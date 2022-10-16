Феерии "Аякса" и ПСВ, поражение АЗ: результаты 10-го тура Эредивизии
Фото: инстаграм "Фейеноорда"/Автор неизвестен
Состоялись матчи 10-го тура чемпионата Нидерландов. Стоит отметить крупные победы "Аякса" и ПСВ над "Эксельсиором" и "Утрехтом", а также поражение АЗ от "Фейеноорда".
"Аякс" - "Эксельсиор" - 7:1 (3:0)
Голы: Санчес, 15 - 1:0, Бергейс, 26 - 2:0, Бробби, 44 - 3:0, Бробби, 60 - 4:0, Тадич, 65 - 5:0, Бергвейн, 76 - 6:0, Кудус, 82 - 7:0, Аграфиотис, 90+1 - 7:1
ПСВ - "Утрехт" - 6:1 (3:1)
Голы: Симонс, 8 - 1:0, ван дер Стрек, 24 - 1:1, Тиль, 33 - 2:1, Тиль, 38 - 3:1, Симонс, 60 - 4:1, Эль-Гази, 86 - 5:1, Эль-Гази, 89 - 6:1
АЗ - "Фейеноорд" - 1:3 (1:1)
Голы: Одгор, 26 - 1:0, Кекчю, 31 (с пенальти) - 1:1, Шиманьски, 56 - 1:2, Данило, 82 - 1:3
"Эммен" - "Волендам" - 1:1 (0:0)
Голы: Улд-Чих, 64 - 0:1, Эль Мессауди, 6 - 1:1
"Фортуна" - "Валвейк" - 0:0
"Гоу Эхед Иглс" - "Херенвен" - 1:1 (0:0)
Голы: Хайе, 52 - 0:1, Штоккерс, 90 - 1:1
"Камбюр" - "Витесс" - 0:3 (0:1)
Голы: Фламинго, 20 - 0:1, Козловски, 74 - 0:2, Сондре-Тронстад, 82 - 0:3
"Спарта" - НЕК - 2:0 (2:0)
Голы: Абелс, 7 - 1:0, де Гузман, 29 - 2:0
"Твенте" - "Гронинген" - 3:0 (0:0)
Голы: Мисидьян, 48 - 1:0, Бренет, 55 - 2:0, ван Вольфсвинкель, 84 - 3:0
Положение команд: "Аякс" - 25, ПСВ - 24, "Фейеноорд", АЗ - 23, "Твенте" - 19, "Спарта" - 17, "Валвейк", "Херенвен" - 14, "Утрехт" - 12, "Фортуна" - 11, НЕК, "Эксельсиор" - 10, "Гоу Эхед Иглс" - 9, "Камбур", "Витесс", "Гронинген" - 8, "Эммен", "Волендам" - 6.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23