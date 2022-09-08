Феерии "Барселоны" и "Наполи", позор "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 7 сентября

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Феерии "Барселоны" и "Наполи", позор "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 7 сентября

Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен

Состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Барселоны" над "Викторией Пльзень", разгромное поражение "Ливерпуля" от "Наполи", а также уверенную победу "Баварии" над "Интером".

Группа А

"Аякс" Нидерланды – "Рейнджерс" Шотландия - 4:0 (3:0)
Голы: Альварес, 17 - 1:0, Бергейс, 32 - 2:0, Кудус, 33 - 3:0, Бергвейн, 80 - 4:0

"Наполи" Италия – "Ливерпуль" Англия - 4:1 (3:0)
Голы: Зелиньски, 5 (с пенальти) - 1:0, Замбо-Ангисса, 31 - 2:0, Симеоне, 44 - 3:0, Зелиньски, 47 - 4:0, Диас, 49 - 4:1

Группа В

"Брюгге" Бельгия – "Байер" Германия - 1:0 (1:0)
Гол: Силла, 42 - 1:0

"Атлетико" Испания – "Порту" Португалия - 2:1 (0:0)
Голы: Эрмосо, 90+2 - 1:0, Урибе, 90+6 (с пенальти) - 1:1, Гризманн, 90+11 - 2:1

Группа С

"Барселона" Испания – "Виктория Пльзень" Чехия - 5:1 (3:1)
Голы: Кессье, 13 - 1:0, Левандовски, 34 - 2:0, Сикора, 44 - 2:1, Левандовски, 45 - 3:1, Левандовски, 67 - 4:1, Торрес, 71 - 5:1

"Интер" Италия – "Бавария" Германия - 0:2 (0:1)
Голы: Сане, 25 - 0:1, Д`Амброзио, 66 (автогол) - 0:2

Группа D

"Айнтрахт" Германия – "Спортинг" Португалия - 0:3 (0:0)
Голы: Эдвардс, 65 - 0:1, Тринкау, 67 - 0:2, Нуну Сантуш, 82 - 0:3

"Тоттенхэм" Англия – "Марсель" Франция - 2:0 (0:0)
Голы: Ришарлисон, 76 - 1:0, Ришарлисон, 81 - 2:0

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Главные новости дня: 7 сентября

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