Федун высказался о будущем Ваноли в "Спартаке"

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о будущем главного тренера команды Паоло Ваноли.

"Останется ли Ваноли? Это зависит не от меня", – приводит слова Федуна "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что "Спартак" может уволить итальянского специалиста по окончании сезона. Под его руководством "красно-белые" заняли 10-е место в чемпионате России, а также выиграли Кубок России.

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