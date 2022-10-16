Феерии "Аякса" и ПСВ, поражение АЗ: результаты 10-го тура Эредивизии

Теги аякспсвфейеноордаз

Феерии "Аякса" и ПСВ, поражение АЗ: результаты 10-го тура Эредивизии

Фото: инстаграм "Фейеноорда"/Автор неизвестен

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить крупные победы "Аякса" и ПСВ над "Эксельсиором" и "Утрехтом", а также поражение АЗ от "Фейеноорда".

"Аякс" - "Эксельсиор" - 7:1 (3:0)
Голы: Санчес, 15 - 1:0, Бергейс, 26 - 2:0, Бробби, 44 - 3:0, Бробби, 60 - 4:0, Тадич, 65 - 5:0, Бергвейн, 76 - 6:0, Кудус, 82 - 7:0, Аграфиотис, 90+1 - 7:1

ПСВ - "Утрехт" - 6:1 (3:1)
Голы: Симонс, 8 - 1:0, ван дер Стрек, 24 - 1:1, Тиль, 33 - 2:1, Тиль, 38 - 3:1, Симонс, 60 - 4:1, Эль-Гази, 86 - 5:1, Эль-Гази, 89 - 6:1

АЗ - "Фейеноорд" - 1:3 (1:1)
Голы: Одгор, 26 - 1:0, Кекчю, 31 (с пенальти) - 1:1, Шиманьски, 56 - 1:2, Данило, 82 - 1:3

"Эммен" - "Волендам" - 1:1 (0:0)
Голы: Улд-Чих, 64 - 0:1, Эль Мессауди, 6 - 1:1

"Фортуна" - "Валвейк" - 0:0

"Гоу Эхед Иглс" - "Херенвен" - 1:1 (0:0)
Голы: Хайе, 52 - 0:1, Штоккерс, 90 - 1:1

"Камбюр" - "Витесс" - 0:3 (0:1)
Голы: Фламинго, 20 - 0:1, Козловски, 74 - 0:2, Сондре-Тронстад, 82 - 0:3

"Спарта" - НЕК - 2:0 (2:0)
Голы: Абелс, 7 - 1:0, де Гузман, 29 - 2:0

"Твенте" - "Гронинген" - 3:0 (0:0)
Голы: Мисидьян, 48 - 1:0, Бренет, 55 - 2:0, ван Вольфсвинкель, 84 - 3:0

Положение команд: "Аякс" - 25, ПСВ - 24, "Фейеноорд", АЗ - 23, "Твенте" - 19, "Спарта" - 17, "Валвейк", "Херенвен" - 14, "Утрехт" - 12, "Фортуна" - 11, НЕК, "Эксельсиор" - 10, "Гоу Эхед Иглс" - 9, "Камбур", "Витесс", "Гронинген" - 8, "Эммен", "Волендам" - 6.

Не пропустите: Феерия "Баварии", крупные победы "Айнтрахта" и "Штутгарта": результаты 10-го тура Бундеслиги. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 16 октября

Главные новости дня: 16 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Аякс Аякс 34 86
2 ПСВ ПСВ 34 83
3 Фейеноорд Фейеноорд 34 65
4 АЗ АЗ 34 58
5 Витесс Витесс 34 53
6 Утрехт Утрехт 34 53
7 Хераклес Хераклес 34 48
8 Гронинген Гронинген 34 45
9 АДО Ден Хааг АДО Ден Хааг 34 45
10 Виллем II Виллем II 34 44
11 Херенвен Херенвен 34 41
12 ВВВ Венло ВВВ Венло 34 41
13 Зволле Зволле 34 39
14 Эммен Эммен 34 38
15 Фортунна Ситтард Фортунна Ситтард 34 34
16 Эксельсиор Эксельсиор 34 33
17 Де Графсхап Де Графсхап 34 29
18 НАК Бреда НАК Бреда 34 23
Полная таблица

топ-5 тегов