Феерии "Арсенала" и ПСВ, тяжелая победа "МЮ": результаты Лиги Европы 6 октября

Фото: твиттер ПСВ/Автор неизвестен

6 октября состоялись матчи 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Стоит отметить крупные победы "Арсенала" и ПСВ над "Буде-Глимт" и "Цюрихом", а также непростой успех "Манчестер Юнайтед" в поединке с "Омонией".

Группа А

"Арсенал" Англия – "Буде-Глимт" Норвегия - 3:0 (2:0)

Голы: Нкетиа, 23 - 1:0, Холдинг, 27 - 2:0, Виейра, 84 - 3:0

"Цюрих" Швейцария – ПСВ Нидерланды - 1:5 (0:4)

Голы: Вертессен, 10 - 0:1, Вертессен, 15 - 0:2, Гакпо, 21 - 0:3, Симонс, 35 - 0:4, Гакпо, 55 - 0:5, Окита, 87 - 1:5

Положение команд: "Арсенал" - 6 (2), "Буде-Глимт" - 4 (3), ПСВ - 4 (2), "Цюрих" - 0 (3).

Группа В

"Ренн" Франция – "Динамо" Киев Украина - 2:1 (1:1)

Голы: Терье, 23 - 1:0, Цыганков, 33 - 1:1, Дуэ, 89 - 2:1

"Фенербахче" Турция – АЕК Кипр - 2:0 (1:0)

Голы: Батшуайи, 26 - 1:0, Мамас, 79 (автогол) - 2:0

Положение команд: "Фенербахче", "Ренн" - 7, АЕК - 3, "Динамо" - 0.

Группа С

"Рома" Италия – "Бетис" Испания - 1:2 (1:1)

Голы: Дибала, 34 (с пенальти) - 1:0, Родригес, 40 - 1:1, Луис Энрике, 88 - 1:2

ХИК Финляндия – "Лудогорец" Болгария - 1:1 (0:1)

Голы: Тиссера, 10 - 0:1, Хетемай, 55 - 1:1

Положение команд: "Бетис" - 9, "Лудогорец" - 4, "Рома" - 3, ХИК - 1.

Группа D

"Брага" Португалия – "Юнион" Бельгия - 1:2 (0:0)

Голы: Руис, 49 - 1:0, Нильссон, 86 - 1:1, Нильссон, 90 - 1:2

"Мальме" Швеция – "Унион" Германия - 0:1 (0:0)

Гол: Беккер, 68 - 0:1

Положение команд: "Юнион" - 9, "Брага" - 6, "Унион" - 3, "Мальме" - 0.

Группа Е

"Омония" Кипр – "Манчестер Юнайтед" Англия - 2:3 (1:0)

Голы: Ансарифард, 34 - 1:0, Рэшфорд, 53 - 1:1, Марсьяль, 63 - 1:2, Рэшфорд, 84 - 1:3, Панайоту, 85 - 2:3

"Шериф" Молдова – "Реал Сосьедад" Испания - 0:2 (0:0)

Голы: Сильва, 53 - 0:1, Элустондо, 62 - 0:2

Положение команд: "Реал Сосьедад" - 9, "Манчестер Юнайтед" - 6, "Шериф" - 3, "Омония" - 0.

Группа F

"Мидтьюлланд" Дания – "Фейеноорд" Нидерланды - 2:2 (0:2)

Голы: Шиманьски, 21 - 0:1, Кекчю, 45 (с пенальти) - 0:2, Исаксен, 54 - 1:2, Жуниньо, 85 - 2:2

"Штурм" Австрия – "Лацио" Италия - 0:0

Положение команд: "Фейеноорд", "Мидтъюлланд", "Лацио", "Штурм" - 3.

Группа G

"Фрайбург" Германия – "Нант" Франция - 2:0 (0:0)

Голы: Кьере, 48 - 1:0, Грифо, 72 - 2:0

"Олимпиакос" Греция – "Карабах" Азербайджан - 0:3 (0:0)

Голы: Овусу, 68 - 0:1, Вешович, 82 - 0:2, Шейдаев, 86 - 0:3

Положение команд: "Фрайбург" - 9, "Карабах" - 6, "Нант" - 3, "Олимпиакос" - 0.

Группа Н

"Монако" Монако – "Трабзонспор" Турция - 3:1 (2:0)

Голы: Бен-Йеддер, 14 - 1:0, Бен-Йеддер, 45 (с пенальти) - 2:0, Дисаси, 55 - 3:0, Бакасетас, 72 - 3:1

"Црвена Звезда" Сербия – "Ференцварош" Венгрия - 4:1 (2:0)

Голы: Канга, 27 (с пенальти) - 1:0, Митрович, 35 - 2:0, Катаи, 50 - 3:0, Канга, 60 - 4:0, Сакариассен, 71 - 4:1

Положение команд: "Ференцварош", "Монако" - 6, "Трабзонспор", "Црвена Звезда" - 3.

Не пропустите: Бывший тренер сборной Аргентины возглавил "Севилью". | https://dailysports.net