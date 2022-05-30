Федун высказался о будущем Ваноли в "Спартаке"

Теги спартак москвапаоло ванолилеонид федун

Федун высказался о будущем Ваноли в "Спартаке"

Владелец "Спартака" Леонид Федун поделился мнением о будущем главного тренера команды Паоло Ваноли.

"Останется ли Ваноли? Это зависит не от меня", – приводит слова Федуна "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что "Спартак" может уволить итальянского специалиста по окончании сезона. Под его руководством "красно-белые" заняли 10-е место в чемпионате России, а также выиграли Кубок России.

Не пропустите: Сандро Шварц назвал причину ухода из "Динамо". | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 29 мая

Главные новости дня: 29 мая

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов