Феерии "Барселоны" и "Ливерпуля", позор "Интера": результаты Юношеской лиги УЕФА 4 октября

Состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить крупные победы "Барселоны" и "Ливерпуля" над "Интером" и "Рейнджерс".

Группа А

"Ливерпуль" Англия - "Рейнджерс" Шотландия - 4:1 (2:0)

Голы: Каннонир, 23 - 1:0, Доак, 26 - 2:0, Куанса, 54 - 3:0, Чемберс, 90+2 - 4:0, Янг, 90+4 - 4:1

"Аякс" Нидерланды - "Наполи" Италия - 5:1 (3:1)

Голы: Мисехой, 8 - 1:0, Кьер, 13 - 2:0, Росси, 36 (с пенальти) - 2:1, Идумбо-Музамбо, 38 - 3:1, Идумбо-Музамбо, 78 - 4:1, Банель, 84 (с пенальти) - 5:1

Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Аякс" - 6, "Рейнджерс" - 3, "Наполи" - 0.

Группа В

"Порту" Португалия - "Байер" Германия - 3:1 (0:0)

Голы: Монтейру, 51 - 1:0, Сертдемир, 59 (с пенальти) - 1:1, Мейрелеш, 67 - 2:1, Монтейру, 90+2 - 3:1

"Брюгге" Бельгия - "Атлетико" Испания - 1:3 (0:1)

Голы: Ниньо, 12 - 0:1, Диас, 49 - 0:2, Хисмера, 60 - 0:3, Гумер, 90 - 1:3

Положение команд: "Атлетико" - 9, "Порту" - 6, "Брюгге" - 3, "Байер" - 0.

Группа С

"Интер" Италия - "Барселона" Испания - 1:6 (0:3)

Голы: Риад, 5 - 0:1, Фернандес, 20 - 0:2, Барбера, 45+2 (с пенальти) - 0:3, Барбера, 68 - 0:4, Эрнандес, 78 - 0:5, Гуйи, 81 - 0:6, Фонтанароза, 86 (с пенальти) - 1:6

"Бавария" Германия - "Виктория Пльзень" Чехия - 1:2 (0:0)

Голы: Шольце, 69 - 1:0, Крута, 87 - 1:1, Палуска, 90+1 - 1:2

Положение команд: "Барселона" - 7, "Интер" - 4, "Виктория Пльзень" - 3, "Бавария" - 2.

Группа D

"Марсель" Франция - "Спортинг" Португалия - 0:6 (0:3)

Голы: Рибейру, 26 - 0:1, Жушту, 40 - 0:2, Фернандеш, 41 - 0:3, Рибейру, 49 - 0:4, Рибейру, 52 - 0:5, Морейра, 59 - 0:6

"Айнтрахт" Германия - "Тоттенхэм" Англия - 1:0 (1:0)

Гол: Начо, 24 - 1:0

Положение команд: "Спортинг" - 7, "Айнтрахт" - 5, "Тоттенхэм" - 3, "Марсель" - 1.

Группа Н

"Ювентус" Италия - "Маккаби" Хайфа - 3:1 (0:0)

Голы: Йилдиз, 46 - 1:0, Шибли, 53 - 1:1, Хаса, 73 - 2:1, Ангеле, 79 - 3:1

Положение команд: ПСЖ - 6 (2), "Ювентус" - 4 (3), "Маккаби" - 3 (3), "Бенфика" - 1 (2).