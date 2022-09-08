Феерии "Барселоны" и "Наполи", позор "Ливерпуля": результаты Лиги чемпионов 7 сентября
Фото: твиттер "Наполи"/Автор неизвестен
Состоялись восемь матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Стоит отметить крупную победу "Барселоны" над "Викторией Пльзень", разгромное поражение "Ливерпуля" от "Наполи", а также уверенную победу "Баварии" над "Интером".
Группа А
"Аякс" Нидерланды – "Рейнджерс" Шотландия - 4:0 (3:0)
Голы: Альварес, 17 - 1:0, Бергейс, 32 - 2:0, Кудус, 33 - 3:0, Бергвейн, 80 - 4:0
"Наполи" Италия – "Ливерпуль" Англия - 4:1 (3:0)
Голы: Зелиньски, 5 (с пенальти) - 1:0, Замбо-Ангисса, 31 - 2:0, Симеоне, 44 - 3:0, Зелиньски, 47 - 4:0, Диас, 49 - 4:1
Группа В
"Брюгге" Бельгия – "Байер" Германия - 1:0 (1:0)
Гол: Силла, 42 - 1:0
"Атлетико" Испания – "Порту" Португалия - 2:1 (0:0)
Голы: Эрмосо, 90+2 - 1:0, Урибе, 90+6 (с пенальти) - 1:1, Гризманн, 90+11 - 2:1
Группа С
"Барселона" Испания – "Виктория Пльзень" Чехия - 5:1 (3:1)
Голы: Кессье, 13 - 1:0, Левандовски, 34 - 2:0, Сикора, 44 - 2:1, Левандовски, 45 - 3:1, Левандовски, 67 - 4:1, Торрес, 71 - 5:1
"Интер" Италия – "Бавария" Германия - 0:2 (0:1)
Голы: Сане, 25 - 0:1, Д`Амброзио, 66 (автогол) - 0:2
Группа D
"Айнтрахт" Германия – "Спортинг" Португалия - 0:3 (0:0)
Голы: Эдвардс, 65 - 0:1, Тринкау, 67 - 0:2, Нуну Сантуш, 82 - 0:3
"Тоттенхэм" Англия – "Марсель" Франция - 2:0 (0:0)
Голы: Ришарлисон, 76 - 1:0, Ришарлисон, 81 - 2:0
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|М
|О
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|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4