила, 37 (с пенальти) - 1:0, Кике Гарсия, 79 (с пенальти) - 2:0

"Мальорка" – "Бетис" - 1:2 (0:1)

Голы: Иглесиас, 9 (с пенальти) - 0:1, Мурики, 56 - 1:1, Иглесиас, 73 (с пенальти) - 1:2

"Жирона" – "Хетафе" - 3:1 (1:0)

Голы: Стуани, 42 - 1:0, Дуарте, 47 (автогол) - 2:0, Кастельянос, 64 - 3:0, Унал, 73 - 3:1

Положение команд: "Вильярреал", "Реал", "Бетис", "Осасуна" - 6, "Барселона", "Райо Вальекано", "Атлетик" - 4, "Атлетико", "Жирона", "Валенсия", "Реал Сосьедад" - 3, "Севилья", "Альмерия", "Мальорка", "Эспаньол", "Сельта", "Эльче", "Вальядолид" - 1, "Кадис", "Хетафе" - 0.

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