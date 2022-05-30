Федун высказался о будущем Ваноли в "Спартаке"
Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о будущем главного тренера команды Паоло Ваноли.
"Останется ли Ваноли? Это зависит не от меня", – приводит слова Федуна "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что "Спартак" может уволить итальянского специалиста по окончании сезона. Под его руководством "красно-белые" заняли 10-е место в чемпионате России, а также выиграли Кубок России.
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