Феерии "Барселоны" и "Ливерпуля", позор "Интера": результаты Юношеской лиги УЕФА 4 октября
Состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Стоит отметить крупные победы "Барселоны" и "Ливерпуля" над "Интером" и "Рейнджерс".
Группа А
"Ливерпуль" Англия - "Рейнджерс" Шотландия - 4:1 (2:0)
Голы: Каннонир, 23 - 1:0, Доак, 26 - 2:0, Куанса, 54 - 3:0, Чемберс, 90+2 - 4:0, Янг, 90+4 - 4:1
"Аякс" Нидерланды - "Наполи" Италия - 5:1 (3:1)
Голы: Мисехой, 8 - 1:0, Кьер, 13 - 2:0, Росси, 36 (с пенальти) - 2:1, Идумбо-Музамбо, 38 - 3:1, Идумбо-Музамбо, 78 - 4:1, Банель, 84 (с пенальти) - 5:1
Положение команд: "Ливерпуль" - 9, "Аякс" - 6, "Рейнджерс" - 3, "Наполи" - 0.
Группа В
"Порту" Португалия - "Байер" Германия - 3:1 (0:0)
Голы: Монтейру, 51 - 1:0, Сертдемир, 59 (с пенальти) - 1:1, Мейрелеш, 67 - 2:1, Монтейру, 90+2 - 3:1
"Брюгге" Бельгия - "Атлетико" Испания - 1:3 (0:1)
Голы: Ниньо, 12 - 0:1, Диас, 49 - 0:2, Хисмера, 60 - 0:3, Гумер, 90 - 1:3
Положение команд: "Атлетико" - 9, "Порту" - 6, "Брюгге" - 3, "Байер" - 0.
Группа С
"Интер" Италия - "Барселона" Испания - 1:6 (0:3)
Голы: Риад, 5 - 0:1, Фернандес, 20 - 0:2, Барбера, 45+2 (с пенальти) - 0:3, Барбера, 68 - 0:4, Эрнандес, 78 - 0:5, Гуйи, 81 - 0:6, Фонтанароза, 86 (с пенальти) - 1:6
"Бавария" Германия - "Виктория Пльзень" Чехия - 1:2 (0:0)
Голы: Шольце, 69 - 1:0, Крута, 87 - 1:1, Палуска, 90+1 - 1:2
Положение команд: "Барселона" - 7, "Интер" - 4, "Виктория Пльзень" - 3, "Бавария" - 2.
Группа D
"Марсель" Франция - "Спортинг" Португалия - 0:6 (0:3)
Голы: Рибейру, 26 - 0:1, Жушту, 40 - 0:2, Фернандеш, 41 - 0:3, Рибейру, 49 - 0:4, Рибейру, 52 - 0:5, Морейра, 59 - 0:6
"Айнтрахт" Германия - "Тоттенхэм" Англия - 1:0 (1:0)
Гол: Начо, 24 - 1:0
Положение команд: "Спортинг" - 7, "Айнтрахт" - 5, "Тоттенхэм" - 3, "Марсель" - 1.
Группа Н
"Ювентус" Италия - "Маккаби" Хайфа - 3:1 (0:0)
Голы: Йилдиз, 46 - 1:0, Шибли, 53 - 1:1, Хаса, 73 - 2:1, Ангеле, 79 - 3:1
Положение команд: ПСЖ - 6 (2), "Ювентус" - 4 (3), "Маккаби" - 3 (3), "Бенфика" - 1 (2).
Лента новостей
-
Феерии "Барселоны" и "Ливерпуля", позор "Интера": результаты Юношеской лиги УЕФА 4 октября
-
"Динамо" Киев огласило заявку на матч Лиги Европы с "Ренном"
-
"Интер" летом отказался от Дибалы: названа причина
-
"Ворскла" подписала воспитанника "Тоттенхэма"
-
"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
-
"Интер" уже нашел замену Индзаги
-
Сампаоли может возглавить испанский клуб
-
Названо имя лучшего футболиста 5-го тура УПЛ
-
Стало известно, когда "Динамо" и "Шахтер" сыграют первый очный матч в сезоне
-
В "Шахтере" резко высказались об отношении ФИФА к клубу
-
Задержанный в Беларуси тренер украинского клуба получил 13 суток ареста
-
Шесть французских городов будут бойкотировать матчи ЧМ-2022
-
Ибрагимович получит роль в итальянском сериале
-
Отец Неймара сломал ребра и порезал руку на вечеренке
-
Стало известно, сколько Катар заработает на проведении ЧМ-2022
-
Бывший подопечный Луческу жестко высказался о наставнике
-
Наставника "МЮ" жестко раскритиковали за решение оставить Роналду в запасе на дерби
-
"Барселона" намерена приобрести форварда "МЮ"
-
Хави раскрыл секретный план "Барселоны" на матч против "Интера"
-
Холанд установил уникальный рекорд результативности в Европе
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4