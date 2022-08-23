Феерии "Барселоны" и "Реала", провал "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги

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Феерии "Барселоны" и "Реала", провал "Атлетико": результаты 3-го тура Ла Лиги

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 2-го тура чемпионата Испании. Стоит отметить крупные победы "Барселоны" и "Реала" над "Реалом Сосьедад" и "Сельтой", а также поражение "Атлетико" от "Вильярреала".

"Реал Сосьедад" – "Барселона" - 1:4 (1:1)
Голы: Левандовски, 1 - 0:1, Исак, 6 - 1:1, Дембеле, 66 - 1:2, Левандовски, 68 - 1:3, Фати, 79 - 1:4

"Сельта" – "Реал" - 1:4 (1:2)
Голы: Бензема, 14 (с пенальти) - 0:1, Аспас, 23 (с пенальти) - 1:1, Модрич, 41 - 1:2, Винисиус Жуниор, 56 - 1:3, Вальверде, 66 - 1:4

"Эспаньол" – "Райо Вальекано" - 0:2 (0:1)
Голы: Паласон, 40 - 0:1, Сисс, 59 - 0:2

"Атлетик" – "Валенсия" - 1:0 (1:0)
Гол: Беренгер, 42 - 1:0

"Атлетико" – "Вильярреал" - 0:2 (0:0)
Голы: Пино, 73 - 0:1, Морено, 90+8 - 0:2

"Эльче" – "Альмерия" - 1:1 (1:1)
Голы: Садик, 23 - 0:1, Кольядо, 30 - 1:1

"Севилья" – "Вальядолид" - 1:1 (0:0)
Голы: Ануар, 80 - 0:1, Рекик, 86 - 1:1

"Осасуна" – "Кадис" - 2:0 (1:0)
Голы: Авила, 37 (с пенальти)  - 1:0, Кике Гарсия, 79 (с пенальти) - 2:0

"Мальорка" – "Бетис" - 1:2 (0:1)
Голы: Иглесиас, 9 (с пенальти) - 0:1, Мурики, 56 - 1:1, Иглесиас, 73 (с пенальти) - 1:2

"Жирона" – "Хетафе" - 3:1 (1:0)
Голы: Стуани, 42 - 1:0, Дуарте, 47 (автогол) - 2:0, Кастельянос, 64 - 3:0, Унал, 73 - 3:1

Положение команд: "Вильярреал", "Реал", "Бетис", "Осасуна" - 6, "Барселона", "Райо Вальекано", "Атлетик" - 4, "Атлетико", "Жирона", "Валенсия", "Реал Сосьедад" - 3, "Севилья", "Альмерия", "Мальорка", "Эспаньол", "Сельта", "Эльче", "Вальядолид" - 1, "Кадис", "Хетафе" - 0.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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